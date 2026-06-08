Polskie lasy wciąż stanowią zagrożenie. Eksperci z IMGW ostrzegają

8 czerwca 2026 19:50 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja w polskich lasach staje się dramatyczna. Choć zza okna docierają chmury, w wielu regionach kraju ściółka leśna przypomina tykającą bombę. Nadchodzi jednak nagły zwrot w pogodzie – potężne ulewy i burze przetoczą się przez Polskę, ale nie wszędzie przyniosą upragniony ratunek

Krajobraz leśny. Fot. Warszawa w Pigułce
Krajobraz leśny. Fot. Warszawa w Pigułce

Miłośnicy spacerów i weekendowego wypoczynku na łonie natury muszą zachować maksymalną czujność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał pilne ostrzeżenia dotyczące sytuacji w polskich lasach. Mimo lokalnych zachmurzeń i przejściowych opadów, w wielu miejscach kraju wciąż utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe.

Eksperci przypominają, że katastrofa wisi na włosku – doskonałym i tragicznym tego przykładem był wielki pożar Puszczy Solskiej, do którego doszło na początku maja.

Wschód Polski w strefie najwyższego ryzyka

Obecnie najgorsza sytuacja panuje w pasie centralnym oraz na wschodzie kraju. To tam ściółka jest wysuszona na wiór, a brak solidnego deszczu potęguje niebezpieczeństwo.

Komunikat IMGW: „Na obszarach województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego miejscami występuje wysokie zagrożenie pożarowe lasów. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru. Apelujemy o niewyrzucanie niedopałków, nieużywanie otwartego ognia w pobliżu terenów leśnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku na łonie natury”.

Wysokie ryzyko nie ominie również lokalnie Ziemi Łódzkiej oraz Kujaw, a w wielu sąsiadujących regionach utrzyma się status zagrożenia średniego. Na tych obszarach leśnicy i strażacy pracują w stanie podwyższonej gotowości.

Pogodowy podział Polski. Zachód utonie w deszczu

Sytuacja w kraju będzie jednak skrajnie zróżnicowana, a wszystko za sprawą frontu atmosferycznego, który nadciąga nad Polskę. Przyniesie on gwałtowne załamanie pogody, które akurat dla lasów okaże się zbawienne.

  • Gdzie będzie bezpiecznie? Już teraz sytuacja jest dobra na północy i częściowo na południu kraju. We wtorek potężny front z ulewami, burzami, silnym wiatrem i lokalnym gradem wkroczy do zachodniej Polski.

  • Ekspresowa poprawa: Dzięki ogromnej ilości deszczu, zagrożenie pożarowe spadnie do poziomu bardzo niskiego na całym Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w większości Wielkopolski.

Mieszkańcy wysuszonych regionów zadają sobie pytanie: kiedy ulewy ugaszą zagrożenie na Mazowszu i Lubelszczyźnie? Prognozy dają nadzieję, ale wymagają jeszcze odrobiny cierpliwości.

Podczas gdy wtorek na wschodzie wciąż będzie niebezpieczny i suchy, przełom ma nadejść w środę. To wtedy burze z intensywnymi opadami deszczu przesuną się nad południowo-wschodni i wschodni obszar kraju. Dopiero te ulewy mają szansę trwale poprawić sytuację hydrologiczną w tamtejszych kompleksach leśnych.

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