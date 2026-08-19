Podwyższone stopnie alarmowe w Warszawie i na Mazowszu. Na kolei wprowadzono CHARLIE
Więcej patroli w rejonie dworców, dodatkowe kontrole i wzmożona ochrona ważnych obiektów mogą zwracać uwagę mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Nie musi to jednak oznaczać, że doszło do konkretnego zagrożenia. W Polsce nadal obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, natomiast na obszarach wybranej infrastruktury kolejowej obowiązuje wyższy stopień CHARLIE. Obecne zarządzenia pozostają w mocy do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Dla mieszkańców nie oznacza to nakazu pozostawania w domach ani rezygnowania z podróży czy korzystania z miejsc publicznych. Podwyższone stopnie alarmowe uruchamiają jednak konkretne procedury bezpieczeństwa. Dlatego w najbliższych dniach obecność funkcjonariuszy może być bardziej widoczna niż zwykle.
BRAVO w całej Polsce. Warszawa również jest objęta zarządzeniem
Premier podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie podwyższonych stopni alarmowych. Od 1 czerwca 2026 roku od godz. 00:00 do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59 na całym terytorium Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.
Oznacza to, że zarządzenie obejmuje również Warszawę oraz całe województwo mazowieckie, w tym Radom, Płock, Siedlce, Ostrołękę i pozostałe miejscowości regionu.
Informację o obowiązywaniu stopni alarmowych przekazała również mazowiecka Policja.
BRAVO jest drugim poziomem w czterostopniowej skali. Może zostać wprowadzony w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy nie został jeszcze zidentyfikowany konkretny cel ewentualnego ataku.
Więcej policjantów i kontroli. Mieszkańcy mogą to zauważyć
Podwyższony stopień alarmowy oznacza przede wszystkim większą gotowość administracji, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
W praktyce mieszkańcy mogą zauważyć większą liczbę patroli oraz wzmożoną ochronę obiektów i przestrzeni publicznych. Szczególna uwaga może być kierowana na miejsca, w których przebywa jednocześnie wiele osób, oraz obiekty o znaczeniu strategicznym.
Dlatego widok dodatkowych funkcjonariuszy na dworcu, węźle komunikacyjnym czy w pobliżu ważnego budynku nie powinien automatycznie prowadzić do wniosku, że wydarzyło się coś niebezpiecznego.
Może być to po prostu element procedur wynikających z obowiązującego stopnia alarmowego.
Na kolei sytuacja wygląda inaczej. Tutaj obowiązuje CHARLIE
Szczególne środki bezpieczeństwa dotyczą infrastruktury kolejowej. Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
CHARLIE znajduje się o jeden poziom wyżej od BRAVO.
Ma to duże znaczenie również dla Warszawy i Mazowsza. Stolica jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, a każdego dnia z warszawskich stacji korzystają tysiące pasażerów.
Obowiązywanie CHARLIE nie oznacza jednak, że należy rezygnować z podróży pociągiem. Podwyższony stopień uruchamia przede wszystkim dodatkowe działania po stronie służb oraz podmiotów odpowiedzialnych za zabezpieczenie infrastruktury.
Walizka albo plecak bez właściciela. Tego nie powinniśmy ignorować
Podczas obowiązywania podwyższonych stopni alarmowych służby przypominają również o znaczeniu czujności mieszkańców.
Szczególną uwagę warto zwracać na nietypowe sytuacje w miejscach publicznych, przede wszystkim na dworcach, stacjach, w komunikacji zbiorowej i w miejscach dużych zgromadzeń ludzi.
Pozostawiony bez opieki plecak, walizka albo inny pakunek może wymagać zgłoszenia.
Nie powinniśmy samodzielnie zaglądać do środka, przesuwać przedmiotu ani próbować ustalać jego zawartości. Jeśli sytuacja rzeczywiście wzbudza niepokój, należy poinformować obsługę obiektu albo odpowiednie służby.
W razie realnego zagrożenia dzwoń pod 112
Jeżeli sytuacja może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, należy skorzystać z numeru alarmowego 112.
Podczas rozmowy warto dokładnie wskazać miejsce zdarzenia, opisać przedmiot lub sytuację oraz przekazać informacje, które mogą pomóc służbom w szybkiej ocenie zagrożenia.
Jednocześnie sama zwiększona czujność nie powinna prowadzić do paniki. Nie należy również publikować w Internecie niesprawdzonych informacji sugerujących wystąpienie zagrożenia.
BRAVO-CRP również obowiązuje w całym kraju
Równolegle z BRAVO w całej Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Dotyczy on cyberprzestrzeni, w szczególności systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej.
Także w tym przypadku zarządzenie obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Dla mieszkańca nie oznacza to dodatkowych formalności. Warto jednak potraktować obowiązujący stopień jako kolejne przypomnienie o bezpieczeństwie cyfrowym.
Fałszywe wiadomości SMS, próby wyłudzania haseł, podejrzane załączniki i strony podszywające się pod banki lub instytucje publiczne wymagają szczególnej ostrożności.
Czy BRAVO oznacza informację o planowanym ataku?
Nie należy w ten sposób interpretować samego faktu obowiązywania stopnia BRAVO.
Zgodnie z zasadami systemu alarmowego drugi stopień może zostać zastosowany w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel potencjalnego ataku nie został zidentyfikowany.
Jest to więc mechanizm zwiększający gotowość państwa i uruchamiający dodatkowe procedury bezpieczeństwa.
Sam komunikat o BRAVO nie jest informacją, że służby ostrzegają przed konkretnym atakiem w Warszawie lub na Mazowszu.
Trzy stopnie alarmowe. Ważna data to 31 sierpnia
Według obecnie obowiązujących zarządzeń sytuacja przedstawia się następująco:
BRAVO obowiązuje na całym terytorium Polski.
BRAVO-CRP obowiązuje na całym terytorium Polski i dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.
CHARLIE obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS.
Dodatkowo stopień BRAVO obejmuje polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami kraju. Wszystkie te zarządzenia obowiązują obecnie do 31 sierpnia 2026 roku do godz. 23:59.
Podstawa prawna
Podstawą działań jest ustawa z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Premier wydał 25 maja 2026 roku zarządzenia nr 31, 32, 33 i 34 dotyczące odpowiednio stopni BRAVO, CHARLIE, BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami kraju oraz BRAVO-CRP.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Warszawie albo na Mazowszu, nie musisz z powodu obowiązywania BRAVO zmieniać swoich codziennych planów. Możesz normalnie podróżować, korzystać z komunikacji miejskiej, kolei, urzędów i innych miejsc publicznych.
Nie zdziw się jednak, jeśli w rejonie dworców, ważnych budynków lub innych chronionych miejsc zobaczysz większą liczbę funkcjonariuszy albo dodatkowe zabezpieczenia.
Podczas podróży zwracaj uwagę na rzeczywiście nietypowe sytuacje. Jeżeli zauważysz pozostawiony bez opieki bagaż lub podejrzany pakunek, nie dotykaj go i nie próbuj sprawdzać jego zawartości. Powiadom obsługę obiektu lub służby, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod 112.
Najważniejsza data to 31 sierpnia 2026 roku, godz. 23:59. Do tego momentu obowiązują obecne zarządzenia. Mogą one później wygasnąć albo zostać ponownie przedłużone, dlatego pod koniec sierpnia warto sprawdzić najnowsze komunikaty rządu i służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.