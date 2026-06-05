Potężne załamanie pogody nad Polską! Służby wydały pilny komunikat dla mieszkańców
Nawałnice na północnym wschodzie. Drugi stopień zagrożenia
Najtrudniejsza sytuacja pogodowa prognozowana jest we wschodnim pasie kraju, gdzie starcie mas powietrza przyniesie gwałtowne burze. Meteorolodzy z IMGW zdecydowali o wprowadzeniu alertów II stopnia dla całego województwa podlaskiego oraz dla sześciu powiatów w województwie warmińsko-mazurskim: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.
Niebezpieczne zjawiska mają rozpocząć się w piątek o godzinie 13:00 i utrzymają się aż do godziny 23:00. W tym czasie mieszkańcy wspomnianych rejonów muszą przygotować się na:
- bardzo intensywne, punktowe opady deszczu, których suma może wynieść od 30 mm do 40 mm,
- porywy wiatru dochodzące w rejonie przechodzenia frontu do 80 km/h,
- lokalne opady gradu, mogące powodować szkody w uprawach i mieniu.
Z uwagi na powagę sytuacji, do osób przebywających na zagrożonym terenie trafił specjalny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Służby ratunkowe wprost zalecają, aby na czas nawałnic bezwzględnie znaleźć bezpieczne schronienie i pod żadnym pozorem nie przebywać na otwartych przestrzeniach.
Alert pierwszego stopnia. Burze i ulewy w innych częściach kraju
Spokojnie nie będzie również w wielu innych województwach, gdzie obowiązują alerty I stopnia przed burzami. Ostrzeżenia te zostały rozpisane na piątek w godzinach od 13:00 do 22:00 i obejmują województwa lubelskie i świętokrzyskie, a także wybrane powiaty w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim oraz małopolskim. W trakcie trwania tych alertów przewiduje się opady deszczu od 20 do 30 mm, wiatr w porywach do 70 km/h oraz lokalny grad.
Jednocześnie w zachodnich regionach Polski do godziny 12:00 w piątek w mocy pozostawały ostrzeżenia przed jednostajnymi, długotrwałymi ulewami o natężeniu umiarkowanym. W tamtych rejonach prognozowana suma opadów mogła osiągnąć od 30 mm do 35 mm, a lokalnie nawet do 40 mm.
Zagrożenie hydrologiczne. Rzeki mogą gwałtownie przybrać
Dynamiczna sytuacja nad głowami Polaków natychmiast przełoży się na sytuację w ciekach wodnych. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, które zaczną obowiązywać w piątek od godziny 13:00 i potrwają do soboty do godziny 1:00 w nocy.
Tabela: Zestawienie alertów meteorologicznych i hydrologicznych (Czerwiec 2026 r.)
|Rodzaj alertu i stopień
|Obszar objęty ostrzeżeniem
|Czas obowiązywania i kluczowe zagrożenia
|Meteorologiczny – II stopień
|Woj. podlaskie, powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski.
|Piątek 13:00 – 23:00; opady do 40 mm, wiatr do 80 km/h, grad, wysłany alert RCB.
|Meteorologiczny – I stopień
|Woj. lubelskie, świętokrzyskie, częściowo: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podkarpackie, małopolskie.
|Piątek 13:00 – 22:00; opady do 30 mm, wiatr do 70 km/h, lokalny grad.
|Hydrologiczny – I stopień
|Woj. mazowieckie, podlaskie, częściowo: warmińsko-mazurskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie.
|Piątek 13:00 – Sobota 1:00; gwałtowne skoki poziomu wody na mniejszych rzekach i w miastach, lokalne podtopienia.
Specjaliści z Instytutu ostrzegają, że w rejonach zasilanych przez opady o charakterze burzowym (zwłaszcza na mniejszych rzekach oraz w zlewniach miejskich) mogą wystąpić nagłe, niebezpieczne skoki poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje ryzyko wystąpienia podtopień oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Co oznaczają poszczególne stopnie alertów?
Służby przypominają, że oficjalne ostrzeżenia pogodowe to nie prognoza, a informacja o realnym niebezpieczeństwie. Ostrzeżenia meteorologiczne I oraz II stopnia wiążą się z wystąpieniem zjawisk, które mogą generować poważne straty materialne, a także stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.
Z kolei hydrologiczny alert I stopnia sygnalizuje, że choć obecne lub prognozowane stany wód układają się w bezpiecznej strefie poniżej stanów ostrzegawczych, to ze względu na dynamikę opadów możliwe jest ich krótkotrwałe, punktowe osiągnięcie lub przekroczenie.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.