Polacy nie wiedzą o tym triku! Paszport „od ręki” na lotnisku za grosze

27 października 2025 12:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Zgubiłeś paszport tuż przed wylotem albo odkryłeś, że stracił ważność? Nie wszystko stracone. Na kilku polskich lotniskach można wyrobić paszport tymczasowy dosłownie od ręki — cała procedura zajmuje kilkanaście minut i kosztuje zaledwie 30 zł. Dokument pozwala odbyć podróż zagraniczną bez stresu, choć nie wszędzie zostanie uznany.

Fot. Warszawa w Pigułce

Paszport tymczasowy od ręki na polskich lotniskach. Gdzie i jak go wyrobić w kilkanaście minut?

Zgubiłeś paszport tuż przed wylotem albo zorientowałeś się, że stracił ważność? To nie koniec podróży. Na kilku największych lotniskach w Polsce można wyrobić paszport tymczasowy nawet w kwadrans. Wystarczy okazać dowód tożsamości, zdjęcie i bilet lotniczy. Dokument kosztuje 30 zł i pozwala legalnie przekroczyć granicę – choć nie do wszystkich krajów.

Gdzie można wyrobić paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy można otrzymać na sześciu polskich lotniskach. Punkty paszportowe działają w:

  • Warszawie (Lotnisko Chopina, terminal A – strefa odlotów),
  • Gdańsku (terminal ogólnodostępny),
  • Krakowie-Balicach (terminal pasażerski),
  • Katowicach-Pyrzowicach (2. piętro terminalu B),
  • Wrocławiu (terminal główny),
  • Poznaniu-Ławicy (strefa ogólnodostępna, przy hali odlotów).

Choć punkty te działają głównie w dni robocze, wiele z nich dostosowuje godziny pracy do rozkładu lotów. Warto jednak wcześniej sprawdzić ich aktualny harmonogram, by uniknąć stresu przed odprawą.

Ile kosztuje i jak długo się czeka?

Cena paszportu tymczasowego jest stała – 30 zł. To pełna opłata bez żadnych dodatkowych kosztów administracyjnych. Płatność odbywa się na miejscu, zwykle kartą. Cała procedura trwa od 15 do 30 minut – od momentu złożenia wniosku do otrzymania gotowego dokumentu.

Co trzeba przygotować?

Aby otrzymać paszport tymczasowy, należy mieć:

  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub nieważny paszport),
  • bilet lotniczy potwierdzający pilny wyjazd,
  • aktualne zdjęcie paszportowe (na niektórych lotniskach można je zrobić na miejscu).

Urzędnik może poprosić o wyjaśnienie celu podróży lub powodu braku standardowego paszportu – szczególnie jeśli dokument wnioskowany jest z wyprzedzeniem.

Jak długo jest ważny paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy, ale w praktyce jego ważność dostosowuje się do planowanej podróży – najczęściej kilka tygodni. Dokument umożliwia jednorazowy wyjazd i powrót.

Gdzie można z nim polecieć?

Większość państw uznaje paszport tymczasowy, jednak niektóre – np. Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia – wymagają paszportu biometrycznego. Przed podróżą warto więc sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe danego kraju.

Paszport tymczasowy to szybkie i skuteczne rozwiązanie dla zapominalskich lub tych, których spotkał pech tuż przed wylotem. W kilkanaście minut można odzyskać spokój i… zdążyć na samolot.

