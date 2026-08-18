Potrącił kobietę na przejściu i uciekł. Policja szuka świadków wypadku pod Warszawą
Policja poszukuje świadków potrącenia 42-letniej kobiety, do którego doszło na przejściu dla pieszych w Płochocinie, w powiecie warszawskim zachodnim. Kierowca, który w nią uderzył, nie zatrzymał się, by udzielić pomocy – odjechał, zostawiając ranną kobietę na miejscu.
Do wypadku doszło 17 sierpnia 2026 roku, między godziną 20:00 a 20:15, na ulicy Poznańskiej w Płochocinie, w pobliżu posesji numer 612, na przejściu dla pieszych. Jak ustaliła policja, 42-letnia kobieta przechodziła na drugą stronę ulicy, korzystając z przejścia, gdy uderzył w nią rozpędzony samochód. Kobieta upadła na ziemię, a kierujący pojazdem, zamiast się zatrzymać i udzielić jej pomocy, odjechał z miejsca zdarzenia.
Poszkodowaną kobietą zaopiekowali się inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy akurat znajdowali się w pobliżu – to oni wezwali na miejsce policję i karetkę pogotowia. Obecnie kobieta przebywa w szpitalu.
Policja apeluje o kontakt
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach prosi o kontakt każdą osobę, która mogła widzieć zdarzenie lub dysponuje informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu sprawcy. Jak podkreślają funkcjonariusze, kluczowe mogą okazać się również nagrania z kamer samochodowych zarejestrowane w tym miejscu i czasie. Kontakt z policją możliwy jest całodobowo pod numerami telefonów 47 724 39 00 oraz 47 724 39 01.
Jeśli 17 sierpnia w godzinach wieczornych przejeżdżałeś lub przechodziłeś w rejonie ulicy Poznańskiej w Płochocinie, w pobliżu posesji numer 612, i widziałeś to zdarzenie lub masz nagranie z rejestratora, które mogłoby pomóc w ustaleniu sprawcy, skontaktuj się z policją pod wskazanymi numerami – nawet drobny szczegół, który wydaje się nieistotny, może okazać się kluczowy dla śledztwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.