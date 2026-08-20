Poważny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby ranne. Jeden z kierowców uciekł zostawiając ciężko rannego pasażera

20 sierpnia 2026 17:54 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Poważny wypadek na ulicy Popłacińskiej w Płocku. Po godzinie 15 doszło tam do czołowego zderzenia Citroena z Toyotą. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca Citroena oddalił się z miejsca zdarzenia, zostawiając ciężko rannego pasażera.

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Fot. Policja w Płocku.

Citroen zjechał na przeciwległy pas

Jak informuje płocka policja, kierowca Citroena z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Samochód zderzył się czołowo z Toyotą kierowaną przez 52-letniego mężczyznę. Siła uderzenia była na tyle duża, że 2 osoby wymagały przewiezienia do szpitala. Pomocy medycznej potrzebował kierowca Toyoty oraz pasażer Citroena. Stan pasażera jest ciężki.

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Kierujący Citroenem oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja nie przekazała na razie informacji o jego zatrzymaniu. Funkcjonariusze ustalają jego miejsce pobytu oraz dokładne okoliczności wypadku.

Fot. Policja w Płocku.

Policjanci pracują na miejscu

Na ulicy Popłacińskiej trwają policyjne czynności. Mundurowi zabezpieczają ślady i ustalają, dlaczego Citroën znalazł się na przeciwległym pasie. Sprawdzają również przebieg zdarzenia oraz okoliczności oddalenia się kierowcy.

Pomimo prowadzonej akcji ruch odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy przejeżdżający ulicą Popłacińską powinni jednak zachować ostrożność i wykonywać polecenia służb.

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