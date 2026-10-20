Chodzą po posesjach i pytają o dwa dokumenty. Kary dochodzą do 50 tys. zł
Szczelny zbiornik i numer telefonu do kierowcy szambiarki to za mało, żeby spokojnie przejść kontrolę. Gminy sprawdzają przede wszystkim umowę na odbiór nieczystości oraz dowody zapłaty za wykonane usługi. Jesienią kolejne samorządy prowadzą takie działania, również na Mazowszu. Dotyczą one także przydomowych oczyszczalni, z których trzeba usuwać osad. Za niewykonywanie obowiązków związanych z prawidłowym pozbywaniem się nieczystości grozi mandat, a sprawa skierowana do sądu może zakończyć się grzywną do 5000 zł. Właściciel powinien więc umieć pokazać nie tylko, gdzie trafiają ścieki z domu, ale również kto je odbiera i kiedy to robił.
Jesienne kontrole na Mazowszu i w innych regionach
Pod Warszawą kontrole rozpoczęły się między innymi w Kędzierówce w gminie Prażmów. W komunikacie z 6 października urząd zapowiedział ich start na następny dzień i poprosił o przygotowanie umowy oraz dokumentów potwierdzających wywóz. Przewidział wizyty na posesjach, ale również możliwość przekazania dokumentów elektronicznie lub osobiście w urzędzie. W Serocku trwa z kolei harmonogram kontroli na IV kwartał: na 19–23 października przypada Gąsiorowo, a na 26–30 października Kania Nowa. Tam urząd prosi o umowę i dowody opłat z ostatnich 12 miesięcy. Dokumenty można dostarczyć także zdalnie, dlatego warto przeczytać komunikat swojej gminy, zamiast zakładać, że sprawa wymaga czekania w domu na kontrolera.
Takie działania odbywają się również poza Mazowszem. Gmina Wądroże Wielkie na Dolnym Śląsku zapowiedziała rozpoczęcie kolejnego etapu od 12 października 2026 roku. Sprawdza wyposażenie posesji, umowy z uprawnionymi przedsiębiorcami oraz dowody zapłaty za odbiór nieczystości. Kontrole wynikają ze stałych obowiązków samorządów: zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny być prowadzone co najmniej raz na dwa lata według planu. Każda gmina ustala jednak własny harmonogram. Jesienny komunikat oznacza więc konkretny etap lokalnych działań, a nie nowy obowiązek, który pojawił się dopiero w październiku.
Umowa i dowody opłat. Tego szukają kontrolerzy
Pierwszy potrzebny dokument to umowa z firmą mającą zezwolenie na odbiór nieczystości na terenie danej gminy. Drugi to dowody opłat za rzeczywiście wykonane usługi. W praktyce chodzi o rachunki, faktury z potwierdzeniem zapłaty lub inne dokumenty pozwalające wykazać rozliczenie odbioru. Przy płatności przelewem warto zachować potwierdzenie i połączyć je z dokumentem opisującym usługę. Nie chodzi zatem o dwie przypadkowe kartki, lecz o umowę i historię wywozów za okres objęty sprawdzeniem. Numer telefonu do znajomego kierowcy nie zastąpi takiego zestawu, a sama umowa nie pokaże, czy szambiarka rzeczywiście przyjeżdżała. Listę przedsiębiorców uprawnionych do obsługi danej miejscowości można sprawdzić w gminie.
Przydomowa oczyszczalnia też wymaga dokumentów wywozu
Właściciele przydomowych oczyszczalni również muszą pamiętać o dokumentach. Choć taka instalacja pracuje inaczej niż szambo, pozostaje osad, który wymaga odbioru przez uprawniony podmiot. Częstotliwości nie warto ustalać na podstawie tego, co robi sąsiad, bo znaczenie mają miejscowy regulamin i wymagania eksploatacyjne instalacji. Przykładowo Serock wskazuje usuwanie osadu zgodnie z instrukcją, a przy jej braku nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku zamieszkanych nieruchomości z szambem miejscowy regulamin przewiduje wywóz dostosowany do pojemności zbiornika i zużycia wody, nie rzadziej niż raz na kwartał. Tych terminów nie należy automatycznie przenosić na wszystkie gminy w Polsce.
