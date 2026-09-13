Pobierasz 800 plus? Możesz nie wiedzieć o tej możliwości. Państwo podało nowe stawki
Miliony rodziców otrzymują świadczenie 800 plus, ale nie każdy wie, że daje ono dostęp do specjalnego produktu oszczędnościowego, którego nie może kupić dowolna osoba. Ministerstwo Finansów oferuje beneficjentom programu rodzinne obligacje skarbowe. We wrześniu 2026 roku oprocentowanie wynosi 5,00 proc. w pierwszym roku dla obligacji 6-letnich i 5,60 proc. dla 12-letnich. Później oprocentowanie jest powiązane z inflacją i powiększone o stałą marżę.
800 plus kojarzy się przede wszystkim z comiesięcznym przelewem na dziecko. Ze świadczeniem wiąże się jednak również możliwość, o której część rodziców może nie wiedzieć.
Ministerstwo Finansów posiada w swojej ofercie Rodzinne Obligacje Skarbowe przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 800 plus.
Nie jest to dodatkowe świadczenie ani premia wypłacana przez państwo. Rodzic inwestuje własne pieniądze. Różnica polega na tym, że uzyskanie prawa do 800 plus otwiera dostęp do specjalnych obligacji niedostępnych dla pozostałych oszczędzających.
Masz 800 plus? Dostajesz dostęp do specjalnych obligacji
We wrześniu w sprzedaży znajdują się dwa rodzaje rodzinnych obligacji.
Pierwsze to 6-letnie ROS0932. Ich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 5,00 proc.
Drugie to 12-letnie ROD0938. Tutaj oprocentowanie pierwszego roku wynosi 5,60 proc.
Cena jednej obligacji w obu przypadkach wynosi 100 zł. Wrześniowa sprzedaż trwa od 1 do 30 września 2026 roku.
I właśnie możliwość zakupu tych dwóch produktów jest zarezerwowana dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego.
5,60 proc. w pierwszym roku. Później wchodzi inflacja
Najciekawszy mechanizm zaczyna działać po pierwszym roku oszczędzania.
W przypadku 6-letnich obligacji ROS kolejne roczne okresy odsetkowe mają oprocentowanie odpowiadające inflacji powiększonej o 2,00 pkt proc. marży.
W przypadku obligacji 12-letnich ROD marża jest jeszcze większa i wynosi 2,50 pkt proc. ponad inflację.
Jeżeli więc przykładowo wskaźnik inflacji wykorzystywany do ustalenia oprocentowania wyniósłby 3 proc., oprocentowanie w kolejnym okresie wyniosłoby odpowiednio 5 proc. dla ROS i 5,5 proc. dla ROD.
To jedynie przykład matematyczny. Przyszłej inflacji dzisiaj nie znamy, dlatego nie można z góry określić oprocentowania obligacji na wszystkie 6 lub 12 lat.
Odsetki pracują dalej
Rodzinne obligacje mają jeszcze jedną istotną cechę – kapitalizację odsetek.
Oznacza to, że naliczone odsetki powiększają kapitał, od którego naliczane są kolejne.
Przykładowo 10 tys. zł ulokowane na 12 miesięcy przy oprocentowaniu 5,60 proc. daje 560 zł odsetek brutto za pierwszy rok.
Przy 20 tys. zł byłoby to 1120 zł brutto, a przy 50 tys. zł – 2800 zł brutto.
To wyliczenia przed opodatkowaniem i dotyczą wyłącznie pierwszego roku. W kolejnych latach oprocentowanie będzie zależało od inflacji oraz przewidzianej dla danego rodzaju obligacji marży.
Nie można jednak wpłacić dowolnej kwoty
Tu znajduje się ważny haczyk.
Samo pobieranie 800 plus nie oznacza możliwości zainwestowania w rodzinne obligacje dowolnej sumy pieniędzy.
Ministerstwo Finansów określa limit zakupu na podstawie wartości przysługującego świadczenia.
Oficjalne zasady mówią, że beneficjent może nabywać rodzinne obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Przy ustalaniu dostępnej kwoty uwzględnia się świadczenia od początku okresu, w którym zostały przyznane, wraz z kwotą należną za miesiąc zakupu, a następnie odejmuje wartość wcześniej kupionych rodzinnych obligacji.
To ważne, ponieważ 800 plus nie trzeba wcześniej „odkładać” na osobnym rachunku. Limit wynika z należnego świadczenia.
Przykład: jedno dziecko i rok pobierania 800 plus
Można pokazać mechanizm na prostym przykładzie.
Jeżeli rodzinie przez 12 miesięcy przysługuje 800 zł miesięcznie na jedno dziecko, daje to:
12 × 800 zł = 9600 zł.
Przy braku wcześniejszych zakupów rodzinnych obligacji właśnie taka wartość świadczenia tworzy odpowiadający jej limit zakupu.
Przy dwójce dzieci skala jest odpowiednio większa.
Trzeba jednak pamiętać, że dokładny limit konkretnego beneficjenta zależy od historii przyznanego świadczenia oraz wcześniejszych zakupów obligacji rodzinnych.
Nie musisz inwestować całego 800 plus
To także istotne.
Rodzic nie musi przeznaczać na obligacje całego otrzymywanego świadczenia.
Jedna obligacja kosztuje 100 zł, więc można zacząć od stosunkowo niewielkiej kwoty.
800 plus nadal trafia normalnie do rodzica i może zostać wykorzystane zgodnie z zasadami programu. Zakup obligacji jest dobrowolną decyzją o oszczędzaniu, a nie warunkiem otrzymywania świadczenia.
6 czy 12 lat? Jest istotna różnica
Rodzic ma do wyboru dwa okresy oszczędzania.
ROS to obligacje 6-letnie. We wrześniu pierwszy rok oprocentowany jest na 5,00 proc., a następne według inflacji powiększonej o 2 pkt proc.
ROD są 12-letnie. W pierwszym roku oferują 5,60 proc., a później inflację plus 2,5 pkt proc.
Dłuższy okres daje więc obecnie wyższe oprocentowanie początkowe oraz wyższą marżę ponad inflację w kolejnych latach.
Nie oznacza to automatycznie, że będzie najlepszym wyborem dla każdej rodziny. Decyzja zależy m.in. od tego, jak długo pieniądze mogą pozostać zainwestowane.
A jeśli pieniądze będą potrzebne wcześniej?
Zakup obligacji na 6 albo 12 lat nie oznacza, że pieniądze są absolutnie niedostępne przez cały ten okres.
Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość przedterminowego wykupu.
W aktualnej ofercie opłata za wcześniejsze zakończenie oszczędzania wynosi 2 zł od jednej obligacji ROS oraz 3 zł od jednej obligacji ROD. Szczegółowe zasady określają listy emisyjne.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić nie tylko oprocentowanie, lecz również zasady wcześniejszego wyjścia z inwestycji.
To oferta, której nie dostanie każdy
I właśnie tutaj znajduje się najciekawszy element całej sprawy.
Ministerstwo Finansów posiada również zwykłe obligacje dostępne szerzej. We wrześniowej ofercie są m.in. papiery 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- i 10-letnie.
ROS i ROD są jednak szczególną kategorią.
Ministerstwo Finansów jednoznacznie wskazuje, że rodzinne obligacje skarbowe są przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu 800 plus.
To właśnie prawo do świadczenia otwiera dostęp do tej oferty.
We wrześniu obowiązują konkretne stawki
Aktualna oferta obowiązuje do 30 września 2026 roku.
6-letnie ROS0932 oferują 5,00 proc. w pierwszym roku, natomiast 12-letnie ROD0938 – 5,60 proc. Następnie oprocentowanie będzie zależne od inflacji powiększonej odpowiednio o 2 lub 2,5 pkt proc.
Warto przy tym zaznaczyć, że nie jest to wrześniowa podwyżka. W sierpniu rodzinne obligacje miały takie same parametry: 5,00 oraz 5,60 proc.
Zmieniają się natomiast co miesiąc serie oferowanych obligacji, dlatego przed zakupem należy sprawdzić bieżącą ofertę Ministerstwa Finansów.
Pobierasz 800 plus? Warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje
Rodzinne obligacje nie są kolejnym dodatkiem do 800 plus i państwo nie dopłaca rodzicowi dodatkowych pieniędzy tylko za ich zakup.
To forma inwestowania własnych oszczędności w obligacje Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach, dostępna dla konkretnej grupy.
We wrześniu można wybrać pomiędzy 6-letnimi obligacjami oprocentowanymi w pierwszym roku na 5,00 proc. oraz 12-letnimi z oprocentowaniem 5,60 proc. Jedna obligacja kosztuje 100 zł, a późniejsze oprocentowanie jest powiązane z inflacją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.