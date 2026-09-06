Pobierasz 800 plus? Możesz zrobić z tymi pieniędzmi coś, o czym wielu rodziców nie wie. We wrześniu obowiązują specjalne warunki
Rodzice otrzymujący świadczenie 800 plus mają dostęp do produktu oszczędnościowego, którego nie może kupić każdy. We wrześniu 2026 roku Ministerstwo Finansów ponownie oferuje specjalne rodzinne obligacje skarbowe. Ich oprocentowanie w pierwszym roku sięga 5,60 proc., a w kolejnych latach jest powiązane z inflacją. Jest jednak ważny warunek dotyczący tego, ile pieniędzy można w ten sposób ulokować.
Wrześniowa oferta obligacji oszczędnościowych jest już dostępna. Ministerstwo Finansów pozostawiło oprocentowanie na dotychczasowym poziomie, ale szczególnie interesująca może być oferta przygotowana dla osób korzystających z programu Rodzina 800 plus.
Nie każdy może je kupić
Chodzi o Rodzinne Obligacje Skarbowe, czyli papiery stworzone specjalnie dla beneficjentów programu 800 plus.
Do wyboru są dwa warianty.
Sześcioletnie obligacje ROS oferowane we wrześniu mają oprocentowanie wynoszące 5 proc. w pierwszym roku.
Jeszcze wyżej oprocentowane są obligacje dwunastoletnie ROD. W ich przypadku oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 5,60 proc.
I właśnie tutaj pojawia się zasadnicza różnica względem zwykłych obligacji skarbowych.
Rodzinnych obligacji nie może kupić dowolna osoba posiadająca oszczędności. Są przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800 plus.
Jest jeszcze jeden warunek
Nie można również zainwestować w nie dowolnie dużej kwoty.
Możliwość zakupu rodzinnych obligacji jest związana ze świadczeniem otrzymywanym w ramach programu 800 plus. Oznacza to, że rodzic nie może po prostu wpłacić na ten produkt całych swoich oszczędności bez ograniczeń.
To rozwiązanie przygotowane właśnie z myślą o odkładaniu pieniędzy otrzymywanych na dzieci.
Cena jednej obligacji wynosi 100 zł.
Najciekawsze zaczyna się po pierwszym roku
5 lub 5,60 proc. obowiązuje w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.
Później mechanizm się zmienia.
Oprocentowanie rodzinnych obligacji jest uzależnione od inflacji powiększonej o stałą marżę.
Dla obligacji sześcioletnich marża wynosi 2 punkty procentowe, natomiast dla dwunastoletnich aż 2,5 punktu procentowego.
Przykładowo oznacza to, że gdyby wskaźnik inflacji właściwy dla kolejnego okresu wyniósł 3 proc., oprocentowanie dwunastoletnich obligacji wyniosłoby 5,5 proc. To jedynie przykład działania mechanizmu – przyszłej inflacji oczywiście nie da się dziś przesądzić.
Odsetki również zaczynają pracować
Przy rodzinnych obligacjach działa kapitalizacja.
W pierwszym roku oprocentowanie naliczane jest od wartości nominalnej obligacji. W kolejnych latach podstawą staje się wartość powiększona o odsetki naliczone wcześniej.
Mówiąc prościej: zarabiać zaczynają również wcześniej naliczone odsetki.
Pieniądze wraz z odsetkami są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania.
A co, jeżeli pieniądze będą potrzebne wcześniej?
Dwanaście lat może brzmieć jak bardzo długi okres, szczególnie dla rodziny, która może wcześniej potrzebować oszczędności.
Ministerstwo Finansów zwraca jednak uwagę, że obligacje oszczędnościowe przewidują możliwość przedterminowego wykupu.
Oznacza to, że posiadacz nie musi czekać do końca całego okresu. Przy wcześniejszym wykupie zastosowanie mają jednak określone dla danego rodzaju obligacji zasady i opłata.
Nie tylko rodzice mają we wrześniu wybór
Standardowa oferta Ministerstwa Finansów obejmuje również obligacje dostępne bez związku z programem 800 plus.
We wrześniu oprocentowanie wynosi między innymi:
- 2 proc. dla obligacji trzymiesięcznych,
- 4 proc. dla rocznych,
- 4,15 proc. dla dwuletnich w pierwszym miesięcznym okresie,
- 4,40 proc. dla trzyletnich,
- 4,75 proc. dla czteroletnich w pierwszym roku,
- 5,35 proc. dla dziesięcioletnich w pierwszym roku.
Rodzinne obligacje pozostają jednak szczególną kategorią, ponieważ dostęp do nich jest związany z pobieraniem świadczenia na dzieci.
Rodzice mogą nie wiedzieć o tej możliwości
800 plus kojarzy się przede wszystkim z pieniędzmi wpływającymi co miesiąc na rachunek bankowy i przeznaczanymi na bieżące potrzeby dziecka.
Państwo daje jednak beneficjentom programu również możliwość przeznaczania części tych środków na specjalny, wieloletni produkt oszczędnościowy.
We wrześniu oprocentowanie rodzinnych obligacji wynosi w pierwszym roku 5 proc. dla wariantu sześcioletniego oraz 5,60 proc. dla dwunastoletniego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.