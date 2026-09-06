Masz długi? Rząd właśnie przyjął ważną zmianę. Po tym terminie część zobowiązań ma znikać automatycznie
Dla osób przechodzących przez upadłość konsumencką szykują się istotne zmiany. Rząd przyjął projekt nowych przepisów, które mają uprościć wychodzenie z zadłużenia i ograniczyć formalności w sądach. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy momentu, w którym pozostałe zobowiązania będą mogły zostać umorzone z mocy prawa. Pojawia się konkretny, trzymiesięczny termin.
Rada Ministrów przyjęła projekt 2 września 2026 roku. Zmiany obejmują Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne oraz przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że największe znaczenie nowe rozwiązania będą miały dla osób znajdujących się na etapie wykonywania planu spłaty wierzycieli.
Po wykonaniu planu zacznie biec ważny termin
Jedna z kluczowych zmian dotyczy zakończenia oddłużenia.
Według projektu zobowiązania objęte planem spłaty mają zostać umorzone z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od zakończenia okresu, na który ustalono plan spłaty.
Dlaczego trzy miesiące?
Ten czas ma umożliwić wierzycielom reakcję, jeśli uznają, że dłużnik nie wykonywał planu prawidłowo. Będą mogli wystąpić do sądu o jego zmianę lub uchylenie.
Jeżeli nie wystąpią okoliczności blokujące oddłużenie, pozostałe zobowiązania objęte mechanizmem będą mogły zostać umorzone bez konieczności przechodzenia dotychczasowej procedury końcowej.
Spłacisz wcześniej? Będzie można wcześniej zakończyć plan
To kolejna istotna propozycja.
Jeżeli osoba objęta upadłością ureguluje należności przewidziane w planie przed terminem, będzie mogła zwrócić się do sądu o skrócenie okresu wykonywania planu.
Wcześniejsze wykonanie obowiązków może więc oznaczać również wcześniejsze zakończenie procesu oddłużenia.
To ważna zmiana dla osób, których sytuacja finansowa poprawiła się już po ustaleniu harmonogramu spłat.
Sąd nie będzie sprawdzał wszystkiego z urzędu
Zmienić ma się również rola sądu.
Obecnie postępowania wymagają szeregu czynności związanych z kontrolowaniem realizacji planów spłaty. Projekt zakłada odejście od obowiązkowego nadzorowania przez sąd każdego przypadku z urzędu.
Założenie jest inne: jeżeli wierzyciel zauważy problem z realizacją planu, będzie mógł zwrócić się do sądu. Dopiero wtedy sąd podejmie odpowiednie działania nadzorcze.
Według Ministerstwa Sprawiedliwości ma to zmniejszyć biurokrację i przyspieszyć postępowania.
Ważna zmiana również w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Projekt przewiduje jeszcze jedną rzecz, która może mieć duże znaczenie już po zakończeniu upadłości.
Dane osoby upadłej mają przestać być ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych po trzech latach od opublikowania informacji o umorzeniu jej zobowiązań z mocy prawa.
Resort sprawiedliwości argumentuje, że ma to ułatwić osobom po oddłużeniu powrót do normalnego funkcjonowania gospodarczego.
W samym postanowieniu dotyczącym planu spłaty ma się natomiast znaleźć konkretna informacja wskazująca, kiedy zobowiązania zostaną umorzone. Informacja będzie również publikowana w KRZ.
To jeszcze nie obowiązuje
I to koniecznie zaznaczamy, żeby artykuł był precyzyjny.
Rząd przyjął projekt ustawy, a nie obowiązujące już przepisy.
Projekt musi przejść dalszą procedurę legislacyjną. Według obecnych założeń nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.
Nie można więc obecnie napisać, że wszystkie osoby w upadłości konsumenckiej już zostały objęte nowym mechanizmem.
Dla zadłużonych może to być bardzo ważna reforma
Zmiany dotyczą przede wszystkim ostatniej części procesu oddłużania. Osoba prawidłowo realizująca plan ma z góry wiedzieć, kiedy może nastąpić umorzenie pozostałych zobowiązań.
Do tego dochodzi możliwość wcześniejszego zakończenia planu po szybszej spłacie oraz usunięcie danych z KRZ po określonym czasie.
Jeżeli ustawa zostanie ostatecznie uchwalona w proponowanym kształcie, dla części osób wychodzących z zadłużenia droga do zakończenia całej procedury może stać się krótsza i bardziej przewidywalna
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.