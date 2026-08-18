Potrącił kobietę na przejściu i uciekł. Policja szuka świadków wypadku pod Warszawą

18 sierpnia 2026 15:53 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Policja poszukuje świadków potrącenia 42-letniej kobiety, do którego doszło na przejściu dla pieszych w Płochocinie, w powiecie warszawskim zachodnim. Kierowca, który w nią uderzył, nie zatrzymał się, by udzielić pomocy – odjechał, zostawiając ranną kobietę na miejscu.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Do wypadku doszło 17 sierpnia 2026 roku, między godziną 20:00 a 20:15, na ulicy Poznańskiej w Płochocinie, w pobliżu posesji numer 612, na przejściu dla pieszych. Jak ustaliła policja, 42-letnia kobieta przechodziła na drugą stronę ulicy, korzystając z przejścia, gdy uderzył w nią rozpędzony samochód. Kobieta upadła na ziemię, a kierujący pojazdem, zamiast się zatrzymać i udzielić jej pomocy, odjechał z miejsca zdarzenia.

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Poszkodowaną kobietą zaopiekowali się inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy akurat znajdowali się w pobliżu – to oni wezwali na miejsce policję i karetkę pogotowia. Obecnie kobieta przebywa w szpitalu.

Policja apeluje o kontakt

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach prosi o kontakt każdą osobę, która mogła widzieć zdarzenie lub dysponuje informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu sprawcy. Jak podkreślają funkcjonariusze, kluczowe mogą okazać się również nagrania z kamer samochodowych zarejestrowane w tym miejscu i czasie. Kontakt z policją możliwy jest całodobowo pod numerami telefonów 47 724 39 00 oraz 47 724 39 01.

Jeśli 17 sierpnia w godzinach wieczornych przejeżdżałeś lub przechodziłeś w rejonie ulicy Poznańskiej w Płochocinie, w pobliżu posesji numer 612, i widziałeś to zdarzenie lub masz nagranie z rejestratora, które mogłoby pomóc w ustaleniu sprawcy, skontaktuj się z policją pod wskazanymi numerami – nawet drobny szczegół, który wydaje się nieistotny, może okazać się kluczowy dla śledztwa.

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