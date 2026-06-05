Prace ekshumacyjne ruszą w tragicznych miejscach. Znamy szczegóły porozumienia z ukraińskim rządem

5 czerwca 2026 13:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W relacjach polsko-ukraińskich doszło do niezwykle ważnego wydarzenia o charakterze historycznym i dyplomatycznym. Władze w Kijowie wydały oficjalną zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych ciał polskich obywateli zamordowanych na Wołyniu oraz żołnierzy poległych w trakcie kampanii wrześniowej. To pierwszy taki przypadek zainicjowany bezpośrednim wnioskiem polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

krzyż o zachodzi słońca
Fot. Pixabay

Decyzja ukraińskich struktur państwowych. Gdzie ruszą specjaliści?

O podjęciu tej wyczekiwanej decyzji poinformował w czwartek Ołeksandr Ałfiorow, sprawujący funkcję szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP). Zgodnie z jego relacją, kluczowe postanowienia zapadły podczas oficjalnego posiedzenia Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych.

Wydana zgoda otwiera drogę do podjęcia natychmiastowych działań w kilku strategicznych i bolesnych dla polskiej pamięci narodowej lokalizacjach:

  • Ostrówki oraz Wola Ostrowiecka: Miejsca te znajdują się obecnie w obrębie gminy wiejskiej Riwne (rejon kowelski w obwodzie wołyńskim), a dawniej stanowiły powiat lubomelski. Spoczywają tam mieszkańcy wsi, którzy zginęli tragiczną śmiercią w sierpniu 1943 roku w trakcie Zbrodni Wołyńskiej.
  • Lwów (dawne Hołosko Wielkie): Obszar zlokalizowany w rejonie współczesnej ulicy Warszawskiej we Lwowie. To właśnie tam pochowano prochy i ciała żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie w walce z najeźdźcą we wrześniu 1939 roku.

Polski IPN oficjalnie potwierdza. To historyczny precedens

Polska strona nie kryje satysfakcji z przełamania dotychczasowego impasu w pracach poszukiwawczych. Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej opublikowali oficjalne oświadczenie na platformie X. Potwierdzili w nim, że 4 czerwca 2026 roku do urzędu wpłynęły oficjalne dokumenty z Ministerstwa Kultury Ukrainy, sankcjonujące planowane ekshumacje.

Przedstawiciele IPN dobitnie podkreślają, że jest to pierwsza w historii zgoda na realizację prac ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej, którą ukraińskie ministerstwo wydało na podstawie oficjalnego wniosku złożonego bezpośrednio przez polski Instytut Pamięci Narodowej.

Sukces wiosennych prac georadarowych: Wydanie ostatecznej zgody przez ukraiński resort kultury było poprzedzone szczegółowymi badaniami terenowymi. W okresie od 21 do 30 kwietnia br. wskazane obszary były drobiazgowo weryfikowane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów pod wodzą IPN. W pracach tych aktywnie uczestniczyli m.in. naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, reprezentanci polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ukraiński partner holdingu – specjalistyczne przedsiębiorstwo „Wołyńskie Starożytności”.

Podsumowanie obszarów objętych ukraińską zgodą ekshumacyjną

Dzięki intensywnym działaniom badawczym podjętym pod koniec kwietnia, eksperci zdołali zlokalizować konkretne miejsca pochówków, co ułatwi sprawne przeprowadzenie właściwej procedury ekshumacyjnej.

Tabela: Wykaz miejsc pamięci i dotychczasowe odkrycia zespołu IPN (Wiosna 2026 r.)

Lokalizacja geograficzna i administracyjna Tożsamość ofiar i kontekst historyczny Efekt wstępnych prac sondażowych (kwiecień 2026 r.)
Ostrówki oraz Wola Ostrowiecka (rejon kowelski, dawny powiat lubomelski) Polscy mieszkańcy dawnych wsi, ofiary masowych mordów z sierpnia 1943 roku. Odnalezienie i zabezpieczenie dwóch grobów masowych oraz jednej mogiły pojedynczej. Ponadto w Ostrówkach natrafiono na historyczne fundamenty szkoły.
Lwów – ulica Warszawska (dawne Hołosko Wielkie) Żołnierze regularnych jednostek Wojska Polskiego polegli w obronie ojczyzny w 1939 roku. Dokładne spenetrowanie i wyznaczenie granic terenu pod przyszłe wydobycie szczątków i prochów.

Odkrycia dokonane przez polskich i ukraińskich archeologów stanowią solidny fundament pod godne upamiętnienie ofiar wojen i czystek etnicznych. Decyzja rządu w Kijowie z czerwca 2026 roku jest traktowana przez historyków jako milowy krok na drodze do pełnego pojednania i rzetelnego rozliczenia tragicznych kart wspólnej przeszłości obu sąsiadujących narodów.

 

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego komunikatu PAP i Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) z dnia 4 czerwca 2026 roku, oświadczenia szefa ukraińskiego UINP Ołeksandra Ałfiorowa oraz sprawozdania z polsko-ukraińskich prac archeologicznych na Wołyniu.

 

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