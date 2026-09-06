Pieniądze popłyną wcześniej niż zwykle. Wypłaty ruszą już 8 września. Niektórzy dostaną nawet 85 proc.
Tym razem nie trzeba będzie czekać do połowy października. Już 8 września mają rozpocząć się wypłaty zaliczek na poczet tegorocznych dopłat dla rolników. Pieniądze zostaną uruchomione ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, a wysokość zaliczek ma sięgnąć maksymalnego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o przyspieszeniu tegorocznych wypłat. Decyzja ma związek z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw oraz konsekwencjami ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Wypłaty ruszą już 8 września
To właśnie data jest w tym przypadku najważniejsza.
W poprzednich latach wypłacanie zaliczek rozpoczynało się 16 października. W 2026 roku pieniądze mają zacząć trafiać do rolników już 8 września.
Oznacza to przyspieszenie całej operacji o ponad miesiąc.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że celem jest jak najszybsze przekazanie pieniędzy gospodarstwom znajdującym się obecnie pod presją finansową.
Niektórzy dostaną 85 proc.
Wysokość zaliczki będzie zależała od rodzaju wsparcia.
W przypadku płatności bezpośrednich zaliczki mają wynosić 70 proc. należnej kwoty.
Jeszcze wyższy poziom przewidziano dla płatności obszarowych realizowanych w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Tutaj zaliczka może wynieść 85 proc. należnego wsparcia.
Są to maksymalne poziomy dopuszczone przez regulacje unijne.
Pieniądze mają trafić przede wszystkim do poszkodowanych
Przy ustalaniu kolejności wypłat szczególne znaczenie ma mieć sytuacja gospodarstw dotkniętych problemami pogodowymi.
Ministerstwo wskazuje m.in. na rolników poszkodowanych przez przymrozki, grad, powódź i suszę.
To właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe są jednym z powodów wyjątkowo wczesnego uruchomienia zaliczek.
Nie trzeba składać nowego wniosku tylko po to, aby dostać zaliczkę
Zaliczki dotyczą płatności objętych tegoroczną kampanią. Nie jest to więc zupełnie nowe świadczenie ani dodatkowy program, do którego nagle 8 września trzeba będzie składać osobny wniosek.
To wcześniejsza wypłata części pieniędzy należnych w ramach dopłat.
Po zakończeniu wypłat zaliczkowych nastąpi dalsze rozliczanie należnych kwot.
Dlaczego rząd zdecydował się na tak wczesną wypłatę?
Resort rolnictwa wskazuje przede wszystkim na trudną sytuację gospodarstw.
Rolnicy ponoszą koszty produkcji, a jednocześnie część z nich mierzy się ze stratami wynikającymi z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wcześniejsze przekazanie pieniędzy ma poprawić ich płynność finansową.
W tym roku nie zdecydowano się więc czekać z rozpoczęciem wypłat do tradycyjnego październikowego terminu.
Zostały tylko dwa dni
Dzisiaj jest 6 września. Jeżeli zapowiedziany harmonogram zostanie zrealizowany, pierwsze wypłaty rozpoczną się już we wtorek, 8 września.
Dla części gospodarstw będzie to oznaczało otrzymanie znacznej części należnych pieniędzy ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.