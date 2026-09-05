Poważny wypadek na skrzyżowaniu. Audi zderzyło się z busem. Samochód na boku, jedna osoba trafiła do szpitala
Poważny wypadek na ul. Podskarbińskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia Audi z busem. Siła uderzenia była na tyle duża, że bus przewrócił się na bok. Według wstępnych ustaleń jedna osoba podróżująca busem została ranna i trafiła do szpitala.
Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia. Jak przekazała nam podkom. Monika Kaczyńska z Wydziału Prasowego Komendy Stołecznej Policji, na obecnym etapie czynności nie ma jeszcze informacji dotyczących stanu trzeźwości uczestników wypadku.
Bus przewrócił się na bok. Są utrudnienia w ruchu
Po zderzeniu bus znalazł się na boku, a na miejscu konieczna była interwencja służb ratunkowych. Jedna osoba z busa wymagała pomocy medycznej i została przewiezione do szpitala. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności, które mają pozwolić ustalić, w jaki sposób doszło do wypadku.
W rejonie ul. Podskarbińskiej występują utrudnienia w ruchu. Kierowcy powinni liczyć się ze spowolnieniem i stosować się do poleceń służb pracujących na miejscu.
Na ten moment nie ma informacji pozwalających przesądzić o winie któregokolwiek z kierujących. Policja nie podała również jeszcze wyników badań trzeźwości, ponieważ czynności na miejscu nadal trwają.
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