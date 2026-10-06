Znaleźli ciało w pustostanie. Doszło do zabójstwa. Szokujące ustalenia prokuratury
Mężczyzna, którego ciało znaleziono w pustostanie w Przasnyszu, według szokujących ustaleń prokuratury miał zostać ugodzony nożem 18 razy. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w komunikacie datowanym na początek października podkreśla, że śledczy ustalili, że do zabójstwa miało dojść między 6 a 7 września. Ciało Bogusława S. odnaleziono dopiero 12 września, w opuszczonym budynku przy ulicy Świerczewo.
Na miejscu zabezpieczono ślady biologiczne i monitoring
Zgłoszenie o znalezieniu zwłok wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w godzinach popołudniowych. Początkowo nie było wiadomo, kim jest zmarły, a ciało znajdowało się już w stanie znacznego rozkładu. Szczegółowe oględziny ujawniły liczne rany kłute i cięte. Podczas czynności w pustostanie zabezpieczono ślady biologiczne do dalszych badań oraz nagrania z okolicznego monitoringu. Do przeprowadzenia sekcji zwłok i wydania opinii powołano Zakład Medycyny Sądowej w Białymstoku. Ustalono także tożsamość pokrzywdzonego. Bogusław S. był osobą w kryzysie bezdomności, widywaną w rejonie budynku, w którym znaleziono jego ciało.
Dwóch mężczyzn z zarzutami zabójstwa i aresztem na 3 miesiące
W toku śledztwa zarzut zabójstwa przedstawiono Mateuszowi Romanowi P. oraz Romanowi P. Prokuratura zarzuca im działanie wspólnie i w porozumieniu oraz zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem z zamiarem pozbawienia go życia. Obrażenia miały doprowadzić do krwotoku i śmierci Bogusława S. Według ustaleń śledczych mężczyzna był ostatni raz widziany przed śmiercią 6 września. 16 września Sąd Rejonowy w Przasnyszu zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. W komunikacie nie ujawniono motywu zarzucanego im zabójstwa.
Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, a sprawa została zakwalifikowana z art. 148 par. 1 Kodeksu karnego. Przepis przewiduje za zabójstwo karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo dożywotnie więzienie. Zastosowany areszt jest środkiem zapobiegawczym w postępowaniu karnym i nie przesądza o winie podejrzanych. Odpowiedzialność za zarzucane przestępstwo musi zostać rozstrzygnięta przez sąd. Do czasu prawomocnego wyroku obaj mężczyźni korzystają z domniemania niewinności, dlatego przedstawiony przez prokuraturę opis zdarzenia pozostaje wersją objętą zarzutami.
Informacje o zdarzeniu można przekazać policji lub prokuraturze
Osoby posiadające informacje mogące mieć związek ze śmiercią Bogusława S. mogą przekazać je bezpośrednio policji lub prokuraturze. Przy opisywaniu własnych obserwacji przydatne są konkretne daty, przybliżone godziny i dokładne miejsce, zwłaszcza jeśli dotyczą rejonu ulicy Świerczewo. Należy wyraźnie oddzielić to, co widziało się osobiście, od informacji usłyszanych od innych osób. Zawiadomienie można złożyć w jednostce policji, także gdy nie jest to komenda prowadząca sprawę. Trzeba też wskazać posiadane nagrania lub inne materiały, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
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