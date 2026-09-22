Pracodawca musi dać Ci płatne wolne. Masz czas tylko do końca roku
Pracownik wychowujący dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do dwóch dni albo 16 godzin płatnego zwolnienia od pracy w każdym roku kalendarzowym. Za ten czas zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jest jednak ważny termin: niewykorzystane wolne przepada 31 grudnia. Nie przechodzi na następny rok, nie powiększa kolejnego limitu, a pracodawca nie wypłaca za nie ekwiwalentu.
Wielu rodziców myli to uprawnienie z urlopem wypoczynkowym, zasiłkiem opiekuńczym albo pięciodniowym urlopem opiekuńczym. Tymczasem zwolnienie wynikające z art. 188 Kodeksu pracy działa na własnych zasadach.
Można wykorzystać je między innymi na wizytę z dzieckiem u lekarza, zebranie w szkole, załatwienie pilnej sprawy rodzinnej albo pozostanie z dzieckiem w domu. Przepisy nie uzależniają prawa do wolnego od przedstawienia zwolnienia lekarskiego.
Dwa dni albo 16 godzin. Rodzic sam wybiera
Pracownik może wykorzystać zwolnienie w jednej z dwóch form:
2 pełne dni robocze
albo
16 godzin.
Decyzję podejmuje w pierwszym wniosku składanym w danym roku kalendarzowym. Wybrany sposób obowiązuje już do końca tego roku.
Jeżeli pracownik weźmie pierwszą część wolnego w godzinach, cały roczny limit będzie rozliczany godzinowo. Nie będzie mógł później przejść na system dwóch pełnych dni. Analogicznie osoba, która po raz pierwszy zawnioskuje o cały dzień, wybiera rozliczenie dzienne.
Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że o formie wykorzystania zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku złożonym w danym roku. Szczegółowe wyjaśnienie opublikowała PIP.
Wynagrodzenie przysługuje w pełnej wysokości
Za czas zwolnienia z art. 188 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Nie jest to świadczenie płatne w wysokości 50 proc., jak w przypadku zwolnienia z powodu działania siły wyższej.
Wynagrodzenie oblicza się według zasad stosowanych przy wynagrodzeniu urlopowym, z odpowiednimi modyfikacjami dotyczącymi składników zmiennych. Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że zmienne elementy wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia. Zasady obliczania wypłaty opisuje PIP.
W typowej sytuacji pracownik korzystający z jednego dnia opieki nie powinien więc otrzymać z tego powodu niższej pensji zasadniczej.
Niewykorzystane wolne znika 31 grudnia
To największa różnica między tym zwolnieniem a zaległym urlopem wypoczynkowym.
Jeżeli pracownik nie wykorzysta dwóch dni lub 16 godzin do końca roku kalendarzowego:
- wolne nie przejdzie na kolejny rok,
- limit nie zostanie podwojony,
- pracodawca nie wypłaci pieniędzy za niewykorzystane dni,
- nie można dopisać ich do urlopu wypoczynkowego.
Od 1 stycznia otwiera się nowy limit, ale nadal wynosi on tylko dwa dni albo 16 godzin. Pracownik, który nie wykorzystał zwolnienia w 2026 roku, nie otrzyma w 2027 roku czterech dni.
Nie ma również odpowiednika ekwiwalentu urlopowego. Nawet gdy umowa o pracę kończy się w grudniu, pracodawca nie wypłaca pieniędzy za pozostawione godziny opieki.
Dwoje rodziców nie dostaje po dwa dni
Limit przysługuje na dziecko i rodziców łącznie, a nie osobno każdemu zatrudnionemu rodzicowi.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie pracują na podstawie umowy o pracę, mogą podzielić zwolnienie, na przykład:
- matka wykorzystuje dwa dni, a ojciec żadnego,
- ojciec wykorzystuje dwa dni, a matka żadnego,
- każde z rodziców korzysta z jednego dnia,
- przy rozliczeniu godzinowym jedno wykorzystuje 10 godzin, a drugie 6 godzin.
Nie mogą natomiast legalnie wykorzystać po dwóch dniach, uzyskując łącznie cztery dni na to samo dziecko.
Pracownicy składają pracodawcom oświadczenia dotyczące sposobu korzystania z uprawnienia. Warto wcześniej ustalić w rodzinie, kto i w jakim zakresie wykorzysta limit.
Więcej dzieci nie oznacza większego limitu
Dwa dni albo 16 godzin przysługują pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.
Liczba dzieci nie zwiększa wymiaru zwolnienia. Rodzic jednego dziecka ma taki sam limit jak rodzic dwojga, trojga czy większej liczby dzieci spełniających kryterium wieku.
Nie przysługują więc:
- dwa dni na pierwsze dziecko,
- kolejne dwa na drugie,
- następne dwa na trzecie.
Roczny limit rodziców pozostaje wspólny.
Uprawnienie kończy się wraz z osiągnięciem granicy wieku
Zwolnienie dotyczy wychowywania dziecka w wieku do 14 lat. Nie należy więc odkładać go na później, jeżeli dziecko w trakcie roku zbliża się do granicy wieku.
Prawo do tego wolnego nie przysługuje przez cały rok tylko dlatego, że 1 stycznia dziecko miało jeszcze 13 lat. Znaczenie ma wiek dziecka w dniu, w którym rodzic chce skorzystać ze zwolnienia.
