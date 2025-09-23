Pożar w centrum Warszawy. Ewakuacja ponad 100 osób z budynku UOKiK

23 września 2025 12:25 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Ponad 100 osób ewakuowano z budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy po wybuchu pożaru na poziomie -1. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ewakuacja w centrum Warszawy. Ponad 100 osób opuściło budynek UOKiK

We wtorek przed południem w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy wybuchł pożar. Ze względu na silne zadymienie służby zdecydowały o natychmiastowej ewakuacji pracowników. Budynek musiało opuścić ponad 100 osób.

Pożar w siedzibie UOKiK

Ogień pojawił się 23 września w części podziemnej obiektu, prawdopodobnie na poziomie minus jeden. Choć z zewnątrz nie było widać dymu, strażacy i policja podjęli decyzję o natychmiastowym opróżnieniu budynku. Według relacji reportera TVP3 Warszawa Tomasza Zielińskiego, ewakuowano około 150 osób.

Akcja służb w Śródmieściu

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, a działania wspierają policjanci i zespoły pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren wokół budynku, a strażacy sprawdzają źródło pożaru i kontrolują poziom zadymienia.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Służby apelują o omijanie placu Powstańców Warszawy i okolic, ponieważ akcja wciąż trwa i mogą występować utrudnienia w ruchu.

