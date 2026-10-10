Trzy nastolatki zaatakowane nożem w szkole w Warszawie! Na miejscu policja i straż
Dramatyczne wydarzenia na warszawskiej Pradze. W sobotę, 10 października, w jednej ze szkół przy ulicy Mińskiej doszło do ataku z użyciem noża. Poszkodowane zostały trzy kobiety, w tym dwie 17-latki. Według doniesień medialnych za atakiem stoi 21-letnia kobieta, która sama uczęszczała do tej placówki. Na miejscu interweniowały służby.
Atak w sekretariacie szkoły. Trzy osoby poszkodowane
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w budynku szkoły przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze.
Jak informuje Onet, powołując się na ustalenia Polsat News, 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. Do zdarzenia miało dojść wewnątrz budynku, w sekretariacie placówki.
Poszkodowane zostały dwie 17-letnie dziewczyny oraz 24-letnia kobieta.
Według informacji przekazanych przez TVN24 jedna z 17-latek doznała ran ciętych przedramienia. Policjanci poinformowali, że obrażenia te nie zagrażają jej życiu. Dziewczyna została przewieziona do szpitala.
Na razie nie podano szczegółowych informacji o obrażeniach pozostałych poszkodowanych.
Policja potwierdza atak. Warszawa w Pigułce rozmawiała z funkcjonariuszem
W rozmowie z Warszawą w Pigułce mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że dwie ranne nastolatki zostały przewiezione do placówki medycznej. Policjant potwierdził również, że doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
To informacje uzyskane bezpośrednio przez naszą redakcję.
Z kolei według ustaleń medialnych narzędziem użytym podczas ataku był nóż.
21-latka miała uczęszczać do tej szkoły
Jednym z najważniejszych nowych ustaleń jest informacja dotycząca osoby podejrzewanej o przeprowadzenie ataku.
Jak podaje Onet, powołując się na ustalenia policji, 21-letnia kobieta uczyła się w placówce, w której doszło do zdarzenia.
Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do ataku. Motyw działania kobiety pozostaje nieznany.
Nie ma również potwierdzonych informacji, które pozwalałyby określić relacje między podejrzewaną a poszkodowanymi.
Kolejny niebezpieczny incydent w placówce oświatowej na Mazowszu
Sobotni atak nastąpił zaledwie dwa dni po tragicznych wydarzeniach w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem.
W czwartek w tamtejszej szkole 15-latek zaatakował trzy osoby. Jedną z poszkodowanych była 37-letnia kobieta, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.
Ostatnie zdarzenia wywołały dyskusję o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych oraz sposobach reagowania na zagrożenia.
Nie ma jednak potwierdzonych informacji wskazujących na związek między atakiem przy ulicy Mińskiej a wcześniejszymi wydarzeniami.
Trwa ustalanie okoliczności
Służby wyjaśniają okoliczności sobotniego zdarzenia. Kluczowe pozostaje ustalenie motywu działania 21-latki oraz dokładnego przebiegu ataku.
Warszawa w Pigułce monitoruje sytuację. Będziemy informować o kolejnych ustaleniach policji i stanie zdrowia poszkodowanych, gdy pojawią się potwierdzone informacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.