Podczas sprawdzania rachunków liczy się również regularność usług. Umowa podpisana kilka lat temu nie wyjaśni, co działo się ze ściekami w ostatnich miesiącach, jeśli nie towarzyszą jej potwierdzenia odbioru. Gmina może porównywać częstotliwość wywozu z pojemnością zbiornika i informacjami o zużyciu wody. Wątpliwości trzeba wtedy wyjaśnić zgodnie z rzeczywistym sposobem użytkowania domu, a nie dopisywać na własną rękę brakujące usługi. Jeśli rachunek zaginął, warto poprosić wykonawcę o jego duplikat lub ponowne przesłanie dokumentu. Dobrze też odkładać kolejne potwierdzenia w jednym miejscu, żeby przy następnym wezwaniu nie szukać ich w wiadomościach, historii przelewów i samochodzie.
Do 500 zł mandatu lub 5000 zł grzywny w sądzie
Mandat do 500 zł i grzywna sądowa do 5000 zł to dwie różne możliwości zakończenia sprawy. O takich konsekwencjach za brak właściwego udokumentowania odbioru i nieregularne opróżnianie zbiornika przypomina między innymi miasto Kobyłka. Mandat może nałożyć uprawniony funkcjonariusz; najwyższa grzywna wymaga rozstrzygnięcia sądu w sprawie o wykroczenie. Nie jest więc kwotą automatycznie dopisywaną przez urzędnika za każdą brakującą fakturę. Znaczenie mają ustalone naruszenie i okoliczności sprawy. Ustawa przewiduje również grzywnę za utrudnianie lub udaremnianie kontroli, dlatego pozostawienie wezwania bez wyjaśnienia problemu może tylko skomplikować sytuację.
Koszty nie muszą kończyć się na odpowiedzialności za wykroczenie. Jeżeli właściciel nie zawarł wymaganej umowy, ustawa nakłada na gminę obowiązek zorganizowania opróżniania zbiornika lub osadnika. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta określa wtedy w decyzji opłaty, terminy płatności oraz sposób udostępnienia zbiornika do odbioru. Wywóz zorganizowany przez gminę nadal jest rozliczany na koszt właściciela. Brak własnej umowy nie oznacza więc oszczędności na legalnej usłudze. Otrzymane pismo trzeba przeczytać także pod kątem nałożonych obowiązków i terminów, a nie odkładać po sprawdzeniu, czy zawiera słowo „kara”.
Nakaz podłączenia do kanalizacji i grzywny do 50 tys. zł
Osobną sprawą jest istniejąca kanalizacja. Jeżeli nieruchomość podlega obowiązkowi przyłączenia, samo posiadanie szczelnego szamba nie zwalnia z jego wykonania. Przy stwierdzeniu niewykonania obowiązku gmina może wydać decyzję nakazującą podłączenie, a jej wykonanie podlega egzekucji administracyjnej. Ważny wyjątek dotyczy nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach — ustawa zwalnia ją z obowiązkowego przyłączenia. Dlatego nie należy stawiać znaku równości między każdym szambem a każdą oczyszczalnią. W razie sporu znaczenie mają warunki konkretnej nieruchomości i podstawa wydanej decyzji.
To właśnie przy egzekwowaniu nakazu może pojawić się kwota 50 000 zł. Wobec osoby fizycznej pojedyncza grzywna w celu przymuszenia nie może co do zasady przekroczyć 10 000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie — łącznie 50 000 zł. Służą one doprowadzeniu do wykonania obowiązku, którego właściciel nadal nie realizuje. Zapłacenie takiej kwoty nie zastępuje podłączenia do kanalizacji. Nie jest to również dodatkowy mandat za zgubiony rachunek za szambo: chodzi o osobne postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązku przyłączenia. Przedstawianie tych wszystkich kwot jako jednej kary za brak dokumentów zaciemnia to, z czym właściciel faktycznie musi się liczyć.
|Sytuacja
|Możliwa konsekwencja
|Co warto wiedzieć
|Wykroczenie związane z niewykonywaniem obowiązków dotyczących nieczystości
|Mandat co do zasady do 500 zł
|Może go nałożyć uprawniony funkcjonariusz
|Sprawa o wykroczenie rozpatrywana przez sąd
|Grzywna do 5000 zł
|To górna granica, a nie automatyczna opłata za brak jednej faktury
|Egzekucja obowiązku podłączenia do kanalizacji wobec osoby fizycznej
|Grzywna w celu przymuszenia: co do zasady do 10 000 zł jednorazowo i do 50 000 zł łącznie
|Dotyczy niewykonywania obowiązku objętego egzekucją, odrębnie od kontroli rachunków
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.