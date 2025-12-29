Pożar domu w Pruszkowie. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa
Na ulicy Brzozowej w Pruszkowie doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.
W akcji biorą udział 3 zastępy straży pożarnej, 2 zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Ze względów bezpieczeństwa ulica została całkowicie zamknięta w obu kierunkach, co spowodowało utrudnienia w ruchu.
Obecnie sytuacja jest już opanowana. Ruch został przywrócony w formie wahadłowej, jednak kierowcy nadal muszą liczyć się z opóźnieniami.
Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.
Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza i ratunkowa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.