Poważne utrudnienia w warszawskim metrze! Dwie stacje zostaną zamknięte na dziewięć dni. Pasażerów czekają przesiadki
Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na duże zmiany. Już w nocy z piątku na sobotę rozpocznie się wyłączenie części drugiej linii podziemnej kolei. Przez dziewięć dni pociągi nie będą docierały do dwóch stacji, a tysiące osób korzystających z komunikacji miejskiej będzie musiało zmienić swoje codzienne trasy. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział specjalne rozkłady jazdy, wydłużenie tras autobusowych oraz dodatkowe kursy. Utrudnienia obejmą także dni robocze.
Od soboty 17 października do niedzieli 25 października 2026 roku linia metra M2 będzie funkcjonować na skróconym odcinku. Pociągi pojadą wyłącznie pomiędzy Bródnem a stacją Księcia Janusza.
Dla pasażerów oznacza to czasową utratę możliwości korzystania ze stacji Bemowo i Ulrychów. Obie zostaną całkowicie wyłączone z ruchu pasażerskiego na czas prowadzonych prac.
Metro przestanie dojeżdżać na Bemowo. Zmiany już od soboty
Najważniejsza zmiana dotyczy zachodniego odcinka drugiej linii metra.
Od 17 października pociągi jadące od strony Bródna zakończą kurs na stacji Księcia Janusza. Dalej w kierunku Bemowa metro nie pojedzie.
Z ruchu zostaną wyłączone dwie stacje:
- Ulrychów,
- Bemowo.
Ograniczenia rozpoczną się w nocy z piątku 16 października na sobotę 17 października.
Według zapowiedzi miasta normalne kursowanie na dotychczasowej trasie powinno zostać przywrócone w nocy z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października.
Oznacza to, że utrudnienia obejmą dwa weekendy i pięć dni roboczych. Osoby dojeżdżające do pracy, szkół oraz uczelni powinny wcześniej sprawdzić dostępne połączenia.
Dlaczego zamykają stacje? Trwają ważne prace przy nowym odcinku
Powodem wyłączenia fragmentu linii M2 są prace związane z kończącą się budową zachodniego odcinka warszawskiego metra.
Na Bemowie powstają trzy kolejne stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
Nowa infrastruktura musi zostać połączona z funkcjonującym już systemem podziemnej kolei. Nie chodzi wyłącznie o połączenie torów, ale także o instalacje energetyczne oraz urządzenia odpowiedzialne za sterowanie ruchem.
Podczas zaplanowanych prac nowy odcinek zostanie włączony do istniejącego układu torowego i zasilania z trzeciej szyny.
Następnie przeprowadzone zostaną testy urządzeń sterowania oraz systemów odpowiadających za bezpieczne prowadzenie pociągów.
Dopiero po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac, prób i odbiorów technicznych nowe stacje będą mogły zostać udostępnione pasażerom.
Październikowe wyłączenie nie oznacza więc, że Lazurowa, Chrzanów i Karolin zostaną otwarte już 26 października.
Zmieniają się trasy autobusów. Sześć linii pojedzie dalej niż zwykle
Warszawski Transport Publiczny przygotował zmienioną organizację komunikacji autobusowej, która ma ułatwić pasażerom dotarcie do czynnej części metra.
Autobusy linii 149, 177, 714, 719, 729 oraz 743 zostaną skierowane do stacji Księcia Janusza.
Pojazdy będą dojeżdżały ulicą Górczewską do przystanku Metro Księcia Janusza 01, przeznaczonego dla wysiadających.
W przeciwnym kierunku pasażerowie będą mogli wsiadać na przystanku Metro Księcia Janusza 08.
To ważne szczególnie dla mieszkańców Bemowa, którzy zwykle korzystają z metra jako głównego środka transportu do centrum Warszawy.
Dodatkowe autobusy i kursy nocne. Zmiany obejmą kolejne linie
W okresie zamknięcia stacji uruchomione zostaną również dodatkowe kursy linii 184.
Autobusy będą obsługiwać skrócone połączenie między Nowym Bemowem a stacją Metro Księcia Janusza.
Dla wysiadających przewidziano przystanek Metro Księcia Janusza 05, natomiast odjazdy w kierunku Nowego Bemowa będą odbywać się z przystanku 06.
Zmiany dotyczą także innych połączeń.
Linia 249 ma kursować częściej niż zwykle, a na trasę linii 149 skierowane zostaną autobusy przegubowe, umożliwiające przewóz większej liczby pasażerów.
Dodatkowe kursy otrzyma również nocna linia N43. Autobusy pojadą na trasie Osiedle Górczewska – Metro Księcia Janusza.
W kierunku metra będą kończyły kurs przy przystanku 01, a podróż powrotną rozpoczną z przystanku 02.
Pasażerowie powinni sprawdzić rozkłady. Zmiany obejmą dziewięć linii
Od 17 do 25 października specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywać na liniach:
149, 177, 184, 249, 714, 719, 729, 743 oraz N43.
Osoby regularnie korzystające z tych połączeń powinny zwrócić uwagę nie tylko na godziny odjazdów, ale także na zmianę przystanków końcowych i początkowych.
Szczególnie istotna będzie organizacja przesiadek na stacji Księcia Janusza, która na czas prac stanie się zachodnim krańcem czynnego odcinka linii M2.
Pasażerowie podróżujący z Bemowa w stronę centrum będą musieli uwzględnić dodatkowy etap podróży autobusem.
Podobne utrudnienia wystąpią przy powrotach z centrum w stronę zachodnich osiedli.
Co z dojazdem do Wola Parku?
Zamknięcie stacji Ulrychów może być szczególnie odczuwalne dla osób dojeżdżających do centrum handlowego Wola Park.
W czasie utrudnień pasażerowie mogą korzystać z połączeń autobusowych na ulicy Górczewskiej.
Według informacji opublikowanej przez centrum handlowe ze stacji Księcia Janusza można dojechać w kierunku Wola Parku autobusami linii 167, 171 i 523.
Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić bieżące rozkłady oraz komunikaty WTP, ponieważ w czasie prac mogą wystąpić dodatkowe zmiany.
Kiedy metro wróci na normalną trasę?
Zgodnie z aktualnym harmonogramem stacje Bemowo i Ulrychów mają ponownie zostać udostępnione w nocy z 25 na 26 października.
Jeżeli prace zakończą się zgodnie z planem, w poniedziałek 26 października pociągi powinny znów kursować na dotychczasowym odcinku.
Miasto podkreśla, że wyłączenie jest koniecznym etapem przygotowania zachodniego fragmentu metra do przyszłego uruchomienia.
Najważniejsza informacja dla pasażerów: od 17 do 25 października metro M2 nie dojedzie do stacji Ulrychów i Bemowo. Pociągi będą kursowały tylko między Bródnem a Księcia Janusza, a dojazd do zamkniętego odcinka zapewnią zmienione i dodatkowe połączenia autobusowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.