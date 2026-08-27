Pożar mieszkania pod Warszawą. Strażacy pokazali porażające zdjęcia z wnętrza

27 sierpnia 2026 17:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego zostali wezwani do pożaru mieszkania na terenie miasta. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Opublikowane przez straż pożarną fotografie robią jednak ogromne wrażenie. Widać na nich osmalone wnętrze oraz ogromną liczbę puszek, butelek i niedopałków.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowała o interwencji przeprowadzonej 27 sierpnia 2026 roku. Zastępy PSP zostały zadysponowane do pożaru mieszkania znajdującego się na terenie miasta.

Zobacz również:

Najważniejsza informacja jest dobra – według komunikatu strażaków w wyniku pożaru nikt nie został ranny.

Zdjęcia z mieszkania robią ogromne wrażenie

Strażacy pokazali fotografie wykonane wewnątrz lokalu. Obrazy są niezwykle wymowne.

Na jednym ze zdjęć widać fragment pomieszczenia przy oknie. Parapet oraz znajdująca się pod nim przestrzeń są osmalone, a wokół leżą liczne puszki, butelki i inne przedmioty. Ślady działania ognia i dymu są widoczne również w bezpośrednim sąsiedztwie okna.

Jeszcze bardziej uderzająca jest druga fotografia. W wannie znajduje się duży pojemnik wypełniony ogromną liczbą niedopałków papierosów. Kolejne opakowania i puszki znajdują się obok.

Zdjęcia pokazują, w jakich warunkach przyszło pracować strażakom podczas interwencji.

Zobacz również:

Strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania

Z lakonicznego komunikatu Komendy Powiatowej PSP wynika, że do zdarzenia doszło 27 sierpnia. Jednostki z Nowego Dworu Mazowieckiego zostały skierowane na miejsce po otrzymaniu informacji o pożarze.

Strażacy nie przekazali w widocznym komunikacie szczegółowych informacji dotyczących przyczyny pojawienia się ognia. Nie należy więc na podstawie samych fotografii przesądzać, co doprowadziło do pożaru.

Nie wiadomo również, czy widoczne na zdjęciach niedopałki miały jakikolwiek związek ze zdarzeniem.

Najważniejsze: nie było osób poszkodowanych

Mimo niepokojącego wyglądu mieszkania zdarzenie nie zakończyło się tragedią. Państwowa Straż Pożarna przekazała jednoznacznie, że nikt nie został ranny.

Fotografie pozostają jednak mocnym obrazem tego, jak poważne konsekwencje może mieć pożar wewnątrz mieszkania. W zamkniętych pomieszczeniach zagrożeniem jest nie tylko sam ogień, ale również wysoka temperatura i zadymienie.

Dokładne okoliczności zdarzenia mogą zostać ustalone w toku dalszych czynności. Na podstawie obecnego komunikatu straży pożarnej nie można wskazać przyczyny pożaru.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna