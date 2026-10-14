Poważny wypadek na Mazowszu. Droga całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy
Poważny wypadek na drodze krajowej nr 60 w województwie mazowieckim. W środę, 14 października, około godziny 16:10 w miejscowości Lisice w powiecie gostynińskim doszło do zderzenia dwóch samochodów i motoroweru. Droga została całkowicie zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Policja Mazowiecka wyznaczyła objazdy dla kierowców jadących w obu kierunkach.
Wypadek na DK60. Na miejscu pracują służby ratunkowe
Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie na trasie łączącej Gostynin z Kutnem.
Według wstępnych ustaleń policji, przekazanych lokalnemu portalowi Panorama Kutna, kierujący motorowerem zamierzał skręcić w lewo i zatrzymał się, aby przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.
Wówczas w tył jednośladu uderzył samochód osobowy. Motorower przemieścił się na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do kolejnego zderzenia.
Motorowerzysta odniósł obrażenia i wymagał pomocy medycznej. Szczegółowe informacje o jego stanie zdrowia nie zostały jeszcze podane.
Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.
DK60 zablokowana. Policja wskazała objazdy
Policja Mazowiecka poinformowała o całkowitym zamknięciu drogi krajowej nr 60 i wyznaczeniu tras alternatywnych.
Kierowcy powinni korzystać z następujących objazdów:
- W kierunku Kutna: zjazd w Gostyninie w ulicę Kutnowską, a następnie drogą wojewódzką nr 581 w kierunku Krośniewic.
- W kierunku Płocka: w miejscowości Strzelce w województwie łódzkim należy skręcić w kierunku Łaniąt.
Jak długo potrwają utrudnienia?
Na moment opublikowania komunikatu policja nie podała przewidywanego czasu przywrócenia ruchu.
Kierowcy podróżujący DK60 powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i stosować się do poleceń służb.
Sytuacja na drodze może się zmieniać wraz z postępem akcji ratunkowej i czynności prowadzonych przez policję.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.