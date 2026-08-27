Pożar mieszkania pod Warszawą. Strażacy pokazali porażające zdjęcia z wnętrza
Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego zostali wezwani do pożaru mieszkania na terenie miasta. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Opublikowane przez straż pożarną fotografie robią jednak ogromne wrażenie. Widać na nich osmalone wnętrze oraz ogromną liczbę puszek, butelek i niedopałków.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowała o interwencji przeprowadzonej 27 sierpnia 2026 roku. Zastępy PSP zostały zadysponowane do pożaru mieszkania znajdującego się na terenie miasta.
Najważniejsza informacja jest dobra – według komunikatu strażaków w wyniku pożaru nikt nie został ranny.
Zdjęcia z mieszkania robią ogromne wrażenie
Strażacy pokazali fotografie wykonane wewnątrz lokalu. Obrazy są niezwykle wymowne.
Na jednym ze zdjęć widać fragment pomieszczenia przy oknie. Parapet oraz znajdująca się pod nim przestrzeń są osmalone, a wokół leżą liczne puszki, butelki i inne przedmioty. Ślady działania ognia i dymu są widoczne również w bezpośrednim sąsiedztwie okna.
Jeszcze bardziej uderzająca jest druga fotografia. W wannie znajduje się duży pojemnik wypełniony ogromną liczbą niedopałków papierosów. Kolejne opakowania i puszki znajdują się obok.
Zdjęcia pokazują, w jakich warunkach przyszło pracować strażakom podczas interwencji.
Strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania
Z lakonicznego komunikatu Komendy Powiatowej PSP wynika, że do zdarzenia doszło 27 sierpnia. Jednostki z Nowego Dworu Mazowieckiego zostały skierowane na miejsce po otrzymaniu informacji o pożarze.
Strażacy nie przekazali w widocznym komunikacie szczegółowych informacji dotyczących przyczyny pojawienia się ognia. Nie należy więc na podstawie samych fotografii przesądzać, co doprowadziło do pożaru.
Nie wiadomo również, czy widoczne na zdjęciach niedopałki miały jakikolwiek związek ze zdarzeniem.
Najważniejsze: nie było osób poszkodowanych
Mimo niepokojącego wyglądu mieszkania zdarzenie nie zakończyło się tragedią. Państwowa Straż Pożarna przekazała jednoznacznie, że nikt nie został ranny.
Fotografie pozostają jednak mocnym obrazem tego, jak poważne konsekwencje może mieć pożar wewnątrz mieszkania. W zamkniętych pomieszczeniach zagrożeniem jest nie tylko sam ogień, ale również wysoka temperatura i zadymienie.
Dokładne okoliczności zdarzenia mogą zostać ustalone w toku dalszych czynności. Na podstawie obecnego komunikatu straży pożarnej nie można wskazać przyczyny pożaru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.