Poważny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba w szpitalu, droga zablokowana
Około godziny 10 na trasie księdza Jerzego Popiełuszki w Płocku doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba trafiła do szpitala. To nie pierwsze tego typu zdarzenie na tym odcinku.
Ten sam manewr powtarza się na tej trasie od miesięcy
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 50-letni kierujący volvo, skręcając w lewo, najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka 54-letniemu kierowcy citroena. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca citroena trafił do szpitala.
To nie pierwszy wypadek na tym odcinku spowodowany dokładnie tym samym błędem. W lipcu ubiegłego roku 26-letni kierowca opla, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającej z przeciwka toyocie – dwoje pasażerów trafiło wtedy do szpitala, a droga była zablokowana przez kilka godzin. W lutym tego roku na tej samej trasie doszło do kolejnego zdarzenia, gdy kierowca renault uderzył w peugeota zatrzymanego z powodu awarii. Trasa Popiełuszki, stanowiąca fragment dróg krajowych numer 60 i 62 wraz z Mostem Solidarności nad Wisłą, od lat należy do najbardziej wypadkowych odcinków w mieście – w ubiegłym roku doszło tam też do dwóch tragedii ze skutkiem śmiertelnym, w tym wypadku, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn.
Miasto obiecało zmiany
Po serii tragicznych zdarzeń płocki ratusz zapowiedział działania mające poprawić bezpieczeństwo na około trzykilometrowym fragmencie trasy między rondem w Górach a rondem przy wjeździe na Most Solidarności. Wśród zapowiadanych rozwiązań znalazły się zakaz wyprzedzania, montaż fotoradaru oraz wprowadzenie ciągłej linii oddzielającej pasy ruchu. Dzisiejszy wypadek pokazuje, że mimo tych zapowiedzi sam manewr skrętu w lewo bez ustąpienia pierwszeństwa wciąż pozostaje realnym zagrożeniem na tej trasie.
Zachowaj szczególną ostrożność przy skrętach
Jeśli regularnie poruszasz się trasą Popiełuszki, szczególną uwagę zachowaj właśnie przy manewrach skrętu w lewo w miejscach, gdzie brakuje wydzielonego pasa do skrętu – to dokładnie ten typ sytuacji doprowadził już do kilku wypadków na tym odcinku w ostatnim roku, w tym do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Zanim wykonasz skręt, upewnij się, że masz pełną widoczność nadjeżdżających z przeciwka pojazdów, a w razie najmniejszej wątpliwości – poczekaj na kolejną, bezpieczną okazję, zamiast liczyć na to, że nadjeżdżający kierowca zdąży zareagować.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.