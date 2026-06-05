Prace ekshumacyjne ruszą w tragicznych miejscach. Znamy szczegóły porozumienia z ukraińskim rządem

Decyzja ukraińskich struktur państwowych. Gdzie ruszą specjaliści?

O podjęciu tej wyczekiwanej decyzji poinformował w czwartek Ołeksandr Ałfiorow, sprawujący funkcję szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP). Zgodnie z jego relacją, kluczowe postanowienia zapadły podczas oficjalnego posiedzenia Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych.

Wydana zgoda otwiera drogę do podjęcia natychmiastowych działań w kilku strategicznych i bolesnych dla polskiej pamięci narodowej lokalizacjach: