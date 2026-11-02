Policja dementuje doniesienia o Niemcach pod TK. Zdjęcie zostało przerobione

2 listopada 2026 15:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Polska Policja zdementowała informacje, jakoby podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie służbę pełnili funkcjonariusze z Niemiec. Formacja poinformowała 2 listopada, że na miejscu byli wyłącznie polscy policjanci. Jednocześnie Policja ostrzegła, że zdjęcie rozpowszechniane w sieci jako dowód na udział niemieckich funkcjonariuszy zostało przerobione.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć materiały sugerujące, że do działań pod TK skierowano policjantów z innego państwa. Komenda Główna Policji jednoznacznie temu zaprzeczyła i zaapelowała o niepowielanie nieprawdziwych informacji.

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Policja: pod TK byli tylko polscy funkcjonariusze

W oficjalnym komunikacie Polska Policja poinformowała, że podczas zabezpieczenia rejonu Trybunału Konstytucyjnego służbę pełnili wyłącznie funkcjonariusze polskiej Policji.

Formacja zaznaczyła również, że w działaniach nie uczestniczyli funkcjonariusze policji innych państw.

To odpowiedź na narastające w internecie sugestie dotyczące rzekomej obecności niemieckich służb w Warszawie.

Zdjęcie miało pokazywać niemieckich policjantów

Jednym z materiałów rozpowszechnianych w mediach społecznościowych było zdjęcie opatrzone informacją, że przedstawia niemieckich funkcjonariuszy skierowanych do działań w rejonie Trybunału Konstytucyjnego.

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Policja poinformowała jednak, że fotografia została przerobiona.

Formacja oznaczyła materiał jako fałszywy i zaapelowała, by przed dalszym udostępnianiem podobnych treści sprawdzać ich autentyczność oraz źródło.

Policja apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji

W komunikacie podkreślono, że rozpowszechnianie zmanipulowanych materiałów może wprowadzać opinię publiczną w błąd i dodatkowo podsycać emocje wokół wydarzeń przed TK.

Policja zaapelowała o opieranie się na faktach oraz weryfikowanie treści publikowanych w internecie.

To już kolejny przypadek w ostatnich dniach, kiedy formacja musi dementować materiały związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej pojawiały się sugestie o osobach mówiących po niemiecku

W przestrzeni publicznej pojawiły się również relacje sugerujące obecność osób mówiących po niemiecku w rejonie TK.

Takie obserwacje nie są jednak dowodem na udział niemieckich funkcjonariuszy w działaniach Policji.

Komenda Główna Policji wyraźnie odcięła się od tej narracji i poinformowała, że zabezpieczenie rejonu TK było realizowane wyłącznie przez polskich policjantów.

Policja wcześniej wyjaśniała przebieg zabezpieczenia

Komenda Stołeczna Policji informowała wcześniej, że funkcjonariusze zabezpieczali rejon Trybunału w związku ze zgromadzeniami i napiętą sytuacją wokół budynku.

Według komunikatów policjanci mieli za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w rejonie TK, chronić porządek publiczny i mienie.

W trakcie działań zatrzymano kilka osób, w tym osoby, które miały wtargnąć na teren Trybunału przez ogrodzenie.

Fałszywe materiały mogą szybko nabrać zasięgu

Przerobione zdjęcia są szczególnie problematyczne w sytuacji silnych emocji społecznych.

Materiał wizualny może wyglądać wiarygodnie i być udostępniany bez sprawdzenia, czy rzeczywiście przedstawia opisywane zdarzenie.

W tym przypadku Policja zdecydowała się zareagować publicznie i jednoznacznie wskazać, że zdjęcie zostało zmodyfikowane.

Jak sprawdzić podobne informacje przed udostępnieniem?

Przy materiałach dotyczących służb i wydarzeń publicznych warto zastosować kilka prostych kroków.

  • Sprawdź oficjalny profil Policji lub KSP. Jeśli dana informacja dotyczy działań służb, oficjalne komunikaty są podstawowym źródłem weryfikacji.
  • Porównaj zdjęcie z materiałami z innych źródeł. Jeżeli fotografia występuje w kilku wersjach albo zawiera nietypowe oznaczenia, może być przerobiona.
  • Sprawdź, kto opublikował materiał jako pierwszy. Brak źródła, anonimowy profil albo opis bez potwierdzenia powinny wzbudzić ostrożność.

Policja jednoznacznie odrzuca tę wersję wydarzeń

Na 2 listopada oficjalne stanowisko Policji jest jednoznaczne.

W zabezpieczeniu rejonu Trybunału Konstytucyjnego nie uczestniczyli funkcjonariusze niemieckiej policji ani policji żadnego innego państwa. Zdjęcie przedstawiane jako dowód na ich obecność zostało przerobione.

Policja apeluje, by nie powielać zmanipulowanych materiałów i opierać się na zweryfikowanych informacjach.

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