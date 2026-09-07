Popularny komunikator przestaje działać na starszych smartfonach. Tysiące użytkowników straci dostęp. Zobacz zasady i terminy

7 września 2026 10:03 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Meta wprowadza kluczowe zmiany w wymogach systemowych komunikatora WhatsApp, co oznacza natychmiastowe odcięcie od usługi dla części posiadaczy urządzeń mobilnych. Zmiany wchodzą w życie od 8 września 2026 roku i dotkną osoby korzystające ze starszych wersji oprogramowania, które nie będą już mogły wysyłać ani odbierać wiadomości. W stolicy decyzja ta uderzy przede wszystkim w osoby starsze, użytkowników telefonów służbowych oraz mieszkańców dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.

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smartfon z logiem aplikacji whatsapp
Fot. Pixabay

Koniec wsparcia dla systemu Android 5. Powody bezpieczeństwa i nowe wymogi

Od 8 września 2026 r. komunikator WhatsApp podnosi minimalne wymagania systemowe i przestaje działać na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android 5.0 oraz 5.1 (Lollipop). Aby aplikacja nadal działała, telefon będzie musiał posiadać co najmniej system Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszy. Z kolei dla użytkowników smartfonów marki Apple podwyższenie wymagań do wersji iOS 15.5 zaplanowano na 30 listopada.

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Eksperci do spraw bezpieczeństwa cyfrowego wskazują, że decyzja Mety jest podyktowana wygaszeniem wsparcia dla Androida 5 przez samą firmę Google oraz brakiem aktualizacji zabezpieczeń i Usług Google Play dla tej wersji od 2024 roku. Wykorzystywanie przestarzałego systemu wiąże się z wysokim ryzykiem cyberataków oraz brakiem możliwości wdrożenia nowoczesnych mechanizmów szyfrowania wiadomości i ochrony prywatności. Obywatele korzystający ze starych smartfonów nie mają możliwości zaktualizowania ich do nowszego oprogramowania, co wymusza wymianę sprzętu na nowszy model.

Wpływ wyłączenia aplikacji na stołecznych użytkowników. Wola, Mokotów i Śródmieście

W Warszawie zmiana wymagań technicznych komunikatora dotyka zarówno użytkowników prywatnych, jak i lokalne punkty usługowe oraz mały biznes. W biurowo-usługowych rejonach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie z prostych, starszych smartfonów z Androidem 5 korzystają nierzadko pracownicy terenowi, floty kurierskie czy gastronomia do odbierania powiadomień i kontaktu z klientami.

Z kolei w dzielnicy Śródmieście utrata dostępu do WhatsAppa dotknie seniorów, dla których komunikator był głównym narzędziem bezpłatnego kontaktu z rodziną. Punktom serwisowym oraz doradcom w salonach operatorskich rekomenduje się wsparcie starszych mieszkańców przy bezpiecznym przenoszeniu danych i kopii zapasowych czatów na nowe urządzenia przed ostatecznym wyłączeniem usługi.

Jak krok po kroku zabezpieczyć rozmowy i przygotować się do zmiany

Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawdzić wersję systemu i bezpiecznie przenieść dane na nowy telefon:

  • Sprawdź wersję Androida w ustawieniach telefonu – wejdź w zakładkę „Ustawienia”, następnie „Informacje o telefonie” i zweryfikuj, czy Twój system to Android 5.0/5.1 czy nowsza wersja.
  • Wykonaj pełną kopię zapasową czatów na Dysku Google – przed 8 września wejdź w Ustawienia WhatsAppa -> Czaty -> Kopia zapasowa czatów i zarchiwizuj historię wiadomości.
  • Zakup nowy smartfon z aktualnym systemem operacyjnym – wybierz urządzenie posiadające co najmniej Androida 6.0 (a najlepiej nowszą wersję), aby uniknąć problemów w przyszłości.
  • Skorzystaj z pomocy serwisu lub salonu na Woli czy w Śródmieściu – w razie trudności z przeniesieniem konta poproś o wsparcie techniczne doradcę w punkcie obsługi.
  • Odłącz stare urządzenie w ustawieniach prywatności – po zalogowaniu na nowym telefonie usuń stare urządzenie z listy połączonych sprzętów na koncie WhatsApp.

 

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Źródło: gsmmaniak

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