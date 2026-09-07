Popularny komunikator przestaje działać na starszych smartfonach. Tysiące użytkowników straci dostęp. Zobacz zasady i terminy
Meta wprowadza kluczowe zmiany w wymogach systemowych komunikatora WhatsApp, co oznacza natychmiastowe odcięcie od usługi dla części posiadaczy urządzeń mobilnych. Zmiany wchodzą w życie od 8 września 2026 roku i dotkną osoby korzystające ze starszych wersji oprogramowania, które nie będą już mogły wysyłać ani odbierać wiadomości. W stolicy decyzja ta uderzy przede wszystkim w osoby starsze, użytkowników telefonów służbowych oraz mieszkańców dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Koniec wsparcia dla systemu Android 5. Powody bezpieczeństwa i nowe wymogi
Od 8 września 2026 r. komunikator WhatsApp podnosi minimalne wymagania systemowe i przestaje działać na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android 5.0 oraz 5.1 (Lollipop). Aby aplikacja nadal działała, telefon będzie musiał posiadać co najmniej system Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszy. Z kolei dla użytkowników smartfonów marki Apple podwyższenie wymagań do wersji iOS 15.5 zaplanowano na 30 listopada.
Eksperci do spraw bezpieczeństwa cyfrowego wskazują, że decyzja Mety jest podyktowana wygaszeniem wsparcia dla Androida 5 przez samą firmę Google oraz brakiem aktualizacji zabezpieczeń i Usług Google Play dla tej wersji od 2024 roku. Wykorzystywanie przestarzałego systemu wiąże się z wysokim ryzykiem cyberataków oraz brakiem możliwości wdrożenia nowoczesnych mechanizmów szyfrowania wiadomości i ochrony prywatności. Obywatele korzystający ze starych smartfonów nie mają możliwości zaktualizowania ich do nowszego oprogramowania, co wymusza wymianę sprzętu na nowszy model.
Wpływ wyłączenia aplikacji na stołecznych użytkowników. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie zmiana wymagań technicznych komunikatora dotyka zarówno użytkowników prywatnych, jak i lokalne punkty usługowe oraz mały biznes. W biurowo-usługowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie z prostych, starszych smartfonów z Androidem 5 korzystają nierzadko pracownicy terenowi, floty kurierskie czy gastronomia do odbierania powiadomień i kontaktu z klientami.
Z kolei w dzielnicy Śródmieście utrata dostępu do WhatsAppa dotknie seniorów, dla których komunikator był głównym narzędziem bezpłatnego kontaktu z rodziną. Punktom serwisowym oraz doradcom w salonach operatorskich rekomenduje się wsparcie starszych mieszkańców przy bezpiecznym przenoszeniu danych i kopii zapasowych czatów na nowe urządzenia przed ostatecznym wyłączeniem usługi.
Jak krok po kroku zabezpieczyć rozmowy i przygotować się do zmiany
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawdzić wersję systemu i bezpiecznie przenieść dane na nowy telefon:
- Sprawdź wersję Androida w ustawieniach telefonu – wejdź w zakładkę „Ustawienia”, następnie „Informacje o telefonie” i zweryfikuj, czy Twój system to Android 5.0/5.1 czy nowsza wersja.
- Wykonaj pełną kopię zapasową czatów na Dysku Google – przed 8 września wejdź w Ustawienia WhatsAppa -> Czaty -> Kopia zapasowa czatów i zarchiwizuj historię wiadomości.
- Zakup nowy smartfon z aktualnym systemem operacyjnym – wybierz urządzenie posiadające co najmniej Androida 6.0 (a najlepiej nowszą wersję), aby uniknąć problemów w przyszłości.
- Skorzystaj z pomocy serwisu lub salonu na Woli czy w Śródmieściu – w razie trudności z przeniesieniem konta poproś o wsparcie techniczne doradcę w punkcie obsługi.
- Odłącz stare urządzenie w ustawieniach prywatności – po zalogowaniu na nowym telefonie usuń stare urządzenie z listy połączonych sprzętów na koncie WhatsApp.
Źródło: gsmmaniak
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.