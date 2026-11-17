Potężny cyberatak na 186 serwisów. Na liście CNN, BBC, Zoom i IKEA. Cyberprzestępcy przechwytywali dane płatnicze
Alarmujące informacje ze świata cyberbezpieczeństwa. Złośliwe oprogramowanie pojawiło się na stronach internetowych należących do największych światowych marek. Na liście znalazły się między innymi CNN, BBC, Zoom, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC i Fox News. Badacze potwierdzili obecność niebezpiecznego kodu na co najmniej 186 witrynach, należących do 178 organizacji. Atak nazwany OPTIMJACK umożliwiał przechwytywanie informacji o kartach płatniczych, podmienianie adresów portfeli kryptowalutowych i kradzież części danych przeglądarki. Szczególne zagrożenie dotyczyło również użytkowników iPhone’ów i iPadów. Eksperci ostrzegają, że nawet odwiedzenie znanej, zaufanej strony mogło narazić użytkownika na kontakt ze złośliwym skryptem.
Informacje o skali incydentu ujawniono 16 listopada 2026 roku. Badacz cyberbezpieczeństwa Scott Helme oraz zespół Report URI przeanalizowali skrypty wykorzystywane przez popularne strony internetowe. Okazało się, że cyberprzestępcy wykorzystali mechanizm dystrybucji kodu JavaScript za pośrednictwem platformy Optimizely Web, która służy między innymi do przeprowadzania testów i optymalizacji witryn.
W rezultacie złośliwy kod mógł pojawiać się na stronach firm, które same nie musiały zostać bezpośrednio zaatakowane. To właśnie ten mechanizm sprawił, że incydent objął jednocześnie serwisy informacyjne, bankowe, technologiczne i sklepy internetowe.
186 witryn z niebezpiecznym kodem. Lista znanych marek jest ogromna
Badacze Report URI sprawdzili 1611 skryptów związanych z platformą Optimizely. W 188 plikach należących do 178 organizacji wykryli złośliwe modyfikacje. Liczba witryn, na których stwierdzono obecność niebezpiecznego kodu, wynosiła co najmniej 186.
Wśród objętych incydentem znalazły się tak rozpoznawalne serwisy jak CNN, BBC, Fox News, Zoom, Salesforce, GitLab i IKEA. Na liście były również witryny związane z bankowością i finansami, między innymi HSBC, Equifax oraz ABN AMRO, a także sklepy internetowe, firmy lotnicze i usługi telekomunikacyjne.
Ważne jest jednak, że obecność zainfekowanego skryptu na określonej stronie nie oznacza automatycznie przejęcia całej infrastruktury firmy ani wszystkich kont jej użytkowników. Atak polegał przede wszystkim na wstrzyknięciu niebezpiecznego kodu wykonywanego w przeglądarkach osób odwiedzających objęte nim strony.
Jak doszło do ataku? Wystarczył jeden zaufany element strony
Współczesne serwisy internetowe wykorzystują wiele zewnętrznych narzędzi, na przykład do analityki, personalizacji treści, reklam czy testowania różnych wersji witryny. Jednym z takich rozwiązań jest Optimizely Web.
Badacze ustalili, że napastnicy umieścili złośliwe instrukcje w kodzie udostępnianym poprzez projekty Optimizely. Skrypt był następnie pobierany przez strony internetowe korzystające z tej technologii.
To szczególnie niebezpieczna forma ataku, ponieważ kod pochodził z domeny zwykle uznawanej przez strony za zaufaną. Przeglądarka użytkownika mogła więc wykonać złośliwe instrukcje podczas normalnego przeglądania witryny.
Tego rodzaju incydenty nazywane są atakami na łańcuch dostaw oprogramowania, czyli supply-chain attacks. Zamiast próbować włamywać się osobno do każdej firmy, przestępcy wykorzystują element techniczny współdzielony przez wiele serwisów.
Nie ustalono jeszcze publicznie, w jaki sposób napastnicy uzyskali możliwość modyfikowania kodu wielu niezależnych projektów klientów Optimizely.
Podmieniali adresy kryptowalut. Pieniądze mogły trafiać do przestępców
Jedną z funkcji złośliwego oprogramowania było wykrywanie adresów portfeli kryptowalutowych. Skrypt potrafił zastępować prawidłowy adres adresem kontrolowanym przez cyberprzestępców.
Mechanizm obejmował między innymi adresy Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana i innych kryptowalut. Złośliwy kod mógł ingerować również w operacje kopiowania adresów do schowka.
Dla użytkownika oznaczało to realne ryzyko wysłania środków na niewłaściwy rachunek. Osoba przygotowująca transfer kryptowalut mogła skopiować pozornie prawidłowy adres, a następnie nieświadomie wkleić adres należący do napastnika.
Według badaczy udało się już zweryfikować transakcje kryptowalutowe powiązane z wykorzystywanymi przez sprawców adresami. Wstępne szacunki wskazywały na około 7 tysięcy dolarów, choć nie wszystkie środki widoczne na tych rachunkach można jednoznacznie przypisać wyłącznie do tego incydentu.
Nie tylko kryptowaluty. Zagrożone były także dane kart płatniczych
Analiza złośliwego kodu wykazała, że przestępcy przygotowali również mechanizm służący do przechwytywania danych kart płatniczych wpisywanych w określonych formularzach internetowych.
Skrypt wyszukiwał numery kart, daty ważności i kody zabezpieczające. Jeżeli takie informacje pojawiały się w dostępnych dla niego formularzach, mógł przesłać je na serwer kontrolowany przez napastników.
Nie wszystkie systemy płatności były jednak podatne na tę technikę. Badacze wskazują, że pola płatnicze osadzone w odpowiednio odseparowanych ramkach zewnętrznych operatorów płatności nie były bezpośrednio dostępne dla tego skryptu.
Nie ma także publicznie potwierdzonej liczby kart, których dane rzeczywiście zostały skradzione. Potwierdzono zdolność złośliwego oprogramowania do ich przechwytywania, ale skali ewentualnego wykorzystania tej funkcji nadal nie ustalono.
Niebezpieczny mechanizm dla iPhone’ów i iPadów
Badacze odkryli również szczególnie niepokojący element ataku skierowany do użytkowników urządzeń Apple. Złośliwy skrypt sprawdzał rodzaj urządzenia i wersję systemu operacyjnego, a następnie mógł uruchamiać kolejne elementy kodu wykorzystujące podatności systemu iOS.
W analizie pojawiają się nazwy Coruna i DarkSword, określające zestawy narzędzi wykorzystywanych do atakowania określonych wersji systemu.
Nie oznacza to jednak, że każdy iPhone odwiedzający objętą incydentem stronę został zainfekowany. Skuteczność ataku zależała między innymi od wersji oprogramowania, dostępnych zabezpieczeń oraz tego, czy odpowiednie elementy złośliwego kodu zostały uruchomione.
Badacze zalecili użytkownikom urządzeń Apple jak najszybsze zainstalowanie aktualizacji systemu, jeśli są dostępne. Szczególnie ważne jest unikanie korzystania ze starszych, nieaktualizowanych wersji iOS.
Przestępcy mogli przechwytywać pliki cookies i wykonywać zrzuty ekranu
Kolejnym elementem ataku było zbieranie informacji dostępnych dla złośliwego skryptu w przeglądarce. Oprogramowanie mogło odczytywać część plików cookies oraz wykonywać zrzuty obrazu strony internetowej w określonych sytuacjach.
Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do utrzymywania sesji użytkownika. Niektóre z nich mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa logowania, dlatego ich ujawnienie może stwarzać dodatkowe ryzyko.
Warto jednak podkreślić, że mechanizm nie dawał dostępu do wszystkich plików cookies. Dane zabezpieczone odpowiednimi atrybutami, takimi jak HttpOnly, nie są dostępne dla zwykłego kodu JavaScript wykonywanego na stronie.
Nie ma także podstaw do twierdzenia, że przestępcy automatycznie przejęli hasła wszystkich osób odwiedzających zainfekowane witryny.
Czy atak nadal trwa? Badacze przekazali nowe informacje
Według analizy Scotta Helme’a zagrożenie było aktywne 16 listopada, a złośliwy kod stopniowo usuwano z dotkniętych nim skryptów.
O godzinie 20:56 czasu UTC badacze nadal wykrywali niebezpieczne modyfikacje w 169 plikach. Jednak do godziny 21:52 liczba zainfekowanych skryptów spadła do jednego spośród 188 wcześniej zidentyfikowanych.
To wskazuje na bardzo szybkie działania związane z usuwaniem złośliwego kodu. Nie oznacza jednak, że wszystkie skutki incydentu zostały już wyjaśnione. Osoby, które korzystały z objętych atakiem witryn w czasie jego aktywności, mogły być wcześniej narażone na zagrożenie.
Badacze podkreślają także, że rzeczywista skala incydentu może być większa niż liczba witryn zidentyfikowanych podczas analizy.
Odwiedzałeś CNN, BBC, Zoom lub inne znane strony? Sprawdź te rzeczy
Osoby, które 16 listopada odwiedzały strony wymienione w raporcie, nie powinny automatycznie zakładać, że ich urządzenia lub konta zostały przejęte. Warto jednak wykonać kilka prostych czynności zabezpieczających.
Przede wszystkim należy zainstalować aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku iPhone’ów i iPadów szczególnie ważne jest korzystanie z aktualnej wersji iOS.
Jeżeli użytkownik dokonywał w tym czasie płatności kartą na stronie objętej incydentem, powinien sprawdzić historię transakcji i zwracać uwagę na nieznane obciążenia. W razie wykrycia podejrzanej operacji należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.
Osoby przesyłające kryptowaluty powinny dokładnie porównać adres odbiorcy z adresem, na który rzeczywiście chciały wysłać pieniądze. W szczególności należy sprawdzić transakcje realizowane w czasie aktywności złośliwego oprogramowania.
Warto również zwrócić uwagę na nieoczekiwane problemy z logowaniem lub podejrzaną aktywność na kontach. W razie uzasadnionego podejrzenia przejęcia sesji można zmienić hasło i wylogować wszystkie aktywne urządzenia.
Czy zagrożenie dotyczy również Polaków?
Tak, ponieważ wiele witryn wymienionych w raporcie jest dostępnych dla użytkowników z Polski. Dotyczy to między innymi międzynarodowych serwisów informacyjnych, platform technologicznych oraz sklepów internetowych.
Nie oznacza to jednak, że polskie banki lub krajowa infrastruktura płatnicza zostały zaatakowane w ramach tego incydentu. Obecność międzynarodowych firm na liście nie pozwala automatycznie wyciągać takich wniosków.
Użytkownicy z Warszawy, Mazowsza i innych regionów Polski powinni stosować te same środki ostrożności co internauci w pozostałych krajach. Szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo płatności internetowych, aktualizowanie urządzeń i weryfikowanie adresów portfeli kryptowalutowych.
To ostrzeżenie także dla polskich portali i sklepów internetowych
Incydent OPTIMJACK pokazuje zagrożenie, które może dotyczyć również właścicieli polskich serwisów internetowych. Nawet dobrze zabezpieczona witryna może narazić użytkowników na kontakt z niebezpiecznym kodem, jeśli pobiera zewnętrzne skrypty, które zostały zmodyfikowane przez napastników.
Szczególną uwagę należy zwrócić na narzędzia marketingowe, analityczne i testowe, które uruchamiają JavaScript bezpośrednio w przeglądarce odwiedzającego. Takie rozwiązania mogą posiadać dostęp do części danych znajdujących się na stronie.
Administratorzy serwisów korzystających z Optimizely powinni sprawdzić kod swoich projektów, uprawnienia dostępu oraz rejestry połączeń z podejrzanymi domenami wskazanymi przez badaczy.
Eksperci zalecają również stosowanie odpowiednio skonfigurowanej polityki Content Security Policy, monitorowanie zmian w zewnętrznych skryptach i ograniczanie zbędnych zależności technicznych.
Ważne jest także ustalenie, czy w okresie występowania zagrożenia użytkownicy mogli przekazywać przez stronę dane płatnicze lub inne szczególnie wrażliwe informacje.
186 serwisów i atak na światowe marki. Najważniejsze ustalenia
Badacze potwierdzili, że 16 listopada 2026 roku złośliwy kod był rozpowszechniany za pośrednictwem skryptów powiązanych z platformą Optimizely Web. Zidentyfikowali 188 zainfekowanych plików JavaScript należących do 178 organizacji, a zagrożenie objęło co najmniej 186 witryn.
Wśród wymienionych marek znalazły się CNN, BBC, Zoom, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC oraz wiele innych firm działających na całym świecie.
Złośliwe oprogramowanie umożliwiało podmienianie adresów kryptowalutowych, przechwytywanie części danych płatniczych, odczytywanie dostępnych plików cookies oraz uruchamianie dodatkowego kodu na określonych urządzeniach Apple.
Większość zainfekowanych skryptów została już usunięta, jednak dokładna liczba użytkowników, których dane mogły zostać przejęte, pozostaje nieznana. Incydent pokazuje, że nawet najbardziej rozpoznawalne strony internetowe mogą stać się narzędziem ataku, jeśli cyberprzestępcy uzyskają wpływ na wykorzystywany przez nie zewnętrzny kod.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.