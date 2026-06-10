Poważna awaria w Polskim banku. Klienci zgłaszali problemy
Klienci Banku Pekao zgłaszają poważne utrudnienia w korzystaniu z bankowości mobilnej. Problemy dotyczą przede wszystkim aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android, a także płatności BLIK i transakcji internetowych wymagających potwierdzenia w aplikacji. Bank potwierdził awarię i przekazał, że płatności kartami działają prawidłowo.
Awaria uderzyła w użytkowników Androida
Problemy pojawiły się w środę przed południem. Klienci Banku Pekao zaczęli zgłaszać trudności z aplikacją mobilną PeoPay, autoryzacją transakcji oraz korzystaniem z BLIKA.
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło urządzeń z systemem Android. Użytkownicy informowali, że nie mogą zatwierdzać płatności online, korzystać z części funkcji aplikacji lub wygenerować kodu BLIK.
Wzrost liczby zgłoszeń był widoczny również w serwisie Downdetector, gdzie użytkownicy raportowali problemy z logowaniem i działaniem bankowości mobilnej.
Bank wydał komunikat
Bank Pekao potwierdził, że część klientów może mieć trudności z korzystaniem z aplikacji PeoPay na Androidzie.
U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają – przekazał bank w komunikacie cytowanym przez media.
Instytucja zapewniła, że pracuje nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej dostępności usług.
Kartą nadal można płacić
Najważniejsza informacja dla klientów dotyczy płatności kartowych. Według komunikatu Banku Pekao karty działają prawidłowo, co oznacza, że klienci nadal mogą płacić nimi w sklepach i punktach usługowych.
Problem dotyczy przede wszystkim tych sytuacji, w których konieczne jest skorzystanie z aplikacji PeoPay, kodu BLIK albo autoryzacji operacji internetowej w telefonie.
Dla wielu klientów to duże utrudnienie, ponieważ BLIK i aplikacje mobilne stały się podstawowym sposobem płacenia za zakupy, wypłacania gotówki i potwierdzania operacji.
Co zrobić, gdy nie działa logowanie?
Bank przekazał również instrukcję dla osób, które mają problem z zalogowaniem się do Pekao24 przy użyciu dwuskładnikowego potwierdzenia w aplikacji.
W takiej sytuacji zalecane jest skorzystanie z innej przeglądarki, otwarcie strony w trybie incognito albo wyczyszczenie pamięci podręcznej. Po wykonaniu jednej z tych czynności powinna ponownie pojawić się możliwość potwierdzenia logowania kodem SMS.
Dlaczego takie awarie są tak dotkliwe?
Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki. Bankowość mobilna, BLIK i szybkie płatności online stały się codziennością dla milionów osób.
Gdy aplikacja bankowa przestaje działać, problem natychmiast dotyka zakupów, przelewów, rachunków, zamówień internetowych i wypłat z bankomatu. Szczególnie kłopotliwe jest to dla osób, które nie noszą przy sobie fizycznej karty płatniczej.
Warszawa: problem widoczny w sklepach i usługach
W Warszawie skutki takich awarii są szczególnie odczuwalne. Stolica to największy rynek płatności bezgotówkowych w Polsce, a mieszkańcy często korzystają z aplikacji mobilnych, BLIKA i płatności online.
Dla osób płacących telefonem awaria oznacza konieczność sięgnięcia po kartę, gotówkę albo odłożenia transakcji do czasu przywrócenia działania aplikacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź alternatywną metodę płatności
1. Jeśli korzystasz z PeoPay na Androidzie, możesz mieć problem z BLIKIEM i autoryzacją płatności online.
2. Płatności kartami Banku Pekao mają działać prawidłowo.
3. Przy problemach z logowaniem spróbuj użyć innej przeglądarki, trybu incognito lub wyczyścić pamięć podręczną.
4. Do czasu usunięcia awarii warto mieć przy sobie kartę płatniczą lub gotówkę.
5. Nie instaluj żadnych nieoficjalnych aplikacji ani „aktualizacji” podszywających się pod bank.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.