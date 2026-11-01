Policja prowadzi akcję „Znicz 2026”. To sprawdzą podczas kontroli i za to grożą mandaty
Na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja „Znicz 2026”. Funkcjonariusze kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców. Sprawdzają również pasy bezpieczeństwa, foteliki dziecięce, stan techniczny samochodów oraz zachowanie wobec pieszych. Za część wykroczeń mandat może wynieść kilka tysięcy złotych, a w poważniejszych przypadkach kierowca może stracić prawo jazdy.
W okresie Wszystkich Świętych na drogach pojawia się znacznie więcej samochodów i pieszych. Dlatego od 30 października do 2 listopada policja prowadzi w całym kraju wzmożone działania w ramach akcji „Znicz 2026”.
Najwięcej patroli można spotkać na głównych trasach, drogach dojazdowych do miast oraz w rejonie cmentarzy.
Policjanci nie ograniczają się jednak do pilnowania płynności ruchu.
Policja sprawdza przede wszystkim prędkość
Jednym z najważniejszych elementów kontroli pozostaje prędkość.
Funkcjonariusze korzystają z oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, laserowych mierników oraz pojazdów grup SPEED.
Mandat zależy od tego, o ile kierowca przekroczył dopuszczalny limit.
Za przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h grozi 50 zł mandatu i 1 punkt karny.
Przekroczenie o 31–40 km/h oznacza już 800 zł i 9 punktów, a w przypadku drogowej recydywy mandat wzrasta do 1600 zł.
Przy przekroczeniu o 51–60 km/h podstawowa kara wynosi 1500 zł i 13 punktów, a przy ponownym takim wykroczeniu w ciągu dwóch lat – 3000 zł.
Najwyższa stawka dotyczy przekroczenia limitu o co najmniej 71 km/h. Mandat wynosi wtedy 2500 zł, a w warunkach recydywy 5000 zł. Kierowca otrzymuje również 15 punktów karnych.
Za ponad 50 km/h można stracić prawo jazdy
Kierowcy powinni pamiętać również o zmianach obowiązujących od 2026 roku.
Trzymiesięczne zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h obejmuje już nie tylko obszar zabudowany.
Od 3 marca 2026 roku sankcja może być stosowana także na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Nie dotyczy to autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych.
Kontrole trzeźwości podczas akcji „Znicz”
Drugim kluczowym elementem działań są kontrole trzeźwości.
Policja zapowiada wzmożone badania kierowców, także wyrywkowe. W ubiegłym roku, podczas porównywalnego okresu, zatrzymano 845 nietrzeźwych kierujących.
Przy stężeniu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.
Grozi za to między innymi co najmniej 2500 zł grzywny, 15 punktów karnych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
Znacznie poważniejsze konsekwencje dotyczą prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila.
W takim przypadku kierowcy grożą między innymi 15 punktów karnych, zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz odpowiedzialność karna. W określonych prawem sytuacjach możliwe jest również orzeczenie przepadku pojazdu.
Policjanci sprawdzą foteliki i pasy
Podczas akcji szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają także na sposób przewożenia pasażerów.
Dotyczy to przede wszystkim dzieci.
Za przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami dotyczącymi fotelików kierowca może otrzymać 300 zł mandatu.
Do tego dochodzą punkty karne – 5 za jedno dziecko, 10 za dwoje i 15 za troje lub więcej dzieci przewożonych niezgodnie z przepisami.
Policja sprawdza również pasy bezpieczeństwa.
Kierowca, który sam z nich nie korzysta, może otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych.
Odpowiada także za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów.
Stan techniczny samochodu także pod kontrolą
Funkcjonariusze mogą również zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdu.
Sprawdzane może być przede wszystkim oświetlenie, ogumienie oraz usterki mogące wpływać na bezpieczeństwo.
W przypadku poważnych nieprawidłowości możliwe jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
Szczególna uwaga na pieszych
W rejonie cmentarzy pojawia się znacznie więcej pieszych niż zwykle.
Policjanci zwracają więc uwagę między innymi na ustępowanie pierwszeństwa, zachowanie przy przejściach dla pieszych oraz niebezpieczne wyprzedzanie.
Za najpoważniejsze wykroczenia wobec pieszych może grozić mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych.
Kontrole obejmują również samych pieszych.
Osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek korzystać z elementu odblaskowego, chyba że znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.
Za brak wymaganego odblasku może grozić 100 zł mandatu.
Policja może ręcznie kierować ruchem
W okolicach największych nekropolii obowiązuje czasowa organizacja ruchu.
Część ulic może być zamknięta, inne mogą stać się jednokierunkowe. W wybranych miejscach pierwszeństwo mają komunikacja miejska i służby.
Policjanci mogą również ręcznie kierować ruchem. Ich polecenia mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.
Służby apelują więc, aby zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie i nie parkować samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Akcja potrwa do 2 listopada
Tegoroczny „Znicz” zakończy się 2 listopada.
Policja podkreśla, że wzmożone kontrole nie oznaczają specjalnego, wyższego taryfikatora mandatów. Obowiązują standardowe stawki, choć przy części wykroczeń działa mechanizm drogowej recydywy, który może podwoić karę.
Kierowcy powinni więc uważać nie tylko na prędkość. Podczas tegorocznej akcji policja sprawdza również trzeźwość, pasy, foteliki, stan techniczny pojazdów, uprawnienia oraz zachowanie wobec pieszych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.