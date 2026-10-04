Ponad 2 tys. zł dodatkowo w 2027 roku? ZUS wypłaci pieniądze, ale ten próg może obciąć świadczenie
Seniorzy mogą już przygotowywać się na kolejne dodatkowe wypłaty. W projekcie budżetu państwa na 2027 rok rząd zabezpieczył miliardy złotych na trzynaste i czternaste emerytury. W przypadku jednego z tych świadczeń obowiązuje jednak ważny próg. Po jego przekroczeniu dodatkowa wypłata zaczyna maleć, a część emerytów nie otrzyma jej wcale.
W projekcie budżetu państwa na 2027 rok znalazło się 32,1 mld zł na trzynaste i czternaste emerytury. Jednocześnie około 19 mld zł przewidziano na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
Dla seniorów oznacza to, że dodatkowe roczne świadczenia pozostają ważnym elementem przyszłorocznych wydatków państwa.
W przypadku czternastej emerytury trzeba jednak uważać na próg dochodowy.
Nie każdy dostanie pełną czternastkę
Zasady czternastej emerytury różnią się od trzynastki.
Pełna czternastka przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Jeżeli emerytura lub renta jest wyższa, zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia progu 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastej emerytury o złotówkę.
Przykładowo, przy założeniu czternastki wynoszącej 2000 zł brutto:
- osoba ze świadczeniem 2900 zł otrzymałaby 2000 zł,
- przy świadczeniu 3200 zł czternastka spadłaby do 1700 zł,
- przy 4000 zł wyniosłaby 900 zł.
To jedynie przykład pokazujący mechanizm — ostateczna kwota czternastki w 2027 roku nie jest jeszcze znana.
Jest również dolna granica wypłaty
Przepisy przewidują jeszcze jedno ograniczenie. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wysokość czternastki byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
W 2026 roku pełna czternasta emerytura wynosiła 1978,49 zł brutto. Przy niezmienionym progu 2900 zł oznaczało to brak wypłaty dla osób ze świadczeniem przekraczającym 4828,49 zł brutto.
W 2027 roku granica ta może być inna, ponieważ zmieni się wysokość minimalnej emerytury, a wraz z nią może zmienić się podstawowa wysokość czternastki.
Ile może wynieść czternasta emerytura w 2027 roku?
Tutaj pojawia się bardzo ciekawa wskazówka.
Rząd przyjął, że waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku wyniesie co najmniej 3,48 proc. Według rządowych wyliczeń przy takim wskaźniku najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca z obecnych 1978,49 zł do około 2047,34 zł brutto.
Ponieważ ustawowo czternasta emerytura odpowiada co do zasady wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, 2047,34 zł brutto można obecnie traktować jako orientacyjny scenariusz pełnej czternastki w 2027 roku.
Nie jest to jednak jeszcze ostateczna kwota. Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji zależy od danych gospodarczych, które będą znane dopiero w 2027 roku, a Rada Ministrów ma także ustawową możliwość ustalenia czternastki na poziomie wyższym niż minimalna emerytura.
Możliwa kwota przekraczająca 2 tys. zł
Jeżeli zrealizowałby się obecny rządowy scenariusz minimalnej waloryzacji, pełna czternasta emerytura mogłaby więc przekroczyć 2 tys. zł brutto.
Przy kwocie 2047,34 zł i utrzymaniu obecnego progu 2900 zł świadczenie malałoby następująco:
|Emerytura lub renta brutto
|Hipotetyczna czternastka brutto
|do 2900 zł
|2047,34 zł
|3000 zł
|1947,34 zł
|3500 zł
|1447,34 zł
|4000 zł
|947,34 zł
|4500 zł
|447,34 zł
|4800 zł
|147,34 zł
To symulacja, a nie oficjalna tabela ZUS na 2027 rok.
Nie trzeba składać wniosku
Dla seniorów ważna jest jeszcze jedna informacja. Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu. Uprawniony emeryt lub rencista nie musi składać specjalnego wniosku do ZUS.
Termin wypłaty czternastki na dany rok określa natomiast Rada Ministrów w rozporządzeniu.
W projekcie budżetu na 2027 rok pieniądze na dodatkowe świadczenia już zostały przewidziane. Na trzynastą i czternastą emeryturę państwo zamierza przeznaczyć łącznie 32,1 mld zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.