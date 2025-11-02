Pościg pod Warszawą zakończony tragedią. Radiowóz wypadł z drogi, ranny policjant
Pościg policyjny pod Warszawą zakończył się dramatem. W miejscowości Pęcice radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo, gdy funkcjonariusze ścigali kierowcę skody, który nie zatrzymał się do kontroli. Jeden z policjantów został ranny i trafił do szpitala, a sprawca ucieczki wciąż jest poszukiwany przez służby.
W niedzielne popołudnie w miejscowości Pęcice pod Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze prowadzili pościg za kierowcą skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Na jednym z zakrętów radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jeden z policjantów został ranny i trafił do szpitala. Kierowca, który uciekał, wciąż jest poszukiwany.
Do zdarzenia doszło w powiecie pruszkowskim, na odcinku drogi łączącej asfalt z nawierzchnią szutrową. Jak przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, radiowóz wypadł z jezdni na łuku drogi. – Kierującemu nic się nie stało, natomiast drugi policjant odniósł obrażenia i został przewieziony do szpitala – poinformował rzecznik KSP.
Policjanci ścigali kierowcę skody, który zignorował sygnały do zatrzymania. Mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku podwarszawskich miejscowości. Na razie nie wiadomo, dlaczego nie zatrzymał się do kontroli. Śledczy nie wykluczają, że mógł być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Na miejscu wypadku pracowały wszystkie służby ratunkowe. Droga była przez pewien czas zablokowana, a policjanci zabezpieczali ślady, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn zdarzenia. Jak przekazano, kierowca uciekającej skody wciąż pozostaje nieuchwytny. Funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania, a sprawą zajmuje się Komenda Stołeczna Policji.
Wypadek w Pęcicach to kolejne w ostatnich tygodniach zdarzenie z udziałem funkcjonariuszy podczas pościgu. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest poważnym przestępstwem, za które grozi do 5 lat więzienia.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.