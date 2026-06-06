Polacy kupują to na potęgę. Mało kto sprawdza, co naprawdę jest w środku
Codziennie trafiają do milionów koszyków w całej Polsce. Jogurty smakowe, płatki śniadaniowe, gotowe sosy czy popularne przekąski cieszą się ogromną popularnością, ale niewielu konsumentów poświęca chwilę na sprawdzenie ich składu. Tymczasem to właśnie na etykiecie często kryją się informacje o dużej zawartości cukru, soli czy dodatków, których nie widać na kolorowym opakowaniu. Eksperci zwracają uwagę, że przeczytanie kilku linijek składu może diametralnie zmienić decyzję zakupową.
Polacy kupują to na potęgę. Mało kto czyta skład
Wrzucamy je do koszyka niemal automatycznie. Jogurty smakowe, płatki śniadaniowe, gotowe sosy, napoje czy przekąski należą do najczęściej kupowanych produktów spożywczych w Polsce. Problem w tym, że wielu konsumentów wciąż nie sprawdza ich składu. Badania pokazują, że tylko około połowa Polaków deklaruje regularne czytanie etykiet podczas zakupów. Reszta kieruje się głównie ceną, marką lub reklamą.
Etykieta nadal przegrywa z pośpiechem
Zakupy spożywcze coraz częściej robimy szybko. W efekcie niewielu klientów zatrzymuje się przy półce, by dokładnie przeanalizować skład produktu. Tymczasem producenci mają obowiązek podawania szczegółowych informacji o składnikach, wartościach odżywczych i alergenach.
Badanie przeprowadzone wśród dorosłych Polaków przez naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazało, że tylko 50,3 proc. respondentów deklaruje korzystanie z informacji znajdujących się na etykietach żywności podczas zakupów. Oznacza to, że niemal co drugi klient nie zwraca na nie większej uwagi.
Najczęściej kupujemy produkty wysoko przetworzone
Eksperci od żywienia zwracają uwagę, że szczególnie warto analizować składy produktów gotowych do spożycia. To właśnie w tej kategorii często znajdują się dodatki technologiczne, wzmacniacze smaku, duże ilości cukru, soli lub tłuszczów.
Dotyczy to między innymi:
– płatków śniadaniowych,
– jogurtów smakowych,
– gotowych sosów,
– napojów smakowych,
– przekąsek i słodyczy,
– dań gotowych.
Na pierwszy rzut oka dwa podobne produkty mogą wyglądać niemal identycznie. Różnice pojawiają się dopiero po przeczytaniu etykiety.
Skład mówi więcej niż reklama
Zgodnie z przepisami składniki na etykiecie są wymieniane w kolejności od tego, którego jest najwięcej, do tego, którego jest najmniej. Jeśli więc cukier znajduje się na początku listy, oznacza to, że jest jednym z głównych składników produktu.
Specjaliści podkreślają również, że warto zwracać uwagę nie tylko na wartości odżywcze, ale także na samą listę składników. To właśnie ona najlepiej pokazuje stopień przetworzenia żywności.
Dlaczego Polacy nie czytają etykiet?
Przyczyn jest kilka. Najczęściej wskazywane są brak czasu, trudne nazwy składników oraz przekonanie, że znane marki gwarantują wysoką jakość.
Eksperci zauważają jednak, że wiedza żywieniowa nadal pozostaje ograniczona. Badania pokazują, że wielu konsumentów ma problem z prawidłową interpretacją informacji umieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych.
Jedna minuta może zmienić wybór
Dietetycy podkreślają, że nawet krótka analiza etykiety może pomóc podjąć lepszą decyzję zakupową. Szczególnie warto porównywać produkty z tej samej kategorii. Często okazuje się, że różnice w zawartości cukru, soli czy liczbie składników są bardzo duże.
Coraz więcej producentów odpowiada również na oczekiwania klientów, oferując produkty o prostszym składzie i mniejszej liczbie dodatków.
Co to oznacza dla konsumenta?
Przed wrzuceniem produktu do koszyka warto poświęcić kilkanaście sekund na przeczytanie etykiety. Skład może ujawnić informacje, których nie znajdziemy na kolorowych hasłach reklamowych umieszczonych na froncie opakowania. Im krótsza i bardziej zrozumiała lista składników, tym łatwiej ocenić, co naprawdę trafia na nasz talerz.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.