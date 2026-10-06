Policjanci, strażacy, drony, pies tropiący. Ogromna akcja policji na Mazowszu. Liczyła się każda minuta
Policjanci z Komisariatu Policji w Pionkach odnaleźli 86-letniego mieszkańca gminy Jedlnia-Letnisko, który w piątek 2 października wyszedł z domu i przestał kontaktować się z rodziną. Zaginionego, leżącego na polu, wskazał w sobotę 3 października około godz. 11 pies patrolowo-tropiący Alfa. Senior został przekazany pod opiekę medyczną.
Poszukiwania ruszyły w nocy z piątku na sobotę, a w powietrzu krążył dron strażaków
Informację o zaginięciu policjanci z Pionek otrzymali w nocy z piątku na sobotę. Rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu, zgłosiła sprawę na komisariacie w Pionkach. Jak podała policja, funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania i sprawdzali każdy ślad oraz sygnał mogący pomóc w odnalezieniu mężczyzny. W poszukiwaniach, poza policjantami, wzięli udział także strażacy z dronem, a akcja trwała do późnej nocy.
Pies Alfa poprowadził przewodnika na pola, gdzie leżał zaginiony
Do poszukiwań dołączył przewodnik sierż. szt. Łukasz Rola z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wraz z psem Alfa. Jak przekazała rzeczniczka KMP w Radomiu Justyna Jaśkiewicz, w sobotę około godz. 11 pies podjął trop, który poprowadził na pola, gdzie leżał mężczyzna. Po odnalezieniu 86-latek trafił pod opiekę medyczną. Policja nie podała w komunikacie informacji o jego stanie zdrowia, jak zauważyła Wirtualna Polska. Radomska komenda podkreśliła, że to kolejna sytuacja, w której tamtejszy przewodnik z psem odnalazł osobę zaginioną.
Zaginięcie można zgłosić od razu, bez czekania 24 ani 48 godzin
Taka historia pokazuje, że w przypadku seniorów liczy się czas. Według zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z 28 czerwca 2018 roku policja przyjmuje zawiadomienie o zaginięciu bezpośrednio po otrzymaniu informacji, jak przypomniał portal Rzeczpospolita, a Fundacja Itaka zwraca uwagę, że w Polsce zgłoszenie zaginięcia nie wymaga czekania 24 czy 48 godzin. Zgłoszenia można dokonać osobiście w najbliższym komisariacie albo telefonicznie pod numerem alarmowym 112, a wsparcie rodzinom oferuje całodobowy, bezpłatny telefon Fundacji Itaka 116 000. Do zgłoszenia warto przygotować aktualne zdjęcie, rysopis, informacje o ubraniu, ostatnie znane miejsce pobytu oraz informacje o chorobach, bo od tych danych zależy, w którą stronę służby poprowadzą poszukiwania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.