Jeśli dziecko ukończy 14 lat przed planowanym terminem wolnego, pracownik nie będzie mógł wykorzystać pozostałej części limitu po urodzinach.
Niepełny etat może zmniejszyć limit godzinowy
Pracownik zatrudniony na część etatu również ma prawo do zwolnienia. Jeżeli wybierze rozliczenie godzinowe, limit ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Przykładowo:
|Wymiar etatu
|Limit godzinowy
|pełny etat
|16 godzin
|3/4 etatu
|12 godzin
|1/2 etatu
|8 godzin
|1/4 etatu
|4 godziny
Niepełną godzinę zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
Inaczej wygląda rozliczenie dzienne. Jeżeli pracownik wybierze dwa dni, każdy z nich obejmuje cały zaplanowany dzień pracy, bez względu na liczbę godzin przewidzianych w harmonogramie.
Przy 12-godzinnych zmianach wybór może mieć duże znaczenie
Osoby zatrudnione w równoważnym systemie czasu pracy powinny szczególnie uważnie wybrać sposób rozliczania.
Jeżeli pracownik ma w grafiku 12-godzinne zmiany i wybierze dwa dni opieki, każdy dzień zwolnienia obejmie pełną zaplanowaną zmianę. W praktyce dwa dni mogą więc zwolnić go z 24 godzin pracy.
Jeżeli ten sam pracownik wybierze rozliczenie godzinowe, otrzyma łącznie 16 godzin.
Z kolei dla osoby potrzebującej regularnie wychodzić z pracy o godzinę lub dwie wcześniej korzystniejszy może być limit godzinowy. Pozwala on podzielić zwolnienie na mniejsze części.
Wyboru trzeba dokonać już przy pierwszym wniosku w roku, dlatego warto najpierw spojrzeć na swój system czasu pracy.
Pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia
Zwolnienie nie jest nagrodą uzależnioną od dobrej woli przełożonego. Wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy.
Przepisy nie określają jednego, ogólnokrajowego wzoru wniosku ani sztywnego terminu jego złożenia. Szczegółową procedurę mogą regulować obowiązujące w firmie zasady, na przykład regulamin pracy lub system kadrowy.
Jeżeli termin jest możliwy do przewidzenia, pracownik powinien wcześniej poinformować pracodawcę i złożyć wniosek zgodnie z procedurą obowiązującą w zakładzie.
W przypadku nagłej potrzeby opieki nad dzieckiem Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że nie ma podstaw do odmowy tylko dlatego, że pracownik zgłosił chęć skorzystania z wolnego dopiero tego samego dnia. Pracodawcę należy jednak zawiadomić niezwłocznie.
Odmowa udzielenia zwolnienia wbrew art. 188 może stanowić naruszenie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy.
Zmiana pracy nie tworzy nowego limitu
Limit dotyczy całego roku kalendarzowego, a nie każdego pracodawcy oddzielnie.
Jeżeli pracownik wykorzystał dwa dni opieki w poprzedniej firmie, po zmianie miejsca zatrudnienia nie otrzymuje kolejnych dwóch dni. Informacja o wykorzystanym zwolnieniu jest wykazywana w świadectwie pracy.
Jeżeli wykorzystał tylko jeden dzień, u kolejnego pracodawcy może skorzystać z pozostałej części limitu – o ile dziecko nadal spełnia kryterium wieku.
Zlecenie i działalność gospodarcza nie dają takiego prawa
Art. 188 Kodeksu pracy dotyczy pracowników, czyli osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
Uprawnienie przysługuje między innymi osobom zatrudnionym na:
- umowie o pracę na czas nieokreślony,
- umowie o pracę na czas określony,
- umowie o pracę na okres próbny.
Nie powstaje automatycznie przy:
- umowie zlecenia,
- umowie o dzieło,
- jednoosobowej działalności gospodarczej,
- kontrakcie B2B.
W takich przypadkach dodatkowe wolne może wynikać jedynie z zapisów konkretnej umowy lub zasad wprowadzonych dobrowolnie przez zleceniodawcę.
To nie jest wolne tylko na chore dziecko
Pracownik nie musi przedstawiać zaświadczenia, że dziecko jest chore. Zwolnienie może służyć sprawowaniu opieki również nad zdrowym dzieckiem.
Rodzic może wykorzystać je między innymi na:
- wizytę lekarską lub badania,
- szczepienie,
- zebranie lub uroczystość w szkole,
- zamknięcie szkoły albo przedszkola,
- załatwienie spraw urzędowych dotyczących dziecka,
- nagłą potrzebę pozostania z dzieckiem w domu.
Nie jest to zasiłek opiekuńczy wypłacany przez ZUS, dlatego nie potrzeba zwolnienia lekarskiego na dziecko.
Warto sprawdzić limit przed końcem grudnia
Rodzice zatrudnieni na umowie o pracę powinni sprawdzić w systemie kadrowym albo dziale kadr:
- czy wykorzystali już zwolnienie z art. 188,
- czy wybrali rozliczenie dzienne, czy godzinowe,
- ile dni lub godzin im pozostało,
- czy drugi rodzic wykorzystał część wspólnego limitu,
- czy dziecko nie ukończy wcześniej 14 lat.
Jeżeli limit nie zostanie wykorzystany do końca roku, przepadnie bez dodatkowej wypłaty. Od 1 stycznia powstanie nowe prawo do dwóch dni albo 16 godzin, ale niewykorzystanej części z poprzedniego roku nie będzie już można odzyskać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.