Polacy ocenili Martę Nawrocką po roku. Wyniki sondażu mogą zaskoczyć
Po roku pełnienia funkcji pierwszej damy Marta Nawrocka może liczyć na przewagę pozytywnych ocen wśród Polaków. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa respondentów dobrze ocenia jej dotychczasową działalność publiczną, podczas gdy krytyczne zdanie ma co czwarty badany. Wyniki wskazują również, że największym poparciem cieszy się wśród młodych osób i mieszkańców wsi, a wielu Polaków wciąż nie wyrobiło sobie jednoznacznej opinii na temat jej aktywności.
Pierwszy rok Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. Jest nowy sondaż, Polacy ocenili jej działalność
Minął pierwszy rok od momentu, gdy Marta Nawrocka została pierwszą damą. W tym czasie angażowała się w inicjatywy społeczne, edukacyjne i reprezentacyjne, a jej aktywność była regularnie komentowana przez media i opinię publiczną. Najnowszy sondaż pokazuje, jak po 12 miesiącach jej działalność oceniają Polacy. Wyniki wskazują wyraźną przewagę opinii pozytywnych, choć duża grupa respondentów nadal nie ma jednoznacznego zdania.
Nowy sondaż ocenił pierwszy rok pierwszej damy
Z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie tygodnika „Wprost” wynika, że działalność Marty Nawrockiej pozytywnie ocenia 48 proc. respondentów. W tej grupie 18,7 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze”, a 29,2 proc. „raczej dobrze”.
Negatywne zdanie ma 25,6 proc. badanych. Odpowiedź „zdecydowanie źle” wybrało 9,3 proc. respondentów, natomiast 16,3 proc. oceniło działalność pierwszej damy „raczej źle”.
Znacząca pozostaje również grupa osób niezdecydowanych. Aż 26,5 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Jak wyglądał pierwszy rok Marty Nawrockiej?
Początek kadencji pierwszej damy upłynął głównie pod znakiem wydarzeń reprezentacyjnych oraz spotkań społecznych i edukacyjnych. Marta Nawrocka towarzyszyła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas licznych wizyt krajowych i zagranicznych, stopniowo rozwijając także własne inicjatywy.
Jednym z najbardziej zauważalnych projektów była kampania „Hejt? Nie, dziękuję!”, poświęcona przeciwdziałaniu agresji i przemocy słownej w internecie. Inicjatywa była odpowiedzią na falę negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach prezydenckich.
Pierwsza dama uczestniczyła również w międzynarodowych wydarzeniach, w tym w spotkaniu pierwszych dam organizowanym w Stanach Zjednoczonych.
Nie obyło się bez politycznych kontrowersji
Choć działalność pierwszej damy miała głównie charakter społeczny, pojawiły się również momenty budzące większe emocje polityczne. Szczególną uwagę mediów zwrócił wywiad telewizyjny, w którym Marta Nawrocka odniosła się między innymi do kwestii prawa aborcyjnego oraz regulacji dotyczących usług cyfrowych.
Były to jedne z pierwszych sytuacji, gdy jej wypowiedzi wywołały szerszą debatę polityczną.
Młodzi oceniają ją najlepiej
Najwyższe noty pierwsza dama uzyskała wśród najmłodszych respondentów. W grupie osób do 24. roku życia pozytywną ocenę wystawiło jej 57,9 proc. badanych.
Najniższe wyniki odnotowano wśród osób powyżej 50. roku życia. Mimo to również w tej grupie dominowały opinie pozytywne, które osiągnęły poziom 43,6 proc.
Wieś bardziej przychylna niż duże miasta
Badanie pokazało również różnice związane z miejscem zamieszkania. Najlepsze wyniki Marta Nawrocka uzyskała na terenach wiejskich, gdzie pozytywnie oceniło ją 55,7 proc. respondentów.
Największy sceptycyzm odnotowano natomiast w większych miastach liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców.
Co oznaczają wyniki sondażu?
Rezultaty badania pokazują, że po roku pełnienia funkcji Marta Nawrocka cieszy się większym odsetkiem ocen pozytywnych niż negatywnych. Jednocześnie ponad jedna czwarta Polaków nie wyrobiła sobie jeszcze jednoznacznej opinii na temat jej działalności.
Może to oznaczać, że część społeczeństwa nadal obserwuje aktywność pierwszej damy i dopiero z czasem będzie oceniać jej rolę oraz wpływ na życie publiczne.
Co to oznacza dla Ciebie?
– 48 proc. badanych ocenia działalność Marty Nawrockiej pozytywnie;
– 25,6 proc. respondentów ma opinię negatywną;
– 26,5 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie ocenić pierwszej damy;
– najwyższe notowania uzyskała wśród osób do 24. roku życia;
– najlepsze wyniki osiągnęła wśród mieszkańców wsi;
– jej działalność koncentrowała się głównie na projektach społecznych i edukacyjnych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.