Po 75. urodzinach możesz stracić 215,84 zł. Trzeba powiadomić urząd
Ukończenie 75 lat może zmienić zasady wypłaty pieniędzy dla części seniorów. Osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie może uzyskać prawo do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Problem polega na tym, że tych dwóch świadczeń nie można pobierać jednocześnie. Co więcej, senior powinien poinformować właściwy urząd o zmianie swojej sytuacji.
Jeżeli tego nie zrobi, może dojść do dalszej wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, mimo że świadczenie już nie przysługuje. Konsekwencją może być konieczność zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.
Zasiłek pielęgnacyjny to 215,84 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
Jak wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”, świadczenie może przysługiwać między innymi niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w określonych przypadkach także osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Prawo do zasiłku mają również osoby, które ukończyły 75 lat.
Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie obowiązuje w jego przypadku kryterium dochodowe. Świadczenie jest przyznawane na wniosek, a jego obsługą zajmują się właściwe organy gminy lub miasta, w praktyce często ośrodki pomocy społecznej.
Po 75. roku życia pojawia się drugie świadczenie
Tu zaczyna się najważniejsza część całej sprawy. Zasiłku pielęgnacyjnego nie należy mylić z dodatkiem pielęgnacyjnym. Są to dwa różne świadczenia, wypłacane na innych zasadach i przez inne instytucje.
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom posiadającym prawo do emerytury lub renty, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, sytuacja wygląda inaczej. Dodatek pielęgnacyjny jest im przyznawany z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
Według danych przytoczonych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 366,68 zł.
215,84 zł i 366,68 zł nie można pobierać jednocześnie
Senior może więc dojść do wniosku, że po 75. urodzinach będzie otrzymywał oba świadczenia. Tak jednak nie jest.
Prawo do dodatku pielęgnacyjnego wyłącza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że senior nie może jednocześnie otrzymywać 215,84 zł zasiłku oraz 366,68 zł dodatku.
Podstawą prawną jest ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z jej art. 16 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
To rozróżnienie jest szczególnie istotne właśnie w momencie ukończenia 75 lat.
ZUS przyznaje dodatek z urzędu
Senior pobierający emeryturę lub rentę nie musi po 75. urodzinach składać specjalnego wniosku o dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyznaje go z urzędu osobie, która ukończyła 75 lat, jeśli spełnione są ustawowe warunki.
Pieniądze są następnie wypłacane razem ze świadczeniem emerytalnym lub rentowym.
W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego sytuacja jest inna. To świadczenie wypłaca inna instytucja. I właśnie tutaj może powstać problem z przepływem informacji.
Senior powinien zawiadomić urząd
Jak zwraca uwagę „Dziennik Gazeta Prawna”, ZUS nie zawiadamia urzędu gminy o przyznaniu konkretnej osobie dodatku pielęgnacyjnego. Obowiązek przekazania informacji spoczywa więc na osobie pobierającej świadczenie.
Jeżeli senior otrzymywał wcześniej zasiłek pielęgnacyjny, a następnie uzyskał prawo do dodatku pielęgnacyjnego, powinien poinformować o tym urząd odpowiedzialny za wypłatę zasiłku.
Po otrzymaniu takiej informacji organ może wydać decyzję kończącą wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego.
Brak informacji może oznaczać konieczność oddania pieniędzy
Najpoważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy senior zacznie otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, ale jednocześnie urząd nadal będzie wypłacał mu zasiłek.
Jeżeli dojdzie do pobierania świadczenia, które już nie przysługuje, może pojawić się obowiązek jego zwrotu. Według informacji opisanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” do zwrotu mogą zostać doliczone również ustawowe odsetki.
Nie warto więc zakładać, że skoro oba przelewy pojawiają się na koncie, to automatycznie oznacza, że oba świadczenia są należne.
Przepisy przewidują również rozliczenie między instytucjami
Ustawa reguluje także sytuację, w której dodatek pielęgnacyjny zostanie przyznany za okres, za który wypłacono już zasiłek pielęgnacyjny.
W takim przypadku organ emerytalno-rentowy może odpowiednio pomniejszyć wypłatę emerytury lub renty o kwotę odpowiadającą wypłaconemu za ten okres zasiłkowi pielęgnacyjnemu i przekazać ją właściwemu organowi.
Mechanizm ma zapobiegać sytuacji, w której za ten sam okres dana osoba zachowa pieniądze z obu świadczeń, mimo ustawowego zakazu ich łączenia.
75. urodziny są więc ważną datą
Dla seniora pobierającego już zasiłek pielęgnacyjny ukończenie 75 lat nie jest wyłącznie kolejną datą w kalendarzu. Może spowodować zmianę świadczenia, które będzie trafiało na konto.
Najważniejsza różnica jest korzystna finansowo: według przytoczonych stawek zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł, natomiast dodatek pielęgnacyjny 366,68 zł.
Nie oznacza to jednak wypłaty łącznie 582,52 zł. Jeżeli senior uzyska prawo do dodatku pielęgnacyjnego, traci możliwość jednoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny i zbliżają się Twoje 75. urodziny albo niedawno je obchodziłeś, sprawdź, czy ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny.
Jeżeli dodatek został przyznany, poinformuj urząd gminy, miasta lub właściwy ośrodek zajmujący się wypłatą Twojego zasiłku pielęgnacyjnego. Nie zakładaj, że informacja zostanie automatycznie przekazana pomiędzy instytucjami.
Jeżeli na konto nadal wpływa 215,84 zł zasiłku, a jednocześnie otrzymujesz już dodatek pielęgnacyjny, warto jak najszybciej wyjaśnić sytuację. Dalsze pobieranie nienależnego świadczenia może zakończyć się żądaniem zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.
Najważniejsza zasada jest prosta: zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia i nie można ich pobierać jednocześnie.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przepisy dotyczące dodatku pielęgnacyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.