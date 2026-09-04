Poważny wypadek na Mazowszu. Ford zderzył się z autobusem, na miejsce skierowano śmigłowiec LPR
Poważny wypadek na Mazowszu. W piątek 4 września około godz. 17:15 na drodze wojewódzkiej nr 705 w powiecie sochaczewskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Ford Puma zderzył się z autobusem na skrzyżowaniu dróg w rejonie Brochowa i Malanowa. Pomocy medycznej wymagali podróżujący samochodem osobowym, a do jednej z poszkodowanych osób skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Wypadek w powiecie sochaczewskim w gminie Brochów
Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Wirtualny Nowy Dwór.
Do zderzenia doszło w niedaleko Malanowa, na drodze wojewódzkiej nr 705 w gminie Brochów w powiecie sochaczewskim.
W zdarzeniu uczestniczyły Ford Puma oraz autobus. Ratownicy udzielali pomocy osobom podróżującym samochodem osobowym. Stan jednej z poszkodowanych wymagał skierowania na miejsce śmigłowca LPR.
Autobusem w chwili wypadku nie podróżowali pasażerowie, a jego kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia.
Droga wojewódzka nr 705 jest ważną trasą regionalną. Łączy między innymi Śladów, Sochaczew, Skierniewice i Jeżów, dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, jak i kierowcy jadący dalej w stronę województwa łódzkiego. Wypadek spowodował poważne utrudnienia na lokalnym odcinku trasy.
Droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy
Zablokowany jest ruch od strony Janowa w kierunku Sochaczewa. Według informacji opublikowanych przez Wirtualny Nowy Dwór służby wprowadziły objazdy. Kierowcy jadący od strony Sochaczewa w kierunku Brochowa byli kierowani przez Wólkę Smolaną, natomiast pojazdy jadące od Wólki Smolanej kierowano w stronę Konar. Kierowcy jadący DW 705 powinni zwracać uwagę na aktualne oznakowanie i polecenia policjantów znajdujących się na miejscu.
Na miejscu trwały czynności mające pozwolić na odtworzenie przebiegu wypadku. Gdy policja poda oficjalne ustalenia dotyczące przyczyn zderzenia, będzie można precyzyjniej wskazać, co wydarzyło się na skrzyżowaniu w rejonie Brochowa i Malanowa.
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