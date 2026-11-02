W domu jest zimno, choć kaloryfery grzeją? Wypróbuj prosty trik z kartką papieru
Jesienią i zimą wiele osób zauważa, że mimo włączonego ogrzewania w mieszkaniu nadal jest chłodno. Przyczyną nie zawsze są kaloryfery. Czasem wystarczy niewielka nieszczelność przy oknie, przez którą do pomieszczenia przedostaje się zimne powietrze. Jest prosty sposób, aby sprawdzić to w kilkanaście sekund. Potrzebujesz tylko zwykłej kartki papieru.
Trik z kartką papieru. Sprawdzisz, czy okno przepuszcza zimno
Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu ani pomocy fachowca, aby przeprowadzić wstępny test szczelności okna.
Wystarczy zwykła kartka papieru, najlepiej formatu A4.
Jak wykonać test?
- Otwórz okno i umieść kartkę między skrzydłem a uszczelką.
- Zamknij okno, tak aby fragment kartki wystawał na zewnątrz.
- Spróbuj delikatnie wyciągnąć papier.
- Powtórz próbę w kilku miejscach wokół skrzydła.
Jeśli kartka stawia wyraźny opór, oznacza to, że w badanym miejscu uszczelka jest dociskana.
Jeżeli papier wysuwa się niemal bez oporu, może to wskazywać na zbyt słaby docisk skrzydła lub zużytą uszczelkę.
Warto jednak pamiętać, że jest to tylko orientacyjny test. Nie pozwala on dokładnie zmierzyć szczelności okna, a wynik zależy również od konstrukcji i rodzaju uszczelek.
Dlaczego przez okna może uciekać ciepło?
Nawet niewielkie nieszczelności mogą powodować nieprzyjemne przeciągi i obniżać komfort cieplny.
Najczęstsze przyczyny to zużyte uszczelki, nieprawidłowa regulacja okuć, odkształcenie skrzydła lub nieszczelności wokół ramy.
W rezultacie ogrzewanie musi rekompensować straty ciepła, a mieszkańcy mogą odczuwać chłód szczególnie w pobliżu okien.
Co zrobić, jeśli kartka wysuwa się bez oporu?
Przede wszystkim obejrzyj uszczelki. Jeśli są popękane, stwardniałe lub odkształcone, mogą wymagać wymiany.
Sprawdź również, czy skrzydło domyka się równomiernie.
W niektórych oknach możliwa jest regulacja docisku za pomocą okuć, ale należy ją wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Zbyt mocny docisk może przyspieszyć zużycie uszczelek albo utrudnić zamykanie okna.
Nie należy również zaklejać nawiewników wentylacyjnych. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza, szczególnie w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną.
Jeśli problem utrzymuje się mimo sprawnych uszczelek, warto zlecić sprawdzenie okna fachowcowi.
Jeszcze jeden sposób na cieplejsze mieszkanie
Przy okazji warto sprawdzić ustawienie mebli i zasłon.
Jeżeli grzejnik jest zasłonięty dużą kanapą, grubą zasłoną lub zabudową, ciepłe powietrze może gorzej rozchodzić się po pomieszczeniu.
Odsunięcie mebli od kaloryfera i odsłonięcie go może poprawić rozprowadzanie ciepła bez zwiększania temperatury ogrzewania.
Zanim więc podkręcisz termostat, sprawdź okna zwykłą kartką papieru. Ten prosty test pomoże ustalić, czy przyczyną chłodu może być niewłaściwy docisk skrzydła.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.