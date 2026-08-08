Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2027. Rząd podał kwotę. Tyle pracownicy mają dostawać
Od 1 stycznia 2027 roku płaca minimalna ma ponownie wzrosnąć. Rząd proponuje 4950 zł brutto miesięcznie oraz 32,30 zł brutto minimalnej stawki godzinowej. Dla pracownika otrzymującego najniższą krajową oznaczałoby to podwyżkę o 144 zł brutto miesięcznie. Zmiany mogą objąć około 1,58 mln osób.
To jednak jeszcze nie koniec procedury. Partnerzy społeczni nie osiągnęli porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego. Związki zawodowe oczekiwały znacznie większej podwyżki i wskazywały kwotę co najmniej 5200 zł. Teraz ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia ma ustalić Rada Ministrów.
4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku
Rządowa propozycja jest już konkretna. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2027 roku ma wynosić 4950 zł brutto.
Obecnie, w 2026 roku, najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 144 zł brutto miesięcznie, czyli dokładnie 3 proc.
W skali 12 miesięcy różnica w samym wynagrodzeniu brutto wyniosłaby 1728 zł.
Rząd przyjął propozycję 9 czerwca 2026 roku. Następnie została ona przekazana Radzie Dialogu Społecznego. Z oficjalnych informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika również, że podwyżką płacy minimalnej może zostać objętych około 1,58 mln pracowników.
Minimalna stawka godzinowa również pójdzie w górę
Zmiana obejmie nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Rząd proponuje również podwyższenie minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych do 32,30 zł brutto.
W 2026 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł brutto. Podwyżka wyniosłaby zatem 90 groszy za godzinę.
W przypadku osoby wykonującej dużą liczbę godzin miesięcznie nawet stosunkowo niewielka zmiana stawki godzinowej może przełożyć się w skali roku na zauważalną różnicę w wynagrodzeniu.
Związki chciały 5200 zł. Jest spór o wysokość najniższej krajowej
Propozycja rządu nie zadowoliła strony związkowej.
OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych chciały, aby minimalne wynagrodzenie w 2027 roku wzrosło przynajmniej o 8,2 proc., do co najmniej 5200 zł brutto.
Różnica pomiędzy oczekiwaniami związków a propozycją rządową wynosi więc 250 zł brutto miesięcznie.
Inaczej do sprawy podeszli przedstawiciele pracodawców. Organizacje pracodawców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego poparły rządową propozycję wzrostu o 3 proc., czyli do poziomu 4950 zł brutto.
Podczas lipcowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego nie udało się osiągnąć wspólnego stanowiska.
Brak porozumienia. Teraz decyzję podejmie Rada Ministrów
Brak porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego uruchamia dalszą procedurę przewidzianą w przepisach.
Jeżeli partnerzy społeczni nie uzgodnią wspólnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w ustawowym terminie, kwotę ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września.
Istotne jest przy tym jedno ograniczenie. Kwota ustalona ostatecznie przez rząd nie może być niższa od propozycji wcześniej przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego.
Dlatego na obecnym etapie należy mówić o rządowej propozycji 4950 zł brutto, a nie o ostatecznie obowiązującej już stawce na 2027 rok.
Jedna podwyżka w 2027 roku. Nie będzie powtórki z 2023 i 2024?
Wszystko wskazuje również na to, że w 2027 roku najniższa krajowa będzie zmieniana tylko raz, od 1 stycznia.
Ma to związek z prognozowaną inflacją. Ministerstwo Finansów prognozuje średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2027 rok na poziomie 102,5 proc.
Ma to znaczenie, ponieważ mechanizm dwóch podwyżek płacy minimalnej uruchamia się, gdy prognozowany wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc.
Przy obecnych prognozach próg ten nie zostanie osiągnięty. Dlatego rząd przewiduje jeden termin zmiany wynagrodzenia minimalnego: 1 stycznia 2027 roku.
Jeszcze niedawno minimalna pensja wynosiła 1750 zł
Skala wzrostu najniższej krajowej w ostatnich latach jest ogromna.
W 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1750 zł brutto. W 2025 roku było to już 4666 zł brutto, a od początku 2026 roku wynosi 4806 zł.
Jeżeli propozycja rządu na 2027 rok zostanie utrzymana, najniższa krajowa osiągnie 4950 zł brutto.
Oznacza to wzrost o 3200 zł względem poziomu 1750 zł sprzed kilkunastu lat.
Największe podwyżki przyszły w 2023 i 2024 roku
Szczególnie szybko minimalne wynagrodzenie rosło w okresie wysokiej inflacji.
Od 1 stycznia 2023 roku wynosiło 3490 zł brutto, a już 1 lipca wzrosło do 3600 zł.
Podobna sytuacja wystąpiła w 2024 roku. W styczniu minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4242 zł brutto, natomiast od lipca wynosiło już 4300 zł brutto.
W 2025 roku najniższa krajowa została ustalona na poziomie 4666 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku jest to 4806 zł.
Proponowane 4950 zł w 2027 roku oznacza więc znacznie spokojniejsze tempo wzrostu niż podczas okresu wysokiej inflacji.
Ile procent przeciętnej pensji będzie stanowić płaca minimalna?
Rząd przedstawił również ciekawe porównanie do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Według informacji przedstawionych podczas prac Rady Dialogu Społecznego Minister Finansów prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2027 roku wyniesie 9971 zł.
Przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 4950 zł najniższa krajowa stanowiłaby około 49,6 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
To ważna proporcja również z punktu widzenia pracodawców. Organizacje przedsiębiorców od dawna zwracają uwagę, że szybkie podnoszenie najniższej krajowej zwiększa koszty zatrudnienia, szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach i regionach, w których przeciętne wynagrodzenia są niższe.
Podwyżka minimalnej pensji wpływa nie tylko na wypłatę
Zmiana najniższej krajowej jest ważna również dla osób, które same zarabiają więcej niż minimalne wynagrodzenie.
Kwota minimalnego wynagrodzenia jest wykorzystywana przy ustalaniu części świadczeń i należności wynikających z prawa pracy. Wpływa również na niektóre limity i rozliczenia.
Podwyższenie najniższej krajowej oznacza ponadto wzrost kosztów zatrudnienia po stronie przedsiębiorców. Firma ponosi bowiem nie tylko koszt wynagrodzenia brutto, ale również finansuje określone składki związane z zatrudnieniem pracownika.
Dlatego każda decyzja dotycząca minimalnego wynagrodzenia jest przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Warszawa i duże miasta odczują zmianę inaczej
Znaczenie podwyżki może być różne w zależności od regionu. W Warszawie przeciętne wynagrodzenia są wyższe niż w wielu innych częściach kraju, dlatego odsetek pracowników otrzymujących dokładnie płacę minimalną może wyglądać inaczej niż w powiatach o niższych wynagrodzeniach.
Jednocześnie minimalna pensja jest jedna dla całej Polski. Pracownik zatrudniony na pełnym etacie w Warszawie, małym mieście czy na obszarze wiejskim podlega tej samej ogólnokrajowej stawce minimalnego wynagrodzenia.
Właśnie dlatego w debacie pracodawców pojawiają się również postulaty regionalizacji minimalnego wynagrodzenia. Na razie nie jest to jednak obowiązujące rozwiązanie.
Podstawa prawna. Kto ustala płacę minimalną?
Zasady ustalania najniższej krajowej określa ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Mechanizm przewiduje udział Rady Dialogu Społecznego, w której spotykają się przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu.
Jeżeli partnerzy osiągną porozumienie, wysokość wynagrodzenia może zostać uzgodniona w ramach dialogu społecznego. Jeżeli do porozumienia nie dochodzi, ostateczne kwoty ustala Rada Ministrów w rozporządzeniu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli obecnie otrzymujesz 4806 zł brutto miesięcznie za pełny etat i propozycja rządu zostanie ostatecznie przyjęta w tej wysokości, od 1 stycznia 2027 roku Twoje wynagrodzenie zasadnicze nie będzie mogło być niższe niż 4950 zł brutto, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
To oznacza wzrost o 144 zł brutto miesięcznie i 1728 zł brutto w skali 12 miesięcy.
Jeżeli wykonujesz określone umowy cywilnoprawne objęte minimalną stawką godzinową, proponowane minimum wzrośnie z 31,40 zł do 32,30 zł brutto za godzinę.
Nie należy jednak jeszcze traktować kwoty 4950 zł jako definitywnie przesądzonej. To rządowa propozycja, która była przedmiotem negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Partnerzy nie osiągnęli porozumienia, dlatego ostatni etap należy do Rady Ministrów.
Najważniejsza data to 15 września 2026 roku. Do tego czasu rząd powinien ustalić w rozporządzeniu ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na 2027 rok.
Na dziś punkt odniesienia jest jednak bardzo konkretny: 4950 zł brutto miesięcznie i 32,30 zł brutto za godzinę od 1 stycznia 2027 roku. To właśnie takie kwoty zaproponowała Rada Ministrów, a związki zawodowe domagały się podwyższenia płacy minimalnej jeszcze mocniej, do co najmniej 5200 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.