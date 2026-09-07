Stado dzików na ekspresówce doprowadziło do karambolu. Sześciokilometrowy zator na wjeździe do stolicy. Sprawdź utrudnienia w Warszawie
Poniedziałkowy poranek na stołecznych drogach rozpoczął się od poważnych utrudnień dla kierowców wjeżdżających do Warszawy od strony wschodniej. W poniedziałek, 7 września 2026 roku, doszło do zderzenia pięciu pojazdów na Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa S2) na wysokości dzielnicy Wawer. Powodem gwałtownego hamowania i kolizji ciągłej okazały się dziki, które niespodziewanie wtargnęły na jezdnię w kierunku Ursynowa. Zdarzenie to doprowadziło do powstania gigantycznego, 6-kilometrowego korka uderzającego w poranny szczyt komunikacyjny kierowców zmierzających z prawobrzeżnej części aglomeracji do dzielnic takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście.
Pięć rozbitych aut tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Służby w akcji
Do zdarzenia doszło w godzinach porannych na jezdni w kierunku lewobrzeżnej Warszawy, tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Jak przekazał stoczonemu reporterowi mł. kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w zdarzeniu uczestniczyło pięć samochodów osobowych. Pierwszy z kierowców zauważył na pasie ruchu stado dzikich zwierząt i zareagował ostrym hamowaniem, co wywołało reakcję łańcuchową u jadących za nim pojazdów.
Szczęśliwie w wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń, jednak uszkodzone auta zatarasowały skrajny, lewy pas ruchu. Do akcji natychmiast skierowano zastępy straży pożarnej, patrol policji oraz służby drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), których zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie uszkodzonych aut oraz sprawdzenie stanu ogrodzeń wzdłuż ekspresówki. Podstawą prawną określającą obowiązki kierowcy w przypadku zderzenia ze zwierzęciem lub kolizji drogowej są przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie zwierząt.
Gigantyczny zator od węzła Lubelska. Baza dojazdowa dla Mokotowa, Woli i Śródmieścia
Skutki wawerskiego karambolu odczuli przede wszystkim kierowcy podróżujący od strony Otwocka, Wiązowny i Mińska Mazowieckiego. Zator na trasie S2 rozciągnął się na długość aż 6 kilometrów, zaczynając się już na kluczowym węźle Lubelska. Odcinek ten stanowi główną tętnicę łączącą wschodnie rogatki stolicy z mostem Anny Jagiellonki i lewobrzeżnymi rejonami biznesowymi.
Tysiące mieszkańców dojeżdżających co rano do pracy w biurowcach na warszawskiej Woli (Rondo Daszyńskiego) oraz w zagłębiu komercyjnym na Mokotowie (Służewiec) utknęło w wielominutowych opóźnieniach. Część kierowców próbowała ominąć zablokowany odcinek zjeżdżając na ulicę Patriotów i kierując się w stronę Wału Miedzeszyńskiego oraz Trasy Siekierkowskiej, co spowodowało również spowolnienie ruchu na ulicach dojazdowych w centrum i dzielnicy Śródmieście.
Jak krok po kroku postąpić po kolizji i bezpiecznie wymijać utrudnienia na S2
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci zachować bezpieczeństwo w przypadku wtargnięcia zwierząt oraz utrudnień na drodze ekspresowej:
- Zredukuj prędkość i zwiększ odstęp od poprzedzającego auta – zachowanie odpowiedniej odległości na trasie S2 daje czas na bezpieczne wyhamowanie w przypadku nagłej przeszkody.
- Włącz światła awaryjne przy nagłym hamowaniu – ostrzeż kierowców jadących za Tobą na trasie ekspresowej, aby zapobiec najechaniu na tył Twojego pojazdu.
- Zjedź na pas awaryjny i załóż kamizelkę odblaskową – w razie kolizji na obwodnicy natychmiast opuść pojazd i wyjdź za barierki ochronne dla własnego bezpieczeństwa.
- Wybierz trasy alternatywne dla dojazdu do Woli czy Śródmieścia – korzystaj z nawigacji z informacjami na żywo i w razie zatoru na węźle Lubelska wybieraj Wał Miedzeszyński lub Most Siekierkowski.
- Zgłoś wtargnięcie dzikich zwierząt pod numer 112 – poinformuj służby o obecności zwierząt w pobliżu tras szybkiego ruchu na Mokotowie czy Wawrze, aby zapobiec kolejnym wypadkom.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.