Polacy nie wiedzą o tym triku! Paszport „od ręki” na lotnisku za grosze
Zgubiłeś paszport tuż przed wylotem albo odkryłeś, że stracił ważność? Nie wszystko stracone. Na kilku polskich lotniskach można wyrobić paszport tymczasowy dosłownie od ręki — cała procedura zajmuje kilkanaście minut i kosztuje zaledwie 30 zł. Dokument pozwala odbyć podróż zagraniczną bez stresu, choć nie wszędzie zostanie uznany.
Paszport tymczasowy od ręki na polskich lotniskach. Gdzie i jak go wyrobić w kilkanaście minut?
Zgubiłeś paszport tuż przed wylotem albo zorientowałeś się, że stracił ważność? To nie koniec podróży. Na kilku największych lotniskach w Polsce można wyrobić paszport tymczasowy nawet w kwadrans. Wystarczy okazać dowód tożsamości, zdjęcie i bilet lotniczy. Dokument kosztuje 30 zł i pozwala legalnie przekroczyć granicę – choć nie do wszystkich krajów.
Gdzie można wyrobić paszport tymczasowy?
Paszport tymczasowy można otrzymać na sześciu polskich lotniskach. Punkty paszportowe działają w:
- Warszawie (Lotnisko Chopina, terminal A – strefa odlotów),
- Gdańsku (terminal ogólnodostępny),
- Krakowie-Balicach (terminal pasażerski),
- Katowicach-Pyrzowicach (2. piętro terminalu B),
- Wrocławiu (terminal główny),
- Poznaniu-Ławicy (strefa ogólnodostępna, przy hali odlotów).
Choć punkty te działają głównie w dni robocze, wiele z nich dostosowuje godziny pracy do rozkładu lotów. Warto jednak wcześniej sprawdzić ich aktualny harmonogram, by uniknąć stresu przed odprawą.
Ile kosztuje i jak długo się czeka?
Cena paszportu tymczasowego jest stała – 30 zł. To pełna opłata bez żadnych dodatkowych kosztów administracyjnych. Płatność odbywa się na miejscu, zwykle kartą. Cała procedura trwa od 15 do 30 minut – od momentu złożenia wniosku do otrzymania gotowego dokumentu.
Co trzeba przygotować?
Aby otrzymać paszport tymczasowy, należy mieć:
- dowód tożsamości (dowód osobisty lub nieważny paszport),
- bilet lotniczy potwierdzający pilny wyjazd,
- aktualne zdjęcie paszportowe (na niektórych lotniskach można je zrobić na miejscu).
Urzędnik może poprosić o wyjaśnienie celu podróży lub powodu braku standardowego paszportu – szczególnie jeśli dokument wnioskowany jest z wyprzedzeniem.
Jak długo jest ważny paszport tymczasowy?
Paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy, ale w praktyce jego ważność dostosowuje się do planowanej podróży – najczęściej kilka tygodni. Dokument umożliwia jednorazowy wyjazd i powrót.
Gdzie można z nim polecieć?
Większość państw uznaje paszport tymczasowy, jednak niektóre – np. Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia – wymagają paszportu biometrycznego. Przed podróżą warto więc sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe danego kraju.
Paszport tymczasowy to szybkie i skuteczne rozwiązanie dla zapominalskich lub tych, których spotkał pech tuż przed wylotem. W kilkanaście minut można odzyskać spokój i… zdążyć na samolot.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.