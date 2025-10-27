Polski pokonał angielski! Sensacyjne wyniki badań nad sztuczną inteligencją
Polski okazał się najlepszym językiem dla sztucznej inteligencji – wynika z badań naukowców z University of Maryland i Microsoftu. Nasz język osiągnął najwyższą skuteczność w przetwarzaniu długich i złożonych promptów, wyprzedzając francuski, włoski i hiszpański. Angielski, uznawany dotąd za język technologii, znalazł się dopiero na szóstym miejscu. Wynik ten może całkowicie zmienić podejście do rozwoju AI w Polsce.
Polski wygrywa z angielskim. Zaskakujące wyniki badań nad językami dla sztucznej inteligencji
To, co przez lata uznawano za językowy koszmar obcokrajowców, okazało się… idealnym narzędziem dla sztucznej inteligencji. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Maryland i Microsoftu, język polski zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem efektywności w przetwarzaniu długich promptów przez AI. Angielski – mimo że jest dominującym językiem technologii i nauki – uplasował się dopiero na szóstym miejscu.
Złożony, ale skuteczny – polski na szczycie rankingu
Badanie zatytułowane „One ruler to measure them all: Benchmarking multilingual long-context language models” objęło 26 języków i kilka wiodących modeli językowych, m.in. OpenAI o3-mini-high, Google Gemini 1.5 Flash oraz Llama 3.3 (70B). Naukowcy sprawdzali, jak dobrze poszczególne języki radzą sobie z przetwarzaniem długich i złożonych instrukcji (tzw. promptów) o długości do 128 tysięcy tokenów.
Wyniki były zaskakujące nawet dla badaczy: polski osiągnął skuteczność 88%, wyprzedzając francuski (87%), włoski (86%) i hiszpański (85%). Dopiero na szóstym miejscu znalazł się język angielski, z wynikiem 83,9%.
Dlaczego polski jest lepszy dla AI?
Eksperci wskazują, że złożona struktura gramatyczna i fleksyjna polszczyzny może paradoksalnie sprzyjać algorytmom sztucznej inteligencji w lepszym rozumieniu kontekstu. W praktyce oznacza to, że AI łatwiej rozpoznaje znaczenia, relacje między słowami i niuanse językowe, które w prostszych językach (jak angielski) bywają tracone.
Jak podkreślają autorzy raportu, wyniki te podważają przekonanie, że największe modele językowe najlepiej radzą sobie w językach o największej liczbie dostępnych danych. „To dowód, że mniejsze, bardziej złożone języki mogą być kluczem do przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji” – czytamy w opracowaniu.
Szansa dla polskiej technologii
Rezultaty badania mogą być impulsem dla rozwoju sektora AI w Polsce. Otwierają możliwość tworzenia nowoczesnych modeli i aplikacji dostosowanych do języka polskiego bez konieczności pełnej zależności od angielskich systemów.
Eksperci podkreślają, że rozwój polskojęzycznych modeli AI może przynieść realne korzyści: od lepszego przetwarzania dokumentów urzędowych i medycznych, po bardziej naturalne systemy obsługi klienta czy edukacyjne chatboty.
Polski kontra świat – pełna lista liderów
Choć wyniki badań mogą wydawać się zaskakujące, jedno jest pewne — język polski właśnie dołączył do światowej czołówki technologicznej. Po raz pierwszy jego złożoność i precyzja stały się atutem, a nie przeszkodą. W testach wydajności sztucznej inteligencji polski osiągnął wynik 88%, wyprzedzając francuski (87%), włoski (86%), hiszpański (85%) i rosyjski (84%). Co ciekawe, angielski, uznawany za dominujący język technologii, uzyskał jedynie 83,9%. Odkrycie naukowców pokazuje, że polszczyzna może odgrywać kluczową rolę w przyszłości sztucznej inteligencji, a nasz kraj ma realną szansę stać się ważnym graczem w globalnym wyścigu technologicznym.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.