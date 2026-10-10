Są szczegóły pogrzebu zamordowanej Darii. 37-latka osierociła dwoje dzieci. Podano datę ostatniego pożegnania
Znane są już szczegóły uroczystości pogrzebowych 37-letniej Darii Kasińskiej, która zginęła podczas tragicznego ataku nożownika w Szkole Podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Dom pogrzebowy Nekropolis opublikował nekrolog z datami i godzinami uroczystości. Ostatnie pożegnanie kobiety odbędzie się we wtorek, 13 października.
Podano datę pogrzebu Darii Kasińskiej
Tragedia, do której doszło 8 października w szkole w Leszczydole-Nowinach, wstrząsnęła mieszkańcami Mazowsza. W wyniku ataku 15-letniego ucznia zginęła 37-letnia Daria Kasińska, pracownica placówki.
Kobieta była żoną i matką dwojga dzieci. Jej śmierć pozostawiła rodzinę w żałobie, a lokalna społeczność rozpoczęła działania mające wesprzeć najbliższych zmarłej.
W sobotę, 10 października, pojawiły się szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Informacje przekazał Dom Pogrzebowy Nekropolis w Wyszkowie, publikując nekrolog.
Różaniec i modlitwa w niedzielę oraz poniedziałek
Z opublikowanego zawiadomienia wynika, że modlitwy przy zmarłej odbędą się w dwóch terminach.
W niedzielę, 11 października, o godzinie 18:00 zaplanowano różaniec i modlitwę w Domu Pogrzebowym Nekropolis przy ulicy Stefana Okrzei 53 w Wyszkowie.
Kolejne nabożeństwo odbędzie się w poniedziałek, 12 października, również o godzinie 18:00, w tym samym miejscu.
Pogrzeb we wtorek, 13 października
Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 13 października 2026 roku, w Leszczydole-Nowinach.
O godzinie 11:30 rozpocznie się różaniec i modlitwa w kościele pod wezwaniem Chrystusa Sługi.
Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w tej samej świątyni.
Po zakończeniu nabożeństwa nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. Daria Kasińska zostanie pochowana na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Pułtuskiej w Wyszkowie.
Zginęła podczas ataku w szkole
Do tragedii doszło w czwartek, 8 października, około godziny 9:00.
Według dotychczasowych ustaleń 15-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się na terenie szkoły. Śmiertelnie ranna została 37-letnia Daria Kasińska, która pracowała w placówce jako woźna.
W zdarzeniu ucierpiały również dwie inne osoby. Napastnik został obezwładniony, a na miejsce skierowano służby ratunkowe i policję.
Pomimo podjętych działań ratunkowych życia 37-latki nie udało się uratować.
Rodzina została bez żony i matki. Ruszyła pomoc
Śmierć Darii Kasińskiej poruszyła mieszkańców Wyszkowa i okolicznych miejscowości.
Kobieta pozostawiła męża i dwoje dzieci. Po tragedii uruchomiono internetową zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie najbliższych zmarłej.
Do akcji pomocy włączyli się mieszkańcy regionu, znajomi oraz osoby poruszone dramatycznymi wydarzeniami.
Najbliższe dni będą czasem ostatniego pożegnania 37-latki. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11, 12 i 13 października, a szczegółowy harmonogram został podany do publicznej wiadomości przez dom pogrzebowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.