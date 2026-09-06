Masz fotowoltaikę? Od 1 września obowiązuje ważna zmiana. Pierwszy rachunek może zaskoczyć
Właściciele fotowoltaiki powinni uważnie przyjrzeć się najbliższym rachunkom za energię. Od 1 września 2026 roku TAURON wprowadził obowiązkową zmianę sposobu rozliczania prosumentów. Dotychczasowe cykle 2-, 6- i 12-miesięczne znikają, a faktury będą pojawiały się znacznie częściej. Zmiana następuje automatycznie – klient nie musi składać żadnego wniosku ani podpisywać nowej umowy.
Nowe zasady dotyczą wszystkich prosumentów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja. Osoby, które dotychczas rozliczały się rzadziej, od początku września przechodzą na obowiązkowy miesięczny cykl rozliczeniowy.
Koniec z rachunkiem raz na kilka miesięcy
Do tej pory część właścicieli instalacji fotowoltaicznych mogła korzystać z okresów rozliczeniowych wynoszących 2, 6, a nawet 12 miesięcy.
Najpóźniej 31 sierpnia 2026 roku ten model się zakończył.
Od 1 września wszyscy prosumenci w sieci TAURON mają być rozliczani co miesiąc. Faktury będą wystawiane na podstawie rzeczywistych odczytów.
To oznacza, że osoby przyzwyczajone do otrzymywania dokumentów rozliczeniowych raz na kilka miesięcy będą teraz dostawały je znacznie częściej.
Pierwsze dokumenty mogą wyglądać inaczej
Zmiana może być szczególnie widoczna właśnie teraz.
TAURON zakończył dotychczasowe okresy rozliczeniowe na 31 sierpnia. Klienci mają otrzymać rozliczenie obejmujące okres do tej daty, a następnie przejść na comiesięczne faktury.
Jednocześnie prognozy z terminami płatności przypadającymi po 31 sierpnia zostają anulowane. Jeżeli klient wcześniej zapłacił prognozowane należności, pieniądze zostaną zaliczone na poczet kolejnego rozliczenia. Można również wystąpić o zwrot nadpłaty.
Dlatego najbliższe dokumenty otrzymywane od sprzedawcy energii mogą różnić się od tych, do których część prosumentów była przyzwyczajona.
Nie trzeba niczego zgłaszać
Dobra wiadomość jest taka, że właściciel fotowoltaiki nie musi składać wniosku o przejście na nowe zasady.
Zmiana następuje automatycznie. Nie trzeba również podpisywać nowej umowy wyłącznie z powodu zmiany okresu rozliczeniowego.
TAURON wskazuje, że klienci przyłączeni do sieci od 1 stycznia 2026 roku byli już rozliczani miesięcznie. Od września system obejmuje również wcześniejszych prosumentów.
Jest jednak rzecz, która może uderzyć po kieszeni
Częstsze faktury mają dawać klientom lepszą kontrolę nad rzeczywistym zużyciem energii. Jest jednak również finansowa konsekwencja zmiany.
TAURON potwierdza, że przy miesięcznym cyklu opłata abonamentowa jest wyższa.
Dla taryf C1x, G1x, O1x, A2x, B1x i B2x wynosi ona 5,61 zł brutto miesięcznie, natomiast w taryfie C2x – 11,69 zł brutto miesięcznie.
To istotny szczegół, ponieważ zmiana częstotliwości wystawiania faktur nie jest więc całkowicie neutralna dla wysokości wszystkich opłat ponoszonych przez klienta.
Co z energią zgromadzoną wcześniej?
Tutaj właściciele instalacji nie powinni się niepokoić.
TAURON zaznacza, że przejście na miesięczne faktury nie zmienia zasad funkcjonowania net-meteringu ani net-billingu.
Nie znika również wirtualny magazyn energii ani depozyt prosumencki. Energia nadal może być rozliczana zgodnie z właściwymi dla danego prosumenta zasadami, a sama zmiana dotyczy przede wszystkim okresu wystawiania rozliczeń.
Zmiana dotyczy konkretnej grupy odbiorców
Tu musimy być precyzyjni: nie jest to zmiana rachunków wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
Obowiązkowe miesięczne rozliczenie opisane przez spółkę dotyczy prosumentów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja. Operator informuje, że do jego sieci przyłączonych jest już ponad 375 tys. mikroinstalacji.
Dla tej grupy nowe zasady już obowiązują.
Najbliższe tygodnie będą pierwszym okresem, w którym właściciele instalacji przyzwyczajeni do dłuższych cykli zobaczą w praktyce, jak wygląda comiesięczne rozliczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.