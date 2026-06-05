Potężne załamanie pogody nad Polską! Służby wydały pilny komunikat dla mieszkańców

Piątkowa aura w wielu regionach kraju upłynie pod znakiem skrajnie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości alarmowe do mieszkańców najbardziej zagrożonych obszarów. Służby apelują o szczególną ostrożność i zabezpieczenie mienia.

Nawałnice na północnym wschodzie. Drugi stopień zagrożenia Najtrudniejsza sytuacja pogodowa prognozowana jest we wschodnim pasie kraju, gdzie starcie mas powietrza przyniesie gwałtowne burze. Meteorolodzy z IMGW zdecydowali o wprowadzeniu alertów II stopnia dla całego województwa podlaskiego oraz dla sześciu powiatów w województwie warmińsko-mazurskim: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Niebezpieczne zjawiska mają rozpocząć się w piątek o godzinie 13:00 i utrzymają się aż do godziny 23:00. W tym czasie mieszkańcy wspomnianych rejonów muszą przygotować się na: bardzo intensywne, punktowe opady deszczu, których suma może wynieść od 30 mm do 40 mm,

porywy wiatru dochodzące w rejonie przechodzenia frontu do 80 km/h,

lokalne opady gradu, mogące powodować szkody w uprawach i mieniu. Z uwagi na powagę sytuacji, do osób przebywających na zagrożonym terenie trafił specjalny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Służby ratunkowe wprost zalecają, aby na czas nawałnic bezwzględnie znaleźć bezpieczne schronienie i pod żadnym pozorem nie przebywać na otwartych przestrzeniach.

Alert pierwszego stopnia. Burze i ulewy w innych częściach kraju Spokojnie nie będzie również w wielu innych województwach, gdzie obowiązują alerty I stopnia przed burzami. Ostrzeżenia te zostały rozpisane na piątek w godzinach od 13:00 do 22:00 i obejmują województwa lubelskie i świętokrzyskie, a także wybrane powiaty w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim oraz małopolskim. W trakcie trwania tych alertów przewiduje się opady deszczu od 20 do 30 mm, wiatr w porywach do 70 km/h oraz lokalny grad. Jednocześnie w zachodnich regionach Polski do godziny 12:00 w piątek w mocy pozostawały ostrzeżenia przed jednostajnymi, długotrwałymi ulewami o natężeniu umiarkowanym. W tamtych rejonach prognozowana suma opadów mogła osiągnąć od 30 mm do 35 mm, a lokalnie nawet do 40 mm.

Zagrożenie hydrologiczne. Rzeki mogą gwałtownie przybrać Dynamiczna sytuacja nad głowami Polaków natychmiast przełoży się na sytuację w ciekach wodnych. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, które zaczną obowiązywać w piątek od godziny 13:00 i potrwają do soboty do godziny 1:00 w nocy. Tabela: Zestawienie alertów meteorologicznych i hydrologicznych (Czerwiec 2026 r.) Rodzaj alertu i stopień Obszar objęty ostrzeżeniem Czas obowiązywania i kluczowe zagrożenia Meteorologiczny – II stopień Woj. podlaskie, powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski. Piątek 13:00 – 23:00; opady do 40 mm, wiatr do 80 km/h, grad, wysłany alert RCB. Meteorologiczny – I stopień Woj. lubelskie, świętokrzyskie, częściowo: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podkarpackie, małopolskie. Piątek 13:00 – 22:00; opady do 30 mm, wiatr do 70 km/h, lokalny grad. Hydrologiczny – I stopień Woj. mazowieckie, podlaskie, częściowo: warmińsko-mazurskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie. Piątek 13:00 – Sobota 1:00; gwałtowne skoki poziomu wody na mniejszych rzekach i w miastach, lokalne podtopienia. Specjaliści z Instytutu ostrzegają, że w rejonach zasilanych przez opady o charakterze burzowym (zwłaszcza na mniejszych rzekach oraz w zlewniach miejskich) mogą wystąpić nagłe, niebezpieczne skoki poziomu wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie istnieje ryzyko wystąpienia podtopień oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych.