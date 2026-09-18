Potężny wybuch zbiorników z gazem LPG. Dwie osoby poszkodowane, na miejscu 18 zastępów straży
Groźny pożar w Osięcinach w powiecie radziejowskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji, po której ogień objął instalację z gazem LPG. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że zniszczeniu uległo 12 naziemnych zbiorników o pojemności od 4800 do 6400 litrów. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie suszarni zbóż w Osięcinach. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, eksplozja doprowadziła do pożaru oraz zniszczenia szeregu zbiorników z gazem LPG.
Skala akcji była bardzo duża.
12 zbiorników zniszczonych
Według informacji przekazanych przez PSP, w wyniku wybuchu i pożaru zniszczeniu uległo 12 naziemnych zbiorników z gazem LPG.
Każdy z nich miał pojemność od około 4800 do 6400 litrów.
Na miejscu znajdowały się również dwa kolejne zbiorniki, które nie eksplodowały. Strażacy prowadzili ich intensywne chłodzenie, aby nie dopuścić do dalszego rozwoju sytuacji.
Dwie osoby poszkodowane
Państwowa Straż Pożarna potwierdziła, że w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby.
Na razie w opublikowanym komunikacie nie podano szczegółowych informacji dotyczących ich stanu ani okoliczności, w których doznały obrażeń.
Ogromna akcja strażaków
Do działań skierowano aż 18 zastępów straży pożarnej.
Na miejsce przyjechała także cysterna z Włocławka, która wspierała działania gaśnicze.
Strażacy nie tylko walczyli z samym pożarem. Musieli również zabezpieczyć teren oraz stale chłodzić dwa zbiorniki, których nie objęła eksplozja.
Przy tego typu zdarzeniach szczególne znaczenie ma niedopuszczenie do nagrzania kolejnych pojemników z gazem, ponieważ mogłoby to doprowadzić do następnych niebezpiecznych zdarzeń.
Sytuacja wymagała zabezpieczenia dużego terenu
Eksplozja instalacji LPG na terenie przemysłowym stanowi szczególne zagrożenie ze względu na dużą ilość łatwopalnego gazu.
Strażacy musieli więc jednocześnie gasić pożar, ograniczać ryzyko kolejnych eksplozji i zabezpieczać miejsce działań.
Informacje o zdarzeniu przekazała oficjalnie Państwowa Straż Pożarna. Służby mogą publikować kolejne szczegóły po zakończeniu najważniejszej fazy działań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.