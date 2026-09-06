Mieszkasz w bloku? Nadchodzi duża zmiana. Jedna uchwała może całkowicie zmienić sytuację właścicieli mieszkań
Mieszkańcy bloków mają dostać potężne narzędzie w sporach dotyczących mieszkań wynajmowanych turystom na kilka dni. Rząd przyjął rozwiązania, które pozwolą wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zdecydować o zakazie świadczenia usług najmu krótkoterminowego w danej nieruchomości. To może całkowicie zmienić sytuację właścicieli części mieszkań oferowanych na doby.
Rada Ministrów poinformowała o decyzji po posiedzeniu 2 września 2026 roku. Zmiany znalazły się w autopoprawce dotyczącej projektu regulującego m.in. usługi hotelarskie.
Wspólnota będzie mogła powiedzieć „nie”
Najważniejsza zmiana dotyczy budynków, w których mieszkania wykorzystywane są do świadczenia usług najmu krótkoterminowego.
Według komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły podjąć uchwałę zakazującą świadczenia tego rodzaju usług w konkretnej nieruchomości.
W praktyce może to mieć szczególne znaczenie w dużych miastach oraz miejscowościach turystycznych, gdzie mieszkania udostępniane na krótkie pobyty znajdują się w tych samych budynkach, w których na stałe mieszkają rodziny.
Chodzi o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców
Rząd uzasadnia nowe rozwiązanie potrzebą zwiększenia wpływu mieszkańców na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.
Według KPRM regulacje mają pomóc chronić spokój, bezpieczeństwo oraz porządek publiczny.
To szczególnie istotne w sytuacjach, w których przez jedno mieszkanie regularnie przewijają się kolejni krótkoterminowi goście.
Po wejściu nowych regulacji mieszkańcy mają otrzymać instrument pozwalający na podjęcie decyzji dotyczącej całego budynku.
To może być bardzo ważne w Warszawie
Zmiana może mieć szczególne znaczenie w stolicy. Warszawa jest zarówno ogromnym rynkiem mieszkaniowym, jak i turystycznym, dlatego w wielu budynkach lokale mieszkalne funkcjonują obok mieszkań udostępnianych osobom przyjeżdżającym na krótkie pobyty.
Nowe rozwiązanie oznaczałoby, że konflikt pomiędzy właścicielem takiego lokalu a pozostałymi mieszkańcami nie musiałby ograniczać się wyłącznie do kolejnych skarg dotyczących hałasu czy zachowania gości.
Wspólnota lub spółdzielnia otrzymałaby możliwość podjęcia uchwały dotyczącej samego świadczenia usług najmu krótkoterminowego.
Właściciele dostaną czas
Nie oznacza to jednak, że następnego dnia po przyjęciu nowych regulacji tysiące ofert automatycznie znikną z rynku.
Kancelaria Premiera zaznacza, że rozwiązania mają jednocześnie zapewnić przedsiębiorcom świadczącym takie usługi czas na dostosowanie się do nowych zasad.
To ważne również dlatego, że na obecnym etapie mówimy o rozwiązaniach przyjętych przez Radę Ministrów, a nie o przepisie, który już obowiązuje właścicieli każdego mieszkania.
Projekt musi przejść dalszą ścieżkę legislacyjną.
To nie jest automatyczny ogólnopolski zakaz
To najważniejsze rozróżnienie.
Rząd nie zdecydował o zakazaniu najmu krótkoterminowego w Polsce.
Zmiana ma natomiast dać wspólnotom i spółdzielniom możliwość zdecydowania, czy takie usługi będą dopuszczalne w konkretnej nieruchomości.
Jeżeli przepisy ostatecznie wejdą w życie w zapowiadanym kształcie, ciężar części decyzji zostanie więc przeniesiony znacznie bliżej samych mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.