Poseł Konfederacji przyłapany na kradzieży w Ikei! Interweniowała policja
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został zatrzymany w sklepie IKEA w Krakowie po tym, jak próbował wynieść towary o wartości około 400 zł bez zapłaty. Na miejsce wezwano policję, która nałożyła na niego mandat w wysokości 500 zł. Polityk nie ujawnił funkcjonariuszom, że jest posłem. Sprawę skomentował już premier Donald Tusk, ironicznie odnosząc się do incydentu.
Poseł Konfederacji zatrzymany na kradzieży w Ikei. Interweniowała policja
Niecodzienny incydent z udziałem posła Konfederacji Konrada Berkowicza miał miejsce w poniedziałek w jednym ze sklepów IKEA w Krakowie. Polityk został przyłapany przez ochronę na próbie wyniesienia ze sklepu towarów o wartości około 400 złotych bez dokonania zapłaty. Na miejsce wezwano policję, która po wylegitymowaniu mężczyzny nałożyła na niego mandat w wysokości 500 zł.
Według ustaleń RMF FM, chodziło o drobne akcesoria kuchenne. Berkowicz miał przejść przez linię kas samoobsługowych, nie rejestrując wszystkich produktów. Zauważyli to pracownicy ochrony, którzy zatrzymali go za linią kas i wezwali patrol policji.
Po przybyciu funkcjonariuszy polityk został wylegitymowany, jednak nie ujawnił, że jest posłem. Ponieważ wartość towaru nie przekraczała 800 zł, funkcjonariusze potraktowali zdarzenie jako wykroczenie i zakończyli interwencję mandatem karnym. Po jego uregulowaniu Berkowicz został zwolniony, a wszystkie przedmioty wróciły na półki sklepu.
Do sytuacji odniósł się już premier Donald Tusk, który skomentował sprawę z wyraźną ironią. – „Jeden z liderów Konfederacji, Berkowicz, przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć” – napisał szef rządu w mediach społecznościowych.
Zarówno policja, jak i IKEA nie udzielają dodatkowych komentarzy, zasłaniając się ochroną danych osobowych i tajemnicą postępowania. Sprawa już teraz odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołała falę komentarzy dotyczących zachowania parlamentarzystów w przestrzeni publicznej.
Konrad Berkowicz, znany z ostrej krytyki rządu i kontrowersyjnych wystąpień, nie odniósł się jeszcze publicznie do całego zajścia.
