Rodzice dostają pilny policyjny komunikat przez Librusa. Chodzi o plecaki uczniów i groźby w sieci
Do rodziców uczniów trafił przez Librusa komunikat Mazowieckiej Policji dotyczący bezpieczeństwa w szkołach. Pismo nawiązuje do ataków, do których doszło w placówkach oświatowych na Mazowszu. Policja zapowiada sprawdzanie każdego sygnału dotyczącego zagrożenia uczniów lub pracowników szkół, a wobec osób naruszających prawo także wyciąganie konsekwencji. To nie wszystko.
Policja prosi rodziców o zwracanie uwagi na zawartość plecaków
Wiadomość przekazywana za pośrednictwem dziennika elektronicznego zawiera apel o większą czujność i odpowiedzialność dorosłych. Policjanci zwracają uwagę na przedmioty, które dzieci zabierają ze sobą do szkoły. Proszą, aby opiekunowie regularnie interesowali się zawartością uczniowskich plecaków i nie wyposażali dzieci w rzeczy niepotrzebne podczas zajęć, mogące zagrozić innym osobom albo zakłócić lekcje. Chodzi więc o codzienną uwagę poświęcaną temu, z czym uczeń wychodzi z domu. Apel łączy tę kwestię z rozmową o zasadach obowiązujących w szkole i odpowiedzialności za własne zachowanie. Bezpieczeństwo ma być wspólną sprawą rodziców, uczniów oraz personelu placówki.
Treść pisma można potwierdzić na oficjalnej stronie Mazowieckiej Policji, gdzie informację dla rodziców opublikowano 12 października 2026 roku. Komunikat jest upowszechniany również przez szkoły. Już 13 października Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie zamieściła go na swojej stronie, prosząc rodziców o rozmowy z dziećmi o odpowiedzialnym zachowaniu w szkole i internecie. Wskazała także na potrzebę reagowania na niepokojące sygnały oraz zwracania uwagi na plecaki. Przekazywanie pisma przez Librusa pozwala dotrzeć z tym samym apelem bezpośrednio do opiekunów. Sam dokument dotyczy zapobiegania zagrożeniom i współpracy ze szkołą.
Groźby w internecie również mają być sprawdzane
W komunikacie szczególne miejsce zajmują zachowania w sieci. Policja prosi rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zaprzestaniu działalności internetowej polegającej na prezentowaniu broni, kierowaniu gróźb pod adresem innych osób i sugerowaniu działań zmierzających do ich skrzywdzenia. Takie treści mogą dotrzeć do uczniów poza godzinami lekcji, ale dotyczyć bezpieczeństwa w szkole. Dlatego apel obejmuje zarówno to, co dziecko przynosi do placówki, jak i to, co publikuje lub przekazuje w internecie. Funkcjonariusze oczekują szybkiej reakcji na potencjalnie niebezpieczne zachowania. Zapowiadają, że sygnały o zagrożeniu nie pozostaną bez sprawdzenia.
Rodzic, który zobaczy groźby wobec dziecka albo szkoły, powinien przekazać informację osobom mogącym zareagować. Warto zachować wiadomości, adres publikacji, nazwę konta i zrzuty ekranu, tak aby można było ustalić treść oraz okoliczności zdarzenia. Policja w materiałach dotyczących cyberprzemocy przypomina, że takie dowody pomagają wyjaśniać sprawę. O niepokojącej sytuacji należy powiadomić szkołę, a przy podejrzeniu przestępstwa również policję. Jeśli zagrożenie jest bezpośrednie i wymaga pilnej interwencji służb, należy dzwonić pod numer 112. W takiej sytuacji wysłanie wiadomości przez dziennik elektroniczny nie powinno opóźniać wezwania pomocy.
Patrole przy szkołach. W uzasadnionych przypadkach sprawdzanie plecaków
Apel do rodziców towarzyszy działaniom prewencyjnym prowadzonym przy placówkach oświatowych. W osobnej informacji, również opublikowanej 12 października, Mazowiecka Policja poinformowała o kontynuowaniu patroli w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Według tego komunikatu funkcjonariusze pieszo i w pojazdach monitorują okolice budynków w godzinach lekcyjnych. Wchodzą także do placówek i współpracują z dyrekcją oraz nauczycielami. Celem ma być szybkie reagowanie na zagrożenia po aktach przemocy i groźbach rozpowszechnianych w internecie. Policja określiła te działania jako prewencyjne i zapowiedziała ich prowadzenie do odwołania.
W tym samym komunikacie znalazła się informacja, że w uzasadnionych przypadkach policjanci będą sprawdzać zawartość uczniowskich plecaków. To istotne zastrzeżenie: policja nie przedstawiła tej zapowiedzi jako automatycznego sprawdzania każdego ucznia przy każdym wejściu do szkoły. Apel skierowany do rodziców dotyczy natomiast ich codziennej uwagi i rozmów z dziećmi. Współpraca ma pomóc wychwycić problem odpowiednio wcześnie oraz przekazać informację osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Obecność patrolu i zaangażowanie opiekunów są elementami opisanych działań, obok kontaktu funkcjonariuszy z dyrekcją i kadrą pedagogiczną.
Konsekwencje mogą dotyczyć także nieletnich
W końcowej części pisma policja przypomina, że reagowanie nie ograniczy się do samego sprawdzenia informacji. Wobec osób, których zachowanie narusza prawo i zasady bezpieczeństwa, mają być podejmowane odpowiednie działania. Dotyczy to również nieletnich. Komunikat odwołuje się do ustawy z 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, a możliwe konsekwencje uzależnia od charakteru popełnionego czynu. Nie wskazuje jednej sankcji stosowanej automatycznie wobec każdego ucznia. Rodzice powinni jednak jasno wyjaśnić dzieciom, że groźby i zachowania zagrażające innym mogą prowadzić do interwencji służb oraz postępowania przewidzianego przepisami.
Przekazany przez Librusa dokument prosi przede wszystkim o rozmowę i współpracę. Tematami takiej rozmowy mają być odpowiedzialne zachowanie, poszanowanie zasad bezpieczeństwa oraz niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów zbędnych podczas nauki. Ważne jest także ustalenie z dzieckiem, komu powie o otrzymanej groźbie albo zauważonym zagrożeniu. Może to być rodzic, wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły, zależnie od sytuacji i dostępności pomocy. Policyjny apel obejmuje bezpieczeństwo wszystkich uczniów oraz personelu. Dlatego wiadomość w dzienniku warto potraktować jako punkt wyjścia do konkretnej rozmowy o tym, jak reagować, zanim niebezpieczne zachowanie doprowadzi do krzywdy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.