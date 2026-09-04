Poważny wypadek na Mazowszu. Ford zderzył się z autobusem, na miejsce skierowano śmigłowiec LPR

4 września 2026 19:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Poważny wypadek na Mazowszu. W piątek 4 września około godz. 17:15 na drodze wojewódzkiej nr 705 w powiecie sochaczewskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Ford Puma zderzył się z autobusem na skrzyżowaniu dróg w rejonie Brochowa i Malanowa. Pomocy medycznej wymagali podróżujący samochodem osobowym, a do jednej z poszkodowanych osób skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Wypadek w powiecie sochaczewskim w gminie Brochów

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Wirtualny Nowy Dwór.

Zobacz również:

Do zderzenia doszło w niedaleko Malanowa, na drodze wojewódzkiej nr 705 w gminie Brochów w powiecie sochaczewskim.

W zdarzeniu uczestniczyły Ford Puma oraz autobus. Ratownicy udzielali pomocy osobom podróżującym samochodem osobowym. Stan jednej z poszkodowanych wymagał skierowania na miejsce śmigłowca LPR.

Autobusem w chwili wypadku nie podróżowali pasażerowie, a jego kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy rozpoczęli ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia.

Droga wojewódzka nr 705 jest ważną trasą regionalną. Łączy między innymi Śladów, Sochaczew, Skierniewice i Jeżów, dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, jak i kierowcy jadący dalej w stronę województwa łódzkiego. Wypadek spowodował poważne utrudnienia na lokalnym odcinku trasy.

Droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazdy

Zablokowany jest ruch od strony Janowa w kierunku Sochaczewa. Według informacji opublikowanych przez Wirtualny Nowy Dwór służby wprowadziły objazdy. Kierowcy jadący od strony Sochaczewa w kierunku Brochowa byli kierowani przez Wólkę Smolaną, natomiast pojazdy jadące od Wólki Smolanej kierowano w stronę Konar. Kierowcy jadący DW 705 powinni zwracać uwagę na aktualne oznakowanie i polecenia policjantów znajdujących się na miejscu.

Zobacz również:

Na miejscu trwały czynności mające pozwolić na odtworzenie przebiegu wypadku. Gdy policja poda oficjalne ustalenia dotyczące przyczyn zderzenia, będzie można precyzyjniej wskazać, co wydarzyło się na skrzyżowaniu w rejonie Brochowa i Malanowa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna