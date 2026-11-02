Zamieszanie wokół samolotu prezydenta Nawrockiego. MON i Pałac Prezydencki zabrały głos
Ministerstwo Obrony Narodowej wydało pilny komunikat dotyczący powrotu samolotu z prezydentem Karolem Nawrockim do Warszawy. W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że maszyna miała mieć problemy z uzyskaniem zgody na lądowanie na Okęciu. Resort obrony stanowczo zaprzeczył tym informacjom. Głos zabrał również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który wyjaśnił, dlaczego samolot zmienił trasę.
Sprawa dotyczy wydarzeń z piątku 30 października. Prezydent Karol Nawrocki leciał z oficjalną wizytą do Senegalu, jednak w trakcie podróży zdecydował o powrocie do Polski.
Decyzja miała związek z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po zawróceniu maszyny pojawiły się spekulacje dotyczące możliwości jej lądowania na warszawskim lotnisku.
W poniedziałek 2 listopada do sprawy odniosły się zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i Kancelaria Prezydenta.
Samolot prezydenta zawrócił do Warszawy. Pojawiły się doniesienia o problemach
W piątek prezydent Karol Nawrocki wraz z delegacją znajdował się na pokładzie samolotu lecącego do Senegalu.
Podczas podróży podjął decyzję o jej przerwaniu i powrocie do Warszawy. Powodem była sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie doszło do sporu dotyczącego kierownictwa instytucji.
Wkrótce w części mediów pojawiły się informacje sugerujące, że prezydencka maszyna mogła napotkać przeszkody związane z uzyskaniem zgody na lądowanie w wojskowej części warszawskiego lotniska.
Spekulacje dotyczyły również zmiany trasy samolotu podczas lotu powrotnego.
W poniedziałek przedstawiciele obu ośrodków władzy zaprzeczyli, by doszło do utrudniania powrotu prezydenta.
MON wydało stanowczy komunikat
Ministerstwo Obrony Narodowej odniosło się do sprawy w komunikacie opublikowanym 2 listopada.
Resort jednoznacznie zaprzeczył informacjom o rzekomej odmowie zgody na lądowanie prezydenckiego samolotu w Warszawie.
Jak wyjaśniono, po otrzymaniu decyzji o przerwaniu podróży wojskowi piloci niezwłocznie rozpoczęli realizację zadania polegającego na powrocie do kraju.
Według MON nie wystąpiły żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby lub utrudniały wykonanie tego lotu.
Ministerstwo podkreśliło również, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących transportu najważniejszych osób w państwie może być wykorzystywane przez rosyjską i białoruską propagandę.
Stanowisko resortu oznacza, że doniesienia o blokowaniu lądowania nie znajdują potwierdzenia w przedstawionych przez MON informacjach.
Pałac Prezydencki wyjaśnia. Dlaczego samolot zmienił trasę?
Do sprawy odniósł się także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
W poniedziałkowej rozmowie na Kanale Zero został zapytany o informacje dotyczące rzekomych problemów z lądowaniem.
– To nie jest prawda – odpowiedział Bogucki.
Szef Kancelarii Prezydenta potwierdził jednocześnie, że trasa powrotna maszyny rzeczywiście uległa zmianie.
Według jego wyjaśnień nastąpiło to podczas przelotu nad Francją.
Przyczyną były jednak warunki atmosferyczne, w tym silny wiatr, a nie działania przedstawicieli rządu czy odmowa zgody na lądowanie.
Bogucki wyjaśnił, że po poprawie warunków samolot kontynuował lot bezpośrednio do Warszawy.
Tym samym zarówno przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego, jak i resort obrony przedstawili zgodne stanowisko w sprawie powrotu prezydenckiej delegacji.
Warszawskie Okęcie w centrum sprawy. Kto odpowiada za loty prezydenta?
Samoloty przewożące najważniejsze osoby w państwie obsługiwane są przez wojskową 1. Bazę Lotnictwa Transportowego.
Jednostka ma swoją siedzibę na warszawskim Okęciu.
W jej dyspozycji znajdują się między innymi samoloty Boeing 737 oraz Gulfstream G550, wykorzystywane do transportu przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
Wojskowe maszyny korzystają również z infrastruktury lotniska Chopina w Warszawie.
To właśnie możliwość lądowania w wojskowej części stołecznego portu była przedmiotem niepotwierdzonych doniesień, które pojawiły się po piątkowym powrocie prezydenta.
Co wiadomo po komunikatach MON i Kancelarii Prezydenta?
Z oficjalnych stanowisk przedstawionych w poniedziałek 2 listopada wynika, że:
- Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i zdecydował o powrocie do Warszawy.
- Trasa samolotu podczas powrotu rzeczywiście została zmodyfikowana.
- Według szefa Kancelarii Prezydenta powodem zmiany były warunki pogodowe nad Francją.
- Ministerstwo Obrony Narodowej zaprzeczyło, aby doszło do odmowy zgody na lądowanie.
- Obie instytucje odrzuciły doniesienia o utrudnianiu powrotu prezydenckiej maszyny.
Najważniejsze jest rozróżnienie dwóch kwestii: zmiana trasy lotu rzeczywiście miała miejsce, natomiast doniesienia o blokowaniu lądowania zostały zdementowane przez MON i Kancelarię Prezydenta.
Na podstawie dostępnych informacji nie ma podstaw do twierdzenia, że prezydencki samolot nie otrzymał zgody na lądowanie w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.