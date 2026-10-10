Policja działa także w weekend. 76 zatrzymanych i blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek
Weekend nie przerwał ogólnopolskiej akcji związanej z bezpieczeństwem szkół i innych placówek oświatowych. Policja przekazała najnowszy bilans: blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 zatrzymanych osób. Według danych z godziny 6:00 odnotowano również 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze prowadzą czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Równolegle trwa całodobowe monitorowanie internetu i sprawdzanie kolejnych zgłoszeń.
Akcja trwa w całej Polsce. Policja podała nowy bilans
Działania obejmują cały kraj i mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz pracownikom placówek oświatowych. Jak informuje Policja, dotychczas skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek, a w toku prowadzonych czynności zatrzymano 76 osób. To zbiorczy bilans ogólnopolskiej akcji. W przekazanym komunikacie nie przedstawiono podziału zatrzymań na województwa ani informacji o wieku wszystkich zatrzymanych. Nie podano również szczegółowego zestawienia zarzutów lub dalszych decyzji dotyczących poszczególnych osób.
Nowe liczby pokazują skalę działań podejmowanych po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu i kolejnych zgłoszeniach dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. We wcześniejszym komunikacie, który opisywaliśmy, Policja informowała o ponad 10 tysiącach skontrolowanych placówek i 10 zatrzymanych osobach. Obecnie bilans zatrzymań wynosi już 76. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że praca nie kończy się na zatrzymaniu autorów niepokojących treści: trwa wyjaśnianie zdarzeń oraz reagowanie na następne sygnały.
231 zdarzeń wymagających czynności. To nie liczba ataków na szkoły
Podana przez Policję liczba 231 dotyczy zdarzeń, przy których występuje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Nie jest to informacja o 231 przeprowadzonych atakach ani o tylu potwierdzonych planach napaści. Funkcjonariusze realizują czynności, które mają wyjaśnić okoliczności poszczególnych spraw. Komunikat nie opisuje każdej z nich i nie pozwala przypisać wszystkim jednakowego przebiegu. Także liczby zatrzymanych nie należy utożsamiać z liczbą osób prawomocnie skazanych.
Całodobowe monitorowanie internetu trwa również w sobotę
Policja zaznacza, że funkcjonariusze nadal przez całą dobę monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Oznacza to, że sobota nie stanowi przerwy w sprawdzaniu informacji o możliwych zagrożeniach. Równocześnie policjanci pracują nad wyjaśnieniem zdarzeń uwzględnionych już w bilansie. Przekazane dane przedstawiają stan na godzinę 6:00, a nie ostateczny wynik zakończonej operacji. Działania pozostają w toku.
Dla rodziców i uczniów ważne jest odróżnienie oficjalnej informacji od krążących w internecie pogłosek. W poprzednim komunikacie Policja apelowała o nierozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień, które mogą zwiększać niepokój. Niepokojącą wiadomość dotyczącą konkretnej placówki należy przekazać policjantom, zamiast przedstawiać ją w mediach społecznościowych jako potwierdzony fakt. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia trzeba powiadomić służby pod numerem 112. Najnowszy bilans potwierdza, że zgłoszenia są nadal sprawdzane, także podczas weekendu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.