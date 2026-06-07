Popularna nadmorska miejscowość wprowadza drastycznie wysokie kwoty za parkowanie. Turyści są oburzeni
Kierowcy planujący letni wypoczynek w Krynicy Morskiej muszą przygotować się na potężny wydatek. Od początku czerwca w tym popularnym kurorcie zaczęły obowiązywać nowe, drastycznie wyższe stawki za postój, a w centrum miasta wprowadzono opłaty również w weekendy i święta. W sieci natychmiast wrzało – oburzeni turyści masowo rezygnują z rezerwacji
„Sprawdź zanim zaparkujesz!” – to ostrzeżenie wypisane wielkimi, czerwonymi literami wita od kilku dni wszystkich odwiedzających oficjalną stronę internetową Krynicy Morskiej. Władze miasta zdecydowały się na radykalny krok, dzieląc miejscowość na dwie strefy płatnego parkowania i windując ceny w górę. Nowe stawki będą obowiązywać przez cały sezon, aż do końca września.
Centrum miasta najdroższe. Zapłacisz nawet w niedzielę
Największy szok czeka kierowców w samym sercu kurortu, gdzie utworzono Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP). Co kluczowe, opłaty są tam pobierane codziennie – również w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 22:00.
Cennik w Śródmiejskiej Strefie (ŚSPP):
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Pierwsza godzina: 8,00 zł
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Druga godzina: 9,60 zł
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Trzecia godzina: 11,50 zł
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Każda kolejna godzina: 8,00 zł
Nieco taniej jest w zwykłej Strefie Płatnego Parkowania (SPP), poza ścisłym centrum. Tam zapłacimy tylko od poniedziałku do piątku (od 8:00 do 22:00), a weekendy pozostają darmowe. Stawki wynoszą odpowiednio: 7,00 zł za pierwszą godzinę, 8,40 zł za drugą, 10,00 zł za trzecią i 7,00 zł za każdą następną.
Dla osób planujących dłuższy postój przygotowano bilety zryczałtowane, które w obu strefach kosztują tyle samo: bilet dzienny to koszt 50 zł, a miesięczny – aż 500 zł.
„Żegnaj Krynico”. Turyści rezygnują z wakacji
Decyzja samorządu wywołała gigantyczne oburzenie wśród wczasowiczów. Podróżni szybko skalkulowali, że zmotoryzowana rodzina zostawiająca auto na tydzień w centrum kurortu wyda na sam parking o 350 zł więcej niż dotychczas.
W mediach społecznościowych ruszyła lawina komentarzy. Wielu internautów wprost deklaruje, że rezygnuje z urlopu w tym miejscu. „No i żegnaj Krynico, można znaleźć inne miejsce” – pisze jeden z internautów. „Właśnie zmieniłem kierunek” – wtóruje mu kolejny.
Urząd Miasta: „Koszty drastycznie wzrosły”
Uchwałę o podwyżkach Rada Miejska przyjęła pod koniec lutego, a urzędnicy tłumaczą, że nie mieli innego wyjścia. Wyższe stawki mają wymusić większą rotację aut w zatłoczonym centrum. Przede wszystkim jednak miasto musi ratować finanse.
„Decyzja uzasadniona jest koniecznością zbilansowania budżetu gminy w obliczu drastycznie rosnących kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej” – czytamy w komunikacie magistratu.
Władze wskazują na ogromny wzrost kosztów obsługi systemów parkingowych, wyższe prowizje dla operatorów oraz konieczność wypłaty wyższych pensji dla kontrolerów strefy.
Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów w mniejszym kurorcie stało się możliwe dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która weszła w życie w czerwcu ubiegłego roku. Nowe prawo pozwoliło na tworzenie drogich, śródmiejskich stref parkowania także w miejscowościach liczących poniżej 100 tysięcy mieszkańców.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.