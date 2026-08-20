Poważny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby ranne. Jeden z kierowców uciekł zostawiając ciężko rannego pasażera
Poważny wypadek na ulicy Popłacińskiej w Płocku. Po godzinie 15 doszło tam do czołowego zderzenia Citroena z Toyotą. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca Citroena oddalił się z miejsca zdarzenia, zostawiając ciężko rannego pasażera.
Citroen zjechał na przeciwległy pas
Jak informuje płocka policja, kierowca Citroena z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Samochód zderzył się czołowo z Toyotą kierowaną przez 52-letniego mężczyznę. Siła uderzenia była na tyle duża, że 2 osoby wymagały przewiezienia do szpitala. Pomocy medycznej potrzebował kierowca Toyoty oraz pasażer Citroena. Stan pasażera jest ciężki.
Kierujący Citroenem oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja nie przekazała na razie informacji o jego zatrzymaniu. Funkcjonariusze ustalają jego miejsce pobytu oraz dokładne okoliczności wypadku.
Policjanci pracują na miejscu
Na ulicy Popłacińskiej trwają policyjne czynności. Mundurowi zabezpieczają ślady i ustalają, dlaczego Citroën znalazł się na przeciwległym pasie. Sprawdzają również przebieg zdarzenia oraz okoliczności oddalenia się kierowcy.
Pomimo prowadzonej akcji ruch odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy przejeżdżający ulicą Popłacińską powinni jednak zachować ostrożność i wykonywać polecenia służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.