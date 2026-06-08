Polska ambasada zamknięta po nocnych atakach. Wydano pilny komunikat dla obywateli
Ambasada RP w Izraelu poinformowała, że w poniedziałek pozostanie zamknięta. Decyzja ma związek z gwałtownym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa po kolejnej nocy wzajemnych ataków pomiędzy Iranem a Izraelem. Władze apelują do obywateli o śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń lokalnych służb.
Polska placówka zawiesza pracę. Powodem sytuacja bezpieczeństwa
Ambasada RP w Tel Awiwie opublikowała komunikat, w którym poinformowała o zamknięciu placówki. Powodem jest aktualna sytuacja związana z bezpieczeństwem na terytorium Izraela.
Polscy obywatele przebywający w kraju zostali poproszeni o monitorowanie oficjalnej strony ambasady oraz kanałów społecznościowych, gdzie publikowane są bieżące informacje dotyczące funkcjonowania placówki i sytuacji w regionie.
Decyzja zapadła po kolejnej nocy intensywnej wymiany ognia na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek rano izraelska armia poinformowała o wykryciu następnej fali rakiet wystrzelonych z Iranu.
Rakiety nad Izraelem. Zamknięto szkoły i ograniczono zgromadzenia
Izraelskie Siły Obronne przekazały, że systemy obrony przeciwlotniczej zostały uruchomione w celu przechwycenia nadlatujących pocisków. Alarmy ogłoszono w wielu regionach kraju.
W odpowiedzi na zagrożenie władze zdecydowały o zamknięciu szkół oraz wprowadzeniu ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych. Część plaż została zamknięta, a działalność wielu miejsc pracy uzależniono od możliwości szybkiego dotarcia pracowników do schronów.
To jedne z najbardziej restrykcyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w ostatnich miesiącach.
Iran zapowiada kolejne działania. Izrael odpowiada atakami
Według irańskich mediów przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedzieli gotowość do dalszych operacji wojskowych. Władze w Teheranie podkreślają, że posiadają zdolność do prowadzenia działań na wielu kierunkach jednocześnie.
Z kolei premier Izraela Binjamin Netanjahu oraz minister obrony Israel Kac mieli prowadzić całonocne konsultacje z dowództwem armii i służbami bezpieczeństwa. Według lokalnych mediów kraj przygotowuje się na możliwość dalszej eskalacji konfliktu.
Przedstawiciele izraelskich władz zapowiadają zdecydowaną odpowiedź na każdy kolejny atak rakietowy.
Uszkodzone budynki i wstrzymane loty
W wyniku nocnych działań wojskowych uszkodzone zostały budynki mieszkalne na Zachodnim Brzegu. Służby ratunkowe prowadziły działania przez całą noc.
Media informują również o atakach na obiekty wojskowe oraz infrastrukturę przemysłową. Według doniesień uszkodzone zostały zakłady petrochemiczne w południowo-zachodnim Iranie.
Władze irańskie zdecydowały także o czasowym wstrzymaniu lotów z głównych portów lotniczych, w tym w Teheranie, Tebrizie i Meszhedzie.
Warszawa monitoruje sytuację. Polacy proszeni o ostrożność
Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Według danych resortu w Izraelu przebywają polscy obywatele zarówno na stałe, jak i czasowo, w tym osoby podróżujące służbowo i turystycznie.
Dla mieszkańców Warszawy, gdzie znajduje się centrala MSZ oraz większość instytucji odpowiedzialnych za koordynację działań kryzysowych, oznacza to możliwość pojawiania się kolejnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa podróży do regionu.
Eksperci zwracają uwagę, że każda dalsza eskalacja konfliktu może mieć wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na ceny paliw, transport lotniczy i sytuację gospodarczą w Europie.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli jesteś w Izraelu lub planujesz podróż
1. Sprawdź komunikaty MSZ i ambasady RP – sytuacja zmienia się dynamicznie, a zalecenia mogą być aktualizowane kilka razy dziennie.
2. Stosuj się do poleceń lokalnych służb – szczególnie w przypadku alarmów rakietowych i poleceń dotyczących schronienia.
3. Zweryfikuj status lotu – część połączeń może zostać opóźniona lub odwołana.
4. Zachowaj kontakt z rodziną – poinformuj bliskich o swoim miejscu pobytu i planach.
5. Rozważ zmianę terminu wyjazdu – jeśli podróż nie jest konieczna, warto śledzić rozwój sytuacji przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.