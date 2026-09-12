Policja wydaje pilne ostrzeżenie dla wszystkich Polaków. Alarmują w sprawie mObywatela. Coraz więcej takich przypadków
Komenda Główna Policji ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się fałszywymi aplikacjami i podrobionymi ekranami dokumentów tożsamości. Funkcjonariusze określają je jako „lewy mObywatel”, „mFake” albo „Fake mObywatel”. Problem jest poważniejszy, niż może się wydawać, bo sam ekran telefonu może wyglądać wiarygodnie, a oszust może wykorzystać go nie tylko w sklepie, ale również podczas zawierania transakcji, odbierania usług czy próby dostania się do miejsca, w którym sprawdzana jest tożsamość. Policja podkreśla jedno: samo pokazanie czegoś przypominającego oficjalną aplikację nie oznacza jeszcze, że dokument jest prawdziwy.
„Lewy mObywatel” może być aplikacją, zrzutem ekranu albo przygotowaną makietą
Komunikat Biura Prewencji KGP został opublikowany 11 września 2026 roku. Policja informuje, że pod nazwami „mFake” czy „Fake mObywatel” kryją się różne rozwiązania. Może to być nieoficjalna aplikacja imitująca prawdziwego mObywatela, przerobiony zrzut ekranu, generator pozwalający wpisać fikcyjne dane i podstawić zdjęcie, a nawet przygotowana wcześniej animacja interfejsu. Dla osoby, która widzi taki telefon tylko przez kilka sekund, różnica może nie być oczywista. Szczególnie wtedy, gdy po drugiej stronie stoi kolejka klientów, trwa impreza, kurier czeka na wydanie przesyłki albo osoba okazująca telefon naciska, żeby „tylko szybko spojrzeć na datę”.
Fałszywy ekran nie staje się jednak dokumentem tylko dlatego, że przypomina prawdziwy mDowód. Policja zaznacza wprost, że spreparowana aplikacja lub ekran nie ma żadnej mocy prawnej. Może za to służyć do podszywania się pod inną osobę, wprowadzania pracownika w błąd, uzyskania dostępu do usługi albo stworzenia pozorów posiadania określonych uprawnień. Jednym z przykładów wskazanych przez KGP jest również próba zakupu alkoholu lub wyrobów tytoniowych przez osobę małoletnią, która na telefonie pokazuje fałszywy dokument sugerujący, że ukończyła już 18 lat. Podobne narzędzie może jednak zostać wykorzystane również w znacznie poważniejszych sytuacjach, gdy od potwierdzenia tożsamości zależy wydanie towaru, dostęp do obiektu czy przeprowadzenie transakcji.
Prawdziwy mDowód jest pełnoprawnym dokumentem. Problemem jest jego fałszywa kopia
Nie oznacza to, że dokumentowi pokazywanemu w oficjalnej aplikacji mObywatel nie można ufać. Wręcz przeciwnie – od 14 lipca 2023 roku mDowód jest w Polsce pełnoprawnym dokumentem tożsamości. Art. 7 ust. 4 ustawy z 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel stanowi, że jeżeli przepisy wymagają stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności dowodu osobistego, obowiązek ten może zostać spełniony poprzez stwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentu mObywatel. Są od tej zasady wyjątki, między innymi mDowód nie służy do przekraczania granicy państwowej. Problem opisany przez Policję nie dotyczy więc legalnej aplikacji, lecz programów i obrazów, które tylko próbują ją naśladować.
To ważne rozróżnienie również dla przedsiębiorców. Nie powinno się automatycznie odmawiać uznania prawdziwego mDowodu tylko dlatego, że pojawiły się jego fałszywe imitacje. Trzeba natomiast wiedzieć, jak sprawdzić, czy na telefonie rzeczywiście działa oficjalny dokument. Ustawa przewiduje możliwość sprawdzania autentyczności, ważności, integralności i pochodzenia dokumentu mobilnego, a oficjalne materiały mObywatela opisują kilka sposobów jego weryfikacji. Najpewniejszym rozwiązaniem w sytuacji budzącej wątpliwości nie jest więc długie przyglądanie się grafice na ekranie, lecz skorzystanie z mechanizmu, którego zwykły zrzut ekranu nie jest w stanie zastąpić.
Sam ekran telefonu może już nie wystarczyć
Policja zwraca uwagę, że największą pułapką jest wizualne podobieństwo fałszywego rozwiązania do prawdziwej aplikacji. Oszust nie musi przekonywać drugiej osoby przez kilka minut. Czasem jego celem może być jedynie pokazanie telefonu na tyle krótko, żeby pracownik zobaczył zdjęcie, nazwisko, datę urodzenia i znajomy wygląd aplikacji, a następnie uznał sprawę za zakończoną. Szczególną czujność powinno wzbudzić pokazywanie wyłącznie statycznego ekranu, brak możliwości przejścia dalej w aplikacji, nietypowe zachowanie interfejsu, rozbieżności między osobą a prezentowanymi danymi oraz niechęć do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Policjanci wskazują również na presję czasu – osoba posługująca się fałszywym dokumentem może próbować przyspieszyć całą sytuację właśnie po to, żeby nie pozostawić czasu na dokładniejsze sprawdzenie.
Oficjalny system daje więcej możliwości niż samo oglądanie dokumentu. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje 3 sposoby weryfikacji mDowodu: wizualny, funkcjonalny oraz kryptograficzny. Ten ostatni pozwala potwierdzić dokument przy wykorzystaniu kodu QR i danych przekazywanych przez aplikację. Możliwe jest również sprawdzenie mDowodu na komputerze za pomocą oficjalnego serwisu weryfikator.mobywatel.gov.pl. To szczególnie ważne dla osób, które zawodowo sprawdzają dokumenty wielu klientów i mogą trafić na imitację przygotowaną specjalnie po to, aby podczas krótkiej kontroli wyglądała przekonująco.
Fałszywy dokument może pojawić się nie tylko w urzędzie
KGP podkreśla, że problem nie ogranicza się do policjantów, urzędników czy innych służb. Z próbą wykorzystania „lewego mObywatela” mogą zetknąć się sprzedawcy, recepcjoniści, kurierzy, pracownicy ochrony, organizatorzy wydarzeń, właściciele lokali, pracownicy gastronomii i turystyki, a także osoby prywatne zawierające transakcje z nieznajomymi. Możliwych scenariuszy jest więc bardzo dużo. Dokument może zostać pokazany przy próbie potwierdzenia wieku, wejścia do miejsca objętego kontrolą, odebrania przedmiotu, wynajęcia sprzętu czy przekonania drugiej strony, że ma do czynienia z konkretną osobą.
To właśnie dlatego Policja zdecydowała się na szerokie ostrzeżenie. Fałszywy dokument może nie służyć do jednego konkretnego rodzaju przestępstwa, ale stać się narzędziem wykorzystywanym w wielu różnych sytuacjach. KGP wskazuje na możliwość podszywania się pod inne osoby, wyłudzania usług i towarów, uzyskiwania dostępu oraz budowania pozorów pełnoletności czy posiadania uprawnień. Posługiwanie się takim narzędziem może również stanowić element większego oszustwa. Ostateczna kwalifikacja prawna zależy jednak od tego, co dokładnie zrobiła dana osoba, w jakim celu posłużyła się fałszywym ekranem i jakie były skutki jej działania, dlatego Policja nie sprowadza wszystkich takich przypadków do jednego przepisu karnego.
W Warszawie problem może pojawić się w sklepie, hotelu, klubie czy podczas imprezy
Ostrzeżenie KGP ma charakter ogólnopolski i w opublikowanym komunikacie Policja nie podała liczby ujawnionych przypadków dla Warszawy. Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że stolica jest miejscem szczególnie dużej liczby takich oszustw. Charakter zagrożenia powoduje jednak, że warszawscy przedsiębiorcy i pracownicy mogą zetknąć się z nim w bardzo zwyczajnych sytuacjach – przy sprzedaży produktów z ograniczeniem wiekowym, w recepcji hotelowej, przy wejściu na wydarzenie, w klubie, przy odbiorze usługi czy podczas transakcji pomiędzy osobami prywatnymi. W dużym mieście dokumenty w telefonie są codziennie pokazywane w bardzo różnych miejscach, dlatego pracownik, który odpowiada za sprawdzanie wieku albo tożsamości, powinien wiedzieć, że znajomy wygląd aplikacji nie jest jeszcze ostatecznym potwierdzeniem jej autentyczności.
Dotyczy to również organizatorów wydarzeń oraz ochrony obiektów, gdzie sprawdzanie dokumentu musi odbywać się sprawnie, bo jednocześnie czeka wiele osób. Właśnie takie warunki mogą sprzyjać pobieżnej kontroli. Policja radzi zwracać uwagę nie tylko na sam telefon, ale też na zachowanie osoby, zgodność jej wyglądu z prezentowanymi danymi oraz gotowość do przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji. Odmowa dodatkowego sprawdzenia nie przesądza automatycznie o próbie oszustwa, ale w połączeniu z presją, nerwowym zachowaniem i innymi niezgodnościami powinna skłonić do większej ostrożności. Jeżeli od potwierdzenia wieku lub tożsamości zależy wykonanie określonej czynności, kilka dodatkowych sekund może mieć znacznie większe znaczenie niż pobieżne spojrzenie na ekran.
Fałszywa aplikacja może być niebezpieczna również dla osoby, która ją instaluje
Jest jeszcze druga strona problemu. Policja ostrzega, żeby nie instalować aplikacji z nieznanych źródeł, nawet jeżeli ktoś przedstawia je jako zmodyfikowaną wersję mObywatela albo narzędzie pozwalające wygenerować dokument. Taki program może nie tylko wyświetlać fałszywe dane, ale również próbować przejąć informacje znajdujące się w telefonie. W urządzeniu są często zapisane wiadomości, zdjęcia, dane dostępowe, aplikacje bankowe oraz informacje pozwalające później przeprowadzać kolejne próby oszustwa. Osoba, która instaluje podejrzaną aplikację po to, żeby wykorzystać ją do jednego celu, może więc sama przekazać jej twórcom znacznie więcej danych, niż planowała.
Oficjalny mObywatel powinien pochodzić z legalnego źródła, a weryfikacja dokumentu powinna odbywać się przy wykorzystaniu rozwiązań przewidzianych przez państwową usługę. Policja radzi również szkolić pracowników wszędzie tam, gdzie sprawdzanie wieku, tożsamości albo określonych uprawnień jest codziennym elementem pracy. Jeden przeszkolony pracownik może zwrócić uwagę na zachowanie, które dla innej osoby będzie wyglądało zupełnie normalnie. Nie chodzi przy tym o podejrzewanie każdego klienta pokazującego telefon, tylko o świadomość, że statyczny obraz i znajoma grafika nie są tym samym co zweryfikowany dokument elektroniczny.
Co zrobić, gdy ktoś pokazuje podejrzanego mObywatela?
- Nie opieraj decyzji wyłącznie na pokazanym ekranie. Jeżeli od potwierdzenia tożsamości lub wieku zależy sprzedaż, wydanie rzeczy, wpuszczenie do obiektu albo wykonanie innej czynności, przy wątpliwościach należy skorzystać z dodatkowej metody sprawdzenia. Policja wprost ostrzega, że sam obraz na ekranie nie powinien być uznawany za wystarczający dowód autentyczności w sytuacji wymagającej identyfikacji. W oficjalnym systemie możliwa jest weryfikacja dokumentu, w tym za pomocą kodu QR oraz serwisu weryfikator.mobywatel.gov.pl. Zwykły zrzut ekranu może wyglądać przekonująco, ale nie daje takich możliwości jak prawdziwa usługa.
- Zwróć uwagę na zachowanie osoby i działanie aplikacji. KGP wymienia między innymi pośpiech, presję, unikanie pytań, niechęć do dodatkowego potwierdzenia danych i rozbieżności pomiędzy osobą a informacjami widocznymi na telefonie. Pojedynczy sygnał nie musi jeszcze oznaczać próby oszustwa, ale kilka takich elementów jednocześnie powinno wzbudzić czujność. Jeżeli aplikacja wygląda jak statyczna grafika, nie reaguje normalnie albo osoba okazująca dokument za wszelką cenę nie chce dopuścić do jego sprawdzenia, nie należy ignorować tych okoliczności. W sytuacji budzącej uzasadnione wątpliwości Policja zaleca odmówić uznania dokumentu.
- Nie instaluj żadnych „weryfikatorów” podsuniętych przez nieznajomą osobę. Do sprawdzania dokumentów należy korzystać wyłącznie z oficjalnych rozwiązań. Link otrzymany w wiadomości, kod prowadzący do nieznanej strony albo aplikacja przesłana poza oficjalnym sklepem mogą tworzyć kolejne zagrożenie zamiast rozwiązywać problem. KGP ostrzega, że fałszywe programy mogą służyć również do wykradania danych i haseł z urządzenia. Najbezpieczniej samodzielnie otworzyć znaną, oficjalną usługę, zamiast korzystać z narzędzia wskazanego przez osobę, której dokument właśnie budzi wątpliwości.
- Przy podejrzeniu oszustwa zachowaj informacje o zdarzeniu i powiadom służby. Policja radzi działać spokojnie, nie podejmować pochopnych decyzji i zabezpieczyć informacje dotyczące sytuacji, o ile można to zrobić zgodnie z prawem. Jeżeli okoliczności wskazują na możliwość popełnienia czynu zabronionego, sprawę należy zgłosić organom ścigania. Fałszywy mObywatel może być tylko jednym z elementów większej próby oszustwa, dlatego pozornie drobny incydent nie zawsze kończy się na nieudanej próbie zakupu czy wejścia do obiektu. Szybkie zgłoszenie może pomóc ustalić, czy ta sama osoba nie wykorzystuje podobnego sposobu również w innych miejscach.
Komunikat Komendy Głównej Policji pokazuje więc zmianę, z którą muszą liczyć się osoby sprawdzające dokumenty w telefonach. Prawdziwy mDowód pozostaje pełnoprawnym i bezpiecznym dokumentem tożsamości, ale jego wygląd można próbować skopiować. Dlatego przy sytuacjach, w których ustalenie wieku, tożsamości lub uprawnień rzeczywiście ma znaczenie, coraz mniej rozsądne jest poleganie tylko na tym, co przez kilka sekund widać na ekranie. Legalna aplikacja daje możliwość weryfikacji – i właśnie z niej należy korzystać, gdy pojawiają się wątpliwości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.