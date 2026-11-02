Policja dementuje doniesienia o Niemcach pod TK. Zdjęcie zostało przerobione
Polska Policja zdementowała informacje, jakoby podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie służbę pełnili funkcjonariusze z Niemiec. Formacja poinformowała 2 listopada, że na miejscu byli wyłącznie polscy policjanci. Jednocześnie Policja ostrzegła, że zdjęcie rozpowszechniane w sieci jako dowód na udział niemieckich funkcjonariuszy zostało przerobione.
W mediach społecznościowych zaczęły krążyć materiały sugerujące, że do działań pod TK skierowano policjantów z innego państwa. Komenda Główna Policji jednoznacznie temu zaprzeczyła i zaapelowała o niepowielanie nieprawdziwych informacji.
Policja: pod TK byli tylko polscy funkcjonariusze
W oficjalnym komunikacie Polska Policja poinformowała, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnili wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji.
Formacja zaznaczyła również, że w działaniach nie uczestniczyli funkcjonariusze policji innych państw.
To odpowiedź na narastające w internecie sugestie dotyczące rzekomej obecności niemieckich służb w Warszawie.
‼️Informujemy, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnią wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji.
Nie uczestniczyli w zabezpieczeniu funkcjonariusze Policji innych państw.
Apelujemy o niewprowadzanie opinii publicznej w błąd
i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
Prosimy o opieranie się na faktach.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 2, 2026
Zdjęcie miało pokazywać niemieckich policjantów
Jednym z materiałów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych było zdjęcie opatrzone informacją, że przedstawia niemieckich funkcjonariuszy skierowanych do działań w rejonie Trybunału Konstytucyjnego.
Policja poinformowała jednak, że fotografia została przerobiona.
Formacja oznaczyła materiał jako fałszywy i zaapelowała, by przed dalszym udostępnianiem podobnych treści sprawdzać ich autentyczność oraz źródło.
‼️W przestrzeni medialnej rozpowszechniane jest zdjęcie opatrzone informacją, jakoby przedstawiało niemieckich policjantów skierowanych do działań pod Trybunałem Konstytucyjnym.
To nieprawda!
Zdjęcie zostało przerobione!
Apelujemy o niewprowadzanie odbiorców w błąd i niepowielanie nieprawdziwych informacji. Przed udostępnieniem materiałów publikowanych w sieci należy zweryfikować ich autentyczność i źródło.
Nie pozwólmy, aby manipulacja zastępowała fakty, a kłamstwo stawało się narzędziem do budowania emocji i podsycania niepokoju społecznego.
— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 2, 2026
Policja apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji
W komunikacie podkreślono, że rozpowszechnianie zmanipulowanych materiałów może wprowadzać opinię publiczną w błąd i dodatkowo podsycać emocje wokół wydarzeń przed TK.
Policja zaapelowała o opieranie się na faktach oraz weryfikowanie treści publikowanych w internecie.
To już kolejny przypadek w ostatnich dniach, kiedy formacja musi dementować materiały związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Wcześniej pojawiały się sugestie o osobach mówiących po niemiecku
W przestrzeni publicznej pojawiły się również relacje sugerujące obecność osób mówiących po niemiecku w rejonie TK.
Takie obserwacje nie są jednak dowodem na udział niemieckich funkcjonariuszy w działaniach Policji.
Komenda Główna Policji wyraźnie odcięła się od tej narracji i poinformowała, że zabezpieczenie rejonu TK było realizowane wyłącznie przez polskich policjantów.
Policja wcześniej wyjaśniała przebieg zabezpieczenia
Komenda Stołeczna Policji informowała wcześniej, że funkcjonariusze zabezpieczali rejon Trybunału w związku ze zgromadzeniami i napiętą sytuacją wokół budynku.
Według komunikatów policjanci mieli za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w rejonie TK, chronić porządek publiczny i mienie.
W trakcie działań zatrzymano kilka osób, w tym osoby, które miały wtargnąć na teren Trybunału przez ogrodzenie.
Fałszywe materiały mogą szybko nabrać zasięgu
Przerobione zdjęcia są szczególnie problematyczne w sytuacji silnych emocji społecznych.
Materiał wizualny może wyglądać wiarygodnie i być udostępniany bez sprawdzenia, czy rzeczywiście przedstawia opisywane zdarzenie.
W tym przypadku Policja zdecydowała się zareagować publicznie i jednoznacznie wskazać, że zdjęcie zostało zmodyfikowane.
Jak sprawdzić podobne informacje przed udostępnieniem?
Przy materiałach dotyczących służb i wydarzeń publicznych warto zastosować kilka prostych kroków.
- Sprawdź oficjalny profil Policji lub KSP. Jeśli dana informacja dotyczy działań służb, oficjalne komunikaty są podstawowym źródłem weryfikacji.
- Porównaj zdjęcie z materiałami z innych źródeł. Jeżeli fotografia występuje w kilku wersjach albo zawiera nietypowe oznaczenia, może być przerobiona.
- Sprawdź, kto opublikował materiał jako pierwszy. Brak źródła, anonimowy profil albo opis bez potwierdzenia powinny wzbudzić ostrożność.
Policja jednoznacznie odrzuca tę wersję wydarzeń
Na 2 listopada oficjalne stanowisko Policji jest jednoznaczne.
W zabezpieczeniu rejonu Trybunału Konstytucyjnego nie uczestniczyli funkcjonariusze niemieckiej policji ani policji żadnego innego państwa. Zdjęcie przedstawiane jako dowód na ich obecność zostało przerobione.
Policja apeluje, by nie powielać zmanipulowanych materiałów i opierać się na zweryfikowanych informacjach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.