Po 5 października zmienią się ceny paliw. Benzyna, diesel i LPG już po tyle. Jest nowa prognoza
Kierowcy dostali ogromną obniżkę cen benzyny i oleju napędowego, ale sytuacja na stacjach nadal jest bardzo dynamiczna. Obowiązujące do 5 października maksymalne ceny to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr diesla. Co będzie później? Najnowsze prognozy e-petrol.pl i Reflex pokazują, jakich poziomów można spodziewać się w najbliższych dniach. Jest też gorsza wiadomość dla kierowców korzystających z LPG.
Benzyna 95 maksymalnie po 6,73 zł. Diesel do 7,88 zł
Od soboty 3 października kierowcy zobaczyli na pylonach stacji zupełnie inne ceny niż jeszcze kilka dni wcześniej.
W ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej maksymalne ceny obowiązujące od 3 do 5 października wynoszą:
- benzyna Pb95 – 6,73 zł/l,
- benzyna Pb98 – 7,59 zł/l,
- olej napędowy – 7,88 zł/l.
Reflex wyliczył, że w porównaniu ze średnimi cenami z 1 października oznaczało to skokową obniżkę o 1,39 zł na litrze Pb95, 1,37 zł na Pb98 oraz 1,23 zł na litrze oleju napędowego.
Sprawdzono ceny na stacjach. Benzyna 95 już od 6,68 zł
Nie wszystkie stacje wykorzystują maksymalny dopuszczalny poziom.
W poniedziałek rano Dziennik.pl sprawdził ceny m.in. na stacjach Orlen, BP, Circle K, Shell, MOL, Moya, Avia, Amic, Carrefour i Auchan.
W przypadku benzyny 95 ceny wynosiły od 6,68 do 6,73 zł/l. Najniższy poziom 6,68 zł odnotowano na sprawdzanych stacjach Auchan i Moya. Orlen, Circle K, Shell, BP, MOL, Amic i Avia oferowały Pb95 po 6,73 zł/l.
Diesel kosztował natomiast od 7,80 do 7,88 zł/l.
Co stanie się po 5 października? Jest nowa prognoza
Tu sytuacja robi się szczególnie interesująca.
e-petrol.pl opublikował prognozę detalicznych cen paliw na okres 5–11 października 2026 roku. Według niej ceny powinny mieścić się w następujących przedziałach:
Pb95: 6,61–6,74 zł/l
Pb98: 7,49–7,62 zł/l
ON: 7,75–7,89 zł/l
LPG: 3,21–3,28 zł/l
Są to prognozowane przedziały, a nie gwarantowane ceny na każdej stacji. Ostateczna kwota przy dystrybutorze może zależeć m.in. od lokalizacji i polityki konkretnej sieci.
Reflex pokazuje nieco inne poziomy
Własną prognozę przedstawiło również biuro Reflex.
Dla tygodnia obejmującego 5–9 października analitycy wskazują średnio:
Pb95 – około 6,85 zł/l,
Pb98 – około 7,70 zł/l,
olej napędowy – około 7,85 zł/l,
LPG – około 3,31 zł/l.
Różnice pomiędzy prognozami pokazują, jak dynamiczna pozostaje obecnie sytuacja. Nie należy więc traktować jednej konkretnej wartości jako ceny, która pojawi się na wszystkich stacjach.
LPG idzie w przeciwnym kierunku
Najmniej powodów do zadowolenia mogą mieć właściciele samochodów z instalacją gazową.
LPG nie zostało objęte mechanizmem maksymalnych cen dotyczącym benzyny i oleju napędowego. Dziennik.pl podczas poniedziałkowego sprawdzania stacji odnotował ogromne różnice: od 3,09 zł/l na Amicu do nawet 3,49 zł/l na sprawdzanej stacji Orlen.
Reflex prognozuje średnio 3,31 zł/l, podczas gdy e-petrol.pl wskazuje przedział 3,21–3,28 zł/l.
To oznacza, że po gigantycznym spadku cen benzyny i diesla sytuacja LPG wygląda inaczej.
Niezwykła sytuacja z paliwem premium
Na części stacji pojawiła się jeszcze jedna ciekawa sytuacja.
W poniedziałek rano na sprawdzonych stacjach Circle K benzyna milesPlus kosztowała tyle samo co standardowa Pb95 – 6,73 zł/l. Podobna sytuacja występowała w przypadku diesla.
Na Shellu FuelSave 95 i V-Power 95 kosztowały po 6,73 zł/l, natomiast na Amicu zwykła benzyna 95 i Pro 95 również miały tę samą cenę.
Na części pozostałych stacji różnica pomiędzy standardowym a premium dieslem wynosiła zaledwie kilka groszy.
Kierowcy powinni patrzeć na pylony
Po ogromnej przecenie z początku października sytuacja na rynku paliw pozostaje bardzo zmienna.
Najnowsze prognozy wskazują, że benzyna 95 może kosztować w najbliższych dniach około 6,61–6,85 zł za litr, diesel około 7,75–7,89 zł, natomiast LPG około 3,21–3,31 zł, zależnie od źródła prognozy.
To jednak poziomy orientacyjne. Ceny pomiędzy poszczególnymi stacjami mogą wyraźnie się różnić, co już widać szczególnie w przypadku autogazu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.