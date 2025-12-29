Pożar domu w Pruszkowie. Trwa akcja gaśnicza i ratunkowa

29 grudnia 2025 11:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na ulicy Brzozowej w Pruszkowie doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Zobacz również:

W akcji biorą udział 3 zastępy straży pożarnej, 2 zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Ze względów bezpieczeństwa ulica została całkowicie zamknięta w obu kierunkach, co spowodowało utrudnienia w ruchu.

Obecnie sytuacja jest już opanowana. Ruch został przywrócony w formie wahadłowej, jednak kierowcy nadal muszą liczyć się z opóźnieniami.

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o osobach poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.

Na miejscu wciąż trwa akcja gaśnicza i ratunkowa.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl