Poważny wypadek na Mazowszu. Droga całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

14 października 2026 18:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Poważny wypadek na drodze krajowej nr 60 w województwie mazowieckim. W środę, 14 października, około godziny 16:10 w miejscowości Lisice w powiecie gostynińskim doszło do zderzenia dwóch samochodów i motoroweru. Droga została całkowicie zablokowana, a na miejscu trwa akcja ratunkowa. Policja Mazowiecka wyznaczyła objazdy dla kierowców jadących w obu kierunkach.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Wypadek na DK60. Na miejscu pracują służby ratunkowe

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie na trasie łączącej Gostynin z Kutnem.

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Według wstępnych ustaleń policji, przekazanych lokalnemu portalowi Panorama Kutna, kierujący motorowerem zamierzał skręcić w lewo i zatrzymał się, aby przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

Wówczas w tył jednośladu uderzył samochód osobowy. Motorower przemieścił się na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do kolejnego zderzenia.

Motorowerzysta odniósł obrażenia i wymagał pomocy medycznej. Szczegółowe informacje o jego stanie zdrowia nie zostały jeszcze podane.

Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku.

DK60 zablokowana. Policja wskazała objazdy

Policja Mazowiecka poinformowała o całkowitym zamknięciu drogi krajowej nr 60 i wyznaczeniu tras alternatywnych.

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Kierowcy powinni korzystać z następujących objazdów:

  • W kierunku Kutna: zjazd w Gostyninie w ulicę Kutnowską, a następnie drogą wojewódzką nr 581 w kierunku Krośniewic.
  • W kierunku Płocka: w miejscowości Strzelce w województwie łódzkim należy skręcić w kierunku Łaniąt.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Na moment opublikowania komunikatu policja nie podała przewidywanego czasu przywrócenia ruchu.

Kierowcy podróżujący DK60 powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i stosować się do poleceń służb.

Sytuacja na drodze może się zmieniać wraz z postępem akcji ratunkowej i czynności prowadzonych przez policję.

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