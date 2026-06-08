Polskie lasy wciąż stanowią zagrożenie. Eksperci z IMGW ostrzegają
Sytuacja w polskich lasach staje się dramatyczna. Choć zza okna docierają chmury, w wielu regionach kraju ściółka leśna przypomina tykającą bombę. Nadchodzi jednak nagły zwrot w pogodzie – potężne ulewy i burze przetoczą się przez Polskę, ale nie wszędzie przyniosą upragniony ratunek
Miłośnicy spacerów i weekendowego wypoczynku na łonie natury muszą zachować maksymalną czujność. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał pilne ostrzeżenia dotyczące sytuacji w polskich lasach. Mimo lokalnych zachmurzeń i przejściowych opadów, w wielu miejscach kraju wciąż utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe.
Eksperci przypominają, że katastrofa wisi na włosku – doskonałym i tragicznym tego przykładem był wielki pożar Puszczy Solskiej, do którego doszło na początku maja.
Wschód Polski w strefie najwyższego ryzyka
Obecnie najgorsza sytuacja panuje w pasie centralnym oraz na wschodzie kraju. To tam ściółka jest wysuszona na wiór, a brak solidnego deszczu potęguje niebezpieczeństwo.
Komunikat IMGW: „Na obszarach województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego miejscami występuje wysokie zagrożenie pożarowe lasów. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru. Apelujemy o niewyrzucanie niedopałków, nieużywanie otwartego ognia w pobliżu terenów leśnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku na łonie natury”.
Wysokie ryzyko nie ominie również lokalnie Ziemi Łódzkiej oraz Kujaw, a w wielu sąsiadujących regionach utrzyma się status zagrożenia średniego. Na tych obszarach leśnicy i strażacy pracują w stanie podwyższonej gotowości.
Pogodowy podział Polski. Zachód utonie w deszczu
Sytuacja w kraju będzie jednak skrajnie zróżnicowana, a wszystko za sprawą frontu atmosferycznego, który nadciąga nad Polskę. Przyniesie on gwałtowne załamanie pogody, które akurat dla lasów okaże się zbawienne.
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Gdzie będzie bezpiecznie? Już teraz sytuacja jest dobra na północy i częściowo na południu kraju. We wtorek potężny front z ulewami, burzami, silnym wiatrem i lokalnym gradem wkroczy do zachodniej Polski.
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Ekspresowa poprawa: Dzięki ogromnej ilości deszczu, zagrożenie pożarowe spadnie do poziomu bardzo niskiego na całym Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w większości Wielkopolski.
Mieszkańcy wysuszonych regionów zadają sobie pytanie: kiedy ulewy ugaszą zagrożenie na Mazowszu i Lubelszczyźnie? Prognozy dają nadzieję, ale wymagają jeszcze odrobiny cierpliwości.
Podczas gdy wtorek na wschodzie wciąż będzie niebezpieczny i suchy, przełom ma nadejść w środę. To wtedy burze z intensywnymi opadami deszczu przesuną się nad południowo-wschodni i wschodni obszar kraju. Dopiero te ulewy mają szansę trwale poprawić sytuację hydrologiczną w tamtejszych kompleksach leśnych.